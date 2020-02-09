Корреа недоволен результатами расследования аварии в Спа
Пилот, который серьезно пострадал во время инцидента на гонке Формулы 2, считает, что озвученные FIA результаты расследования «скорее рождают новые вопросы, чем отвечают на имеющиеся».
Хуан-Мануэль Корреа, один из участников инцидента на гонке Формулы 2 в бельгийском Спа (жертвой этой аварии стал француз Антуан Юбер), поделился с общественностью своим мнением о результатах расследования трагедии, проведенного Международной автомобильной федерацией. Причем это мнение оказалось не слишком позитивным по отношению к FIA.
«Расследование длилось пять месяцев, но его результаты скорее рождают новые вопросы, чем отвечают на имеющиеся, – написал пилот в своем аккаунте в Instagram. – К тому же, я не могу в полной мере понять и оценить сделанные FIA выводы, так как у меня до сих пор нет доступа к полной версии отчета. В ближайшее время я вместе со своими юристами буду работать над тем, чтобы получить такой доступ. Как только это случится, смогу дать более развернутые комментарии».
Корреа получил в аварии тяжелые травмы ног и в настоящий момент проходит длительную процедуру восстановления.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Хуан Мануэль Корреа
|Автор
|Кирилл Качнов
Корреа недоволен результатами расследования аварии в Спа
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