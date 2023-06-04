Оливер Бирман блистательно провел уик-энд Формулы 2 в Баку, где дважды поднялся на вершину подиума. Однако на незнакомой трассе в Монако 18-летний британец был едва заметен. Но все изменилось в Барселоне.

Пилот Prema выиграл квалификацию, а затем не оставил шансов соперникам и в главной гонке. Энцо Фиттипальди повторил лучший результат в карьере, финишировав вторым, а Виктор Мартен благодаря старту на более жестких шинах пробился с седьмой позиции на третью ступень подиума.

Француз из ART всего за два круга до финиша смог опередить Аюму Ивасу, который после этого окончательно потерял темп и едва не уступит субботнему победителю Фредерику Вести.

Для команды Prema победа стала третьей подряд и пятой в iitcnb последних гонках, а ее гонщик Вести упрочил лидерство в общем зачете – у него 110 очков против 99 у Пуршера и 82 у Ивасы.

Сезон Ф2 продолжится в начале июля в Шпильберге.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Барселоне (37 кругов)

Первые очки Бедрина

Победителями обеих гонок Ф3 на «Каталунье» стали гонщики, стартовавшие с поула – Зак О'Салливан и местный герой Пепе Марти. Лидер зачета Габриэль Бортолето дважды финишировал четвертым и сохранил серьезный отрыв от преследователей.

Россиянин Никита Бедрин, наконец-то попав на знакомую трассу, заработал первые очки в сезоне. Квалификацию он завершил 14-м, а в субботней гонке хоть и опустился поначалу на 17-е место, но в итоге финишировал десятым.

Днем позже белгородец закончил дистанцию 14-м, но после штрафов соперников поднялся до 11-го места.