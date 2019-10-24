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Формула 2 / Новость

Корреа впервые встал на ноги после аварии в Ф2

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Корреа впервые встал на ноги после аварии в Ф2
Автор:
24 окт. 2019 г., 08:24

Хуан-Мануэль Корреа, ставший участником аварии в Формуле 2, в которой погиб Антуан Юбер, впервые смог подняться с больничной койки – хоть и не без посторонней помощи.

С момента аварии на этапе в Спа прошло уже почти два месяца. После происшествия Хуан-Мануэль Корреа был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, две недели пробыл в искусственной коме, а также перенес 17-часовую операцию, чтобы спасти правую ногу. Затем последовали еще несколько небольших операций. На восстановление гонщику потребуется около года.

В инстаграме Корреа опубликовал видео, поделившись новостью о том, что впервые смог встать с больничной койки. Ему потребовались ходунки и помощь двух человек.

Медсестра спросила его: «Как вы себя чувствуете?» На что Корреа ответил: «Ужасно», – прежде чем рассмеяться и снова сесть.

 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Хуан Мануэль Корреа
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Тренировка Старт через
7 дней

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