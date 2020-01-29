Корреа обвинил FIA в безразличии после тяжелой аварии
Гонщик из Эквадора рассказал, что бы брошен в больнице с тяжелой травмой.
Гонщик Хуан Мануэль Корреа, пострадавший в страшной аварии на этапе Формулы 2 в Спа в прошлом году, обвинил Международную федерацию автоспорта (FIA) к безразличии к своей судьбе. По словам Корреа, федерация не озаботилась его состоянием, когда он попал в госпиталь после катастрофы.
«Все уехали в Монцу на следующий день после аварии. Я остался в госпитале, четыре дня был при смерти. И там не было никого от FIA, никого, кто бы присматривал за мной», – рассказал Корреа в интервью немецкому телеканалу N-TV.
Корреа рассказал, что среди тех, кто о нем беспокоился, была семья Антуана Юбера, который погиб в результате той же аварии.
«Через несколько недель после смерти их собственного сына они послали мне сообщение в больницу, пожелали всего хорошего, – рассказал Корреа. – Их поддержка очень помогла мне психологически».
Корреа также заверил, что несмотря на тяжесть травм вернется в автоспорт: «Даже если на возвращение потребуется два года, я это сделаю. Полностью уверен».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Хуан Мануэль Корреа
|Автор
|Иван Матушкин
Корреа обвинил FIA в безразличии после тяжелой аварии
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