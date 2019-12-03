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Формула 2 / Новость

Корреа впервые после аварии сел за симулятор с травмой ноги. И проехал «Красную воду»

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Корреа впервые после аварии сел за симулятор с травмой ноги. И проехал «Красную воду»
Автор:
, Ответственный редактор
3 дек. 2019 г., 13:44

Участник трагической аварии Антуана Юбера на бельгийском этапе Формулы 2 продолжает непростую реабилитацию.

Спустя три месяца после столкновения на выходе из «Красной воды» Хуан-Мануэль Корреа продолжает непростую реабилитацию, сохраняя надежду продолжать карьеру в гонках.

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В своем инстаграме он опубликовал видео, на котором впервые после аварии работает на симуляторе. В коротком ролике видно, что правая нога пилота закована в ортез – специальное устройство, которое обеспечивает костям правильное положение для верного срастания, а также снимает с них нагрузку.

Американский пилот управляет машиной на бельгийской трассе, проезжая место своей аварии. «Несколько странно вновь пилотировать в Спа», – написал он в подписи, добавив, что также ему еще нужно тренироваться управлению газом при помощи пальца руки. 

Проехав «Красную воду» и прямую «Кеммель», Хуан-Мануэль на последних секундах видео ошибается и вылетает с трассы на входе в «Ле-Комб».

 

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Хуан Мануэль Корреа
Автор Александр Кабановский

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Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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