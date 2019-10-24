Корреа впервые встал на ноги после аварии в Ф2
Поделились
Комментарии
Хуан-Мануэль Корреа, ставший участником аварии в Формуле 2, в которой погиб Антуан Юбер, впервые смог подняться с больничной койки – хоть и не без посторонней помощи.
С момента аварии на этапе в Спа прошло уже почти два месяца. После происшествия Хуан-Мануэль Корреа был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, две недели пробыл в искусственной коме, а также перенес 17-часовую операцию, чтобы спасти правую ногу. Затем последовали еще несколько небольших операций. На восстановление гонщику потребуется около года.
В инстаграме Корреа опубликовал видео, поделившись новостью о том, что впервые смог встать с больничной койки. Ему потребовались ходунки и помощь двух человек.
Медсестра спросила его: «Как вы себя чувствуете?» На что Корреа ответил: «Ужасно», – прежде чем рассмеяться и снова сесть.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Элбон навестил Корреа в лондонской больнице
Следующая новость
Мик Шумахер о Феттеле: Он для меня, как мой отец для него
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Хуан Мануэль Корреа
|Автор
|Денис Буденков
Корреа впервые встал на ноги после аварии в Ф2
Поделились
Комментарии
Формула 2 Следующая сессия
28 нояб. - 1 дек.
Тренировка Старт через
7 дней
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу