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Формула 2 Новости

Команда Ф2 Carlin объявила одного из гонщиков на 2022 год

Им станет пилот академии Williams Логан Сарджент, который уже дебютировал в чемпионате в 2021-м

Команда Ф2 Carlin объявила одного из гонщиков на 2022 год

Формула 2 подтвердила, что гонщик Логан Сарджент проведет следующий сезон в чемпионате за команду Carlin. Имя второго пилота коллектива на данный момент неизвестно.

 

2021-й год Сарджент провел в Формуле 3. За 18 этапов американец трижды поднимался на подиум и выиграл первую гонку на «Сочи Автодроме». По итогам он занял только 7-е место.

В нынешнем сезоне он садился и за руль машины Ф2 на уик-энд в Джидде. Логан представлял коллектив HWA Racelab, который в 2022-м заменит нидерландская команда Van Amersfoort Racing.

Также 14 декабря он поедет на тестах новичков Ф1 за Williams. 

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