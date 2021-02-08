Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота
Бразилец Джанлука Петекоф проведет предстоящий сезон молодежной серии за Campos Racing
В конце января из жизни ушел Адриан Кампос – в прошлом пилот Ф1, а в последние годы руководитель собственной команды.
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Спустя несколько дней после кончины своего основателя коллектив Campos Racing объявил, что в сезоне-2021 его гонщиком в Формуле 2 станет Джанлука Петекоф – такова была воля Адриана.
Гонщик из Сан-Паулу заявил о себе в прошлом сезоне, став чемпионом Формулы Regional. Он опередил по очкам Шарля Леклера и одержал в 23 гонках четыре победы, а еще десять раз финишировал вторым или третьим.
«Дла меня большая честь, что одним из последних желаний Адриана было намерение пригласить меня в Campos, – цитирует Петекофа пресс-служба. – Это мотивиреут меня по-особому, даже сильнее, чем прежде».
18-летний Джанлука с 2017 года входил в Академию Ferrari, однако в январе неожиданно опубликовал в социальных сетях объявление о прекращении сотрудничества со Скудерией.
После сегодняшнего объявления о контракте в пелотоне Формулы 2 осталось всего семь вакансий. Новый сезон первенства стартует в Бахрейне одновременно с Ф1.
Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)
|Команда
|№
|Гонщик
|Prema Racing
|1
|Роберт Шварцман
|2
|Оскар Пиастри
|UNI-Virtuosi
|3
|4
|Фелипе Другович
|Carlin
|5
|Даниэль Тиктум
|6
|Джехан Дарувала
|Hitech Grand Prix
|7
|Лиам Лоусон
|8
|Юри Випс
|ART Grand Prix
|9
|10
|Тео Пуршер
|MP Motorsport
|11
|12
|Лирим Цендели
|Charouz Racing System
|14
|15
|DAMS
|16
|Рой Ниссани
|17
|Маркус Армстронг
|Campos Racing
|20
|Ральф Бошунг
|21
|Джанлука Петекоф
|HWA Racelab
|22
|Маттео Наннини
|23
|Алессио Деледда
|Trident
|24
|25
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|Пилоты
|Джанлука Петекоф
|Команды
|Campos Racing
|Автор
|Том Ховард