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Формула 2 / Новость

Корреа недоволен результатами расследования аварии в Спа

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Корреа недоволен результатами расследования аварии в Спа
Автор:
, Главный редактор
9 февр. 2020 г., 09:01

Пилот, который серьезно пострадал во время инцидента на гонке Формулы 2, считает, что озвученные FIA результаты расследования «скорее рождают новые вопросы, чем отвечают на имеющиеся».

Хуан-Мануэль Корреа, один из участников инцидента на гонке Формулы 2 в бельгийском Спа (жертвой этой аварии стал француз Антуан Юбер), поделился с общественностью своим мнением о результатах расследования трагедии, проведенного Международной автомобильной федерацией. Причем это мнение оказалось не слишком позитивным по отношению к FIA.

«Расследование длилось пять месяцев, но его результаты скорее рождают новые вопросы, чем отвечают на имеющиеся, – написал пилот в своем аккаунте в Instagram. – К тому же, я не могу в полной мере понять и оценить сделанные FIA выводы, так как у меня до сих пор нет доступа к полной версии отчета. В ближайшее время я вместе со своими юристами буду работать над тем, чтобы получить такой доступ. Как только это случится, смогу дать более развернутые комментарии».

Корреа получил в аварии тяжелые травмы ног и в настоящий момент проходит длительную процедуру восстановления.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Хуан Мануэль Корреа
Автор Кирилл Качнов

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