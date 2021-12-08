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Формула 2 / Абу-Даби Новости

Команда Ф2 нашла замену травмированному Фиттипальди

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Рихард Версхор выступит за Charouz Racing System на финальном этапе молодежной серии в Абу-Даби

Команда Ф2 нашла замену травмированному Фиттипальди

Воскресная гонка Ф2 в Джидде запомнилась серьезным столкновением на стартовой решетке: занимавший третье место Тео Пуршер не смог начать движение, и в его машину врезался сзади набравший к тому моменту большую скорость Энцо Фиттипальди.

Обоих доставили в больницу, и если Пуршера медики вскоре отпустили, то у Фиттипальди диагностировали перелом пяточной кости. 

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Внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди опубликовал в социальных сетях фото из больницы, где пишет о синяках и ушибах, а его левая бровь заклеена пластырем. Понятно, что о его выступлении в этот уик-энд в Абу-Даби не может быть и речи. 

 

В среду команда Charouz Racing System объявила, что место бразильца займет Рихард Версхор. В нынешнем чемпионате Ф2 он выступал за MP Motorsport и победил в Сильверстоуне, но после шести этапов покинул серию из-за финансовых сложностей. 

20-летний голландец сейчас занимает десятое место в общем зачете Ф2.

О том, выступит ли на «Яс-Марине» Пуршер, информации пока нет. В преддверии решающего уик-энда в Формуле 2 лидирует Оскар Пиастри. Напарник австралийца по Prema Роберт Шварцман уступает ему 51,5 очко, тогда как максимально за этап можно заработать 65.

Рихард Версхор, MP Motorsport, победитель гонки

Рихард Версхор, MP Motorsport, победитель гонки

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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