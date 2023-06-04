Команда Prema продолжила победную серию в Ф2. На этот раз выиграл Бирман
В шести последних гонках итальянский коллектив позволил соперникам выиграть всего раз. В воскресенье в Барселоне сильнейшим стал его британский пилот из Академии Ferrari
Оливер Бирман блистательно провел уик-энд Формулы 2 в Баку, где дважды поднялся на вершину подиума. Однако на незнакомой трассе в Монако 18-летний британец был едва заметен. Но все изменилось в Барселоне.
Пилот Prema выиграл квалификацию, а затем не оставил шансов соперникам и в главной гонке. Энцо Фиттипальди повторил лучший результат в карьере, финишировав вторым, а Виктор Мартен благодаря старту на более жестких шинах пробился с седьмой позиции на третью ступень подиума.
Француз из ART всего за два круга до финиша смог опередить Аюму Ивасу, который после этого окончательно потерял темп и едва не уступит субботнему победителю Фредерику Вести.
Для команды Prema победа стала третьей подряд и пятой в iitcnb последних гонках, а ее гонщик Вести упрочил лидерство в общем зачете – у него 110 очков против 99 у Пуршера и 82 у Ивасы.
Сезон Ф2 продолжится в начале июля в Шпильберге.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Барселоне (37 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|56'56.729
|2
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|56'59.573
|2.844
|3
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|57'00.207
|3.478
|4
|Аюму Иваса
|DAMS
|57'05.752
|9.023
|5
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|57'06.344
|9.615
|6
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|57'13.820
|17.091
|7
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|57'17.144
|20.415
|8
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|57'18.012
|21.283
|9
|Артур Леклер
|DAMS
|57'18.612
|21.883
|10
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|57'31.342
|34.613
|11
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|57'38.763
|42.034
|12
|Роман Станек
|Trident
|57'39.616
|42.887
|13
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|57'40.221
|43.492
|14
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|57'42.282
|45.553
|15
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|57'55.016
|58.287
|16
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|57'57.382
|1'00.653
|17
|Куш Майни
|Campos Racing
|57'59.415
|1'02.686
|18
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|58'01.012
|1'04.283
|19
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|58'17.825
|1'21.096
|20
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|57'06.814
|1 Lap
|21
|Клемент Новалак
|Trident
|57'06.862
|1 Lap
|22
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|58'46.420
|1 Lap
|Полные результаты
Первые очки Бедрина
Победителями обеих гонок Ф3 на «Каталунье» стали гонщики, стартовавшие с поула – Зак О'Салливан и местный герой Пепе Марти. Лидер зачета Габриэль Бортолето дважды финишировал четвертым и сохранил серьезный отрыв от преследователей.
Россиянин Никита Бедрин, наконец-то попав на знакомую трассу, заработал первые очки в сезоне. Квалификацию он завершил 14-м, а в субботней гонке хоть и опустился поначалу на 17-е место, но в итоге финишировал десятым.
Днем позже белгородец закончил дистанцию 14-м, но после штрафов соперников поднялся до 11-го места.
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