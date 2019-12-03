Корреа впервые после аварии сел за симулятор с травмой ноги. И проехал «Красную воду»

Спустя три месяца после столкновения на выходе из «Красной воды» Хуан-Мануэль Корреа продолжает непростую реабилитацию, сохраняя надежду продолжать карьеру в гонках.

В своем инстаграме он опубликовал видео, на котором впервые после аварии работает на симуляторе. В коротком ролике видно, что правая нога пилота закована в ортез – специальное устройство, которое обеспечивает костям правильное положение для верного срастания, а также снимает с них нагрузку.

Американский пилот управляет машиной на бельгийской трассе, проезжая место своей аварии. «Несколько странно вновь пилотировать в Спа», – написал он в подписи, добавив, что также ему еще нужно тренироваться управлению газом при помощи пальца руки.

Проехав «Красную воду» и прямую «Кеммель», Хуан-Мануэль на последних секундах видео ошибается и вылетает с трассы на входе в «Ле-Комб».