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Формула 2 / Новость

Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота

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Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота
Автор:
, News editor

Бразилец Джанлука Петекоф проведет предстоящий сезон молодежной серии за Campos Racing

В конце января из жизни ушел Адриан Кампос – в прошлом пилот Ф1, а в последние годы руководитель собственной команды. 

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Спустя несколько дней после кончины своего основателя коллектив Campos Racing объявил, что в сезоне-2021 его гонщиком в Формуле 2 станет Джанлука Петекоф – такова была воля Адриана. 

Гонщик из Сан-Паулу заявил о себе в прошлом сезоне, став чемпионом Формулы Regional. Он опередил по очкам Шарля Леклера и одержал в 23 гонках четыре победы, а еще десять раз финишировал вторым или третьим. 

«Дла меня большая честь, что одним из последних желаний Адриана было намерение пригласить меня в Campos, – цитирует Петекофа пресс-служба. – Это мотивиреут меня по-особому, даже сильнее, чем прежде».

18-летний Джанлука с 2017 года входил в Академию Ferrari, однако в январе неожиданно опубликовал в социальных сетях объявление о прекращении сотрудничества со Скудерией. 

После сегодняшнего объявления о контракте в пелотоне Формулы 2 осталось всего семь вакансий. Новый сезон первенства стартует в Бахрейне одновременно с Ф1.

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)

Команда Гонщик
Italy Prema Racing 1 Russia Роберт Шварцман
2 Australia Оскар Пиастри
United Kingdom UNI-Virtuosi 3  
4 Brazil Фелипе Другович
United Kingdom Carlin 5 United Kingdom Даниэль Тиктум
6 India Джехан Дарувала
United Kingdom Hitech Grand Prix 7 New Zealand Лиам Лоусон
8 Estonia Юри Випс
France ART Grand Prix 9  
10 France Тео Пуршер
Netherlands MP Motorsport 11  
12 Germany Лирим Цендели
Czech Republic Charouz Racing System 14  
15  
France DAMS 16 Israel Рой Ниссани
17 New Zealand Маркус Армстронг
Spain Campos Racing 20 Switzerland Ральф Бошунг
21 Brazil Джанлука Петекоф
Germany HWA Racelab 22 Italy Маттео Наннини
23 Italy Алессио Деледда
Italy Trident 24  
25  
Тест-пилот Williams Ниссани поедет за DAMS в Формуле 2

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Джанлука Петекоф
Команды Campos Racing
Автор Том Ховард

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