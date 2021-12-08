Команда Ф2 нашла замену травмированному Фиттипальди

Воскресная гонка Ф2 в Джидде запомнилась серьезным столкновением на стартовой решетке: занимавший третье место Тео Пуршер не смог начать движение, и в его машину врезался сзади набравший к тому моменту большую скорость Энцо Фиттипальди.

Обоих доставили в больницу, и если Пуршера медики вскоре отпустили, то у Фиттипальди диагностировали перелом пяточной кости.

Внук двукратного чемпиона Ф1 Эмерсона Фиттипальди опубликовал в социальных сетях фото из больницы, где пишет о синяках и ушибах, а его левая бровь заклеена пластырем. Понятно, что о его выступлении в этот уик-энд в Абу-Даби не может быть и речи.

В среду команда Charouz Racing System объявила, что место бразильца займет Рихард Версхор. В нынешнем чемпионате Ф2 он выступал за MP Motorsport и победил в Сильверстоуне, но после шести этапов покинул серию из-за финансовых сложностей.

20-летний голландец сейчас занимает десятое место в общем зачете Ф2.

О том, выступит ли на «Яс-Марине» Пуршер, информации пока нет. В преддверии решающего уик-энда в Формуле 2 лидирует Оскар Пиастри. Напарник австралийца по Prema Роберт Шварцман уступает ему 51,5 очко, тогда как максимально за этап можно заработать 65.

Рихард Версхор, MP Motorsport, победитель гонки Фото: Марк Саттон / Motorsport Images