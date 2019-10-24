Корреа впервые встал на ноги после аварии в Ф2

С момента аварии на этапе в Спа прошло уже почти два месяца. После происшествия Хуан-Мануэль Корреа был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, две недели пробыл в искусственной коме, а также перенес 17-часовую операцию, чтобы спасти правую ногу. Затем последовали еще несколько небольших операций. На восстановление гонщику потребуется около года.

В инстаграме Корреа опубликовал видео, поделившись новостью о том, что впервые смог встать с больничной койки. Ему потребовались ходунки и помощь двух человек.

Медсестра спросила его: «Как вы себя чувствуете?» На что Корреа ответил: «Ужасно», – прежде чем рассмеяться и снова сесть.