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Формула 2 / Барселона Отчет о гонке

Команда Prema продолжила победную серию в Ф2. На этот раз выиграл Бирман

В шести последних гонках итальянский коллектив позволил соперникам выиграть всего раз. В воскресенье в Барселоне сильнейшим стал его британский пилот из Академии Ferrari

Меган Уайт
Автор:
Оливер Бирман, PREMA Racing

Оливер Бирман блистательно провел уик-энд Формулы 2 в Баку, где дважды поднялся на вершину подиума. Однако на незнакомой трассе в Монако 18-летний британец был едва заметен. Но все изменилось в Барселоне. 

Пилот Prema выиграл квалификацию, а затем не оставил шансов соперникам и в главной гонке. Энцо Фиттипальди повторил лучший результат в карьере, финишировав вторым, а Виктор Мартен благодаря старту на более жестких шинах пробился с седьмой позиции на третью ступень подиума. 

Француз из ART всего за два круга до финиша смог опередить Аюму Ивасу, который после этого окончательно потерял темп и едва не уступит субботнему победителю Фредерику Вести. 

Для команды Prema победа стала третьей подряд и пятой в iitcnb последних гонках, а ее гонщик Вести упрочил лидерство в общем зачете – у него 110 очков против 99 у Пуршера и 82 у Ивасы.

Сезон Ф2 продолжится в начале июля в Шпильберге. 

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Барселоне (37 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 56'56.729  
2 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 56'59.573 2.844
3 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 57'00.207 3.478
4 Japan Аюму Иваса France DAMS 57'05.752 9.023
5 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 57'06.344 9.615
6 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 57'13.820 17.091
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 57'17.144 20.415
8 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 57'18.012 21.283
9 Monaco Артур Леклер France DAMS 57'18.612 21.883
10 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 57'31.342 34.613
11 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 57'38.763 42.034
12 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 57'39.616 42.887
13 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 57'40.221 43.492
14 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 57'42.282 45.553
15 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 57'55.016 58.287
16 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 57'57.382 1'00.653
17 India Куш Майни Spain Campos Racing 57'59.415 1'02.686
18 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 58'01.012 1'04.283
19 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 58'17.825 1'21.096
20 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 57'06.814 1 Lap
21 France Клемент Новалак Italy Trident 57'06.862 1 Lap
22 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 58'46.420 1 Lap
Полные результаты

Первые очки Бедрина

Победителями обеих гонок Ф3 на «Каталунье» стали гонщики, стартовавшие с поула – Зак О'Салливан и местный герой Пепе Марти. Лидер зачета Габриэль Бортолето дважды финишировал четвертым и сохранил серьезный отрыв от преследователей. 

Россиянин Никита Бедрин, наконец-то попав на знакомую трассу, заработал первые очки в сезоне. Квалификацию он завершил 14-м, а в субботней гонке хоть и опустился поначалу на 17-е место, но в итоге финишировал десятым.  

Днем позже белгородец закончил дистанцию 14-м, но после штрафов соперников поднялся до 11-го места. 

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Соперники и дождь не смогли помешать Вести выиграть гонку Ф2 в Испании

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