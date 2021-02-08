Команда Ф2 выполнила волю умершего босса, взяв нового пилота

В конце января из жизни ушел Адриан Кампос – в прошлом пилот Ф1, а в последние годы руководитель собственной команды.

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Спустя несколько дней после кончины своего основателя коллектив Campos Racing объявил, что в сезоне-2021 его гонщиком в Формуле 2 станет Джанлука Петекоф – такова была воля Адриана.

Гонщик из Сан-Паулу заявил о себе в прошлом сезоне, став чемпионом Формулы Regional. Он опередил по очкам Шарля Леклера и одержал в 23 гонках четыре победы, а еще десять раз финишировал вторым или третьим.

«Дла меня большая честь, что одним из последних желаний Адриана было намерение пригласить меня в Campos, – цитирует Петекофа пресс-служба. – Это мотивиреут меня по-особому, даже сильнее, чем прежде».

18-летний Джанлука с 2017 года входил в Академию Ferrari, однако в январе неожиданно опубликовал в социальных сетях объявление о прекращении сотрудничества со Скудерией.

После сегодняшнего объявления о контракте в пелотоне Формулы 2 осталось всего семь вакансий. Новый сезон первенства стартует в Бахрейне одновременно с Ф1.

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)