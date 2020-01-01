Команда Шварцмана раскололась по вопросу об ананасах в пицце

Команда Prema Racing, в составе которой россиянин Роберт Шварцман выиграл титул чемпиона Формулы 3 и будет в этом году выступать в Формуле 2, вскоре после католического Рождества опубликовала в сетях забавный ролик, где гонщики, инженеры и менеджеры коллектива обсуждают свои кулинарные привычки и предпочтения.

Одним из главных вопросов, обсуждающихся в ролике, стал вопрос о приемлемости добавления кусков ананаса в пиццу (дискуссии на эту тему в последние годы очень активно идут в интернете). Главным противником такого решения выступил Марио Гарджуло – гоночный инженер Роберта Шварцмана.

«Да не бывает пиццы с ананасами! – заявил Гарджуло во время съемок ролика. – Я сам из Неаполя, и уж в пицце и кофе я знаю толк. А тех, кто кладет ананасы в пиццу, мы не можем называть пилотами. Можем их назвать водилами, таксистами, еще как-нибудь. Они катаются на машинах, а не водят их».

В то же самое время Маркус Армстронг (вице-чемпион Ф3), Олли Кэдвелл (выступавший в чемпионате Formula Regional) и Джанлука Петекоф (представлявший команду в немецком и итальянском чемпионате Ф4) заявили о своей любви к пицце с ананасами. В конце ролика добавление ананасов в пиццу объявляется командой одним из главных кулинарных грехов наряду с добавлением кетчупа в пасту.

В ролике можно увидеть и Роберта Шварцмана, занимающегося готовкой на кухне перед Гран При Макао и высказывающего подозрения, что выглядит «как идиот».