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Формула 2 / Новость

Корреа опроверг обвинения в безразличии в адрес FIA

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Корреа опроверг обвинения в безразличии в адрес FIA
Автор:
1 февр. 2020 г., 09:17

Получивший тяжелые травмы в бельгийской гонке Формулы 2 пилот заявил, что его слова были вырваны из контекста.

После аварии, в результате которой погиб Антуан Юбер, Хуан-Мануэль Корреа едва не потерял ногу, а сейчас проходит длительный процесс восстановления. Недавно на сайте EssentiallySports появились цитаты Корреа, исходя из которых был сделан вывод, что FIA не озаботилась его состоянием, когда он попал в госпиталь после катастрофы. 

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У себя в инстаграме Корреа обратился к создателю заметки и подчеркнул, что Федерацию он обвинять не собирался.

«Дело в том, что многие из приписываемых мне утверждений либо вырваны из контекста, либо просто не точны, – написал гонщик. – Я уверен, что у журналиста были только самые лучшие намерения, но я думаю, что важно использовать прямые цитаты. Как вы все знаете, я с огромным уважением отношусь к журналистам, которые освещают наш спорт и поддерживают нас, но я бы хотел, чтобы использовались мои прямые цитаты, а не те, которые можно счесть сомнительными.

Во-первых, я еще не составил никакого мнения относительно какой-либо халатности или в отношении происшествия. Расследование продолжается, и я все еще жду окончательного отчета о происшествии, который будет выпущен FIA. Сейчас какие-либо выводы делать преждевременно. Сначала я хотел был бы просмотреть полный и исчерпывающий отчет, иметь возможность задать вопросы относительно его содержания, а затем сформировать свое мнение. Хотя, должен признаться, я немного удивлен, что создание отчета занимает так много времени. Уверен, что он будет выпущен в ближайшее время, я, наконец, пойму, что именно произошло 31 августа 2019 года в Спа.

Во-вторых, я никого ни в чем не обвинял. Я просто указал на факты, связанные с последовательностью событий, которые произошли после инцидента; рассказал, как моя семья и я пережили это испытание; и объяснил, что мы можем извлечь из этого несчастного случая. 

Во избежание каких-либо дополнительных недоразумений, подобных тому, которое произошло с этой статьей, я воздержусь от дальнейшего публичного обсуждения этого вопроса до тех пор, пока не ознакомлюсь с окончательным и полным отчетом о расследовании аварии от FIA».

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Хуан Мануэль Корреа
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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