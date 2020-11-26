Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию
Если бы чемпионат Ф2 завершился сегодня, право участвовать в Ф1 получила бы вся первая шестерка общего зачета. Но впереди еще целых два этапа...
После долгой паузы – с этапа в Сочи прошло ровно два месяца – участники Формулы 2 вернутся на трассу, чтобы в Бахрейне расставить все точки над i. Весь сезон борьба складывалась на редкость непредсказуемо, и даже сейчас невозможно предсказать, кому по результатам двух этапов в Сахире достанется какая позиция в итоговой таблице.
Однако в этом сезоне даже более значимым фактором, чем место по результатам сезона, являются баллы Суперлицензии. Сразу для нескольких гонщиков от этого зависит продолжение карьеры – получится попасть в Ф1 на будущий год или нет. Вполне возможно, что именно отсутствие полной ясности с Суперлицензией не позволяет AlphaTauri или Haas уже сейчас объявить составы на 2021-й.
Начальные условия
Участникам Формулы 2 осталось провести два полноценных уик-энда. По сравнению с Ф1, уик-энд Ф2 с двумя гонками позволяет заработать гораздо больше баллов. В субботних заездах победа приносит 25 очков, в воскресных – 15. Вдобавок к этому предусмотрены щедрые бонусы за поул (4 очка) и лучший круг (2).
В сумме это дает 48 баллов за уик-энд – хотя заработать их не удалось еще никому ни в Ф2, ни до этого в GP2 (так называлась серия до конца 2016 года). Четыре года назад в Баку Антонио Джовинацци собрал 46 очков – нынешний пилот Alfa Romeo упустил лишь один из лучших кругов. После этого ни один из пилотов не сумел выиграть дважды за уик-энд. И тем не менее, теоретически каждый из пилотов в течение ближайших 10 дней может набрать 96 баллов.
Это значит, что формально дотянуться до титула по силам даже ветерану Луке Гьотто, который сейчас занимает только девятую строчку.
Положение в личном зачете Формулы 2
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Очки
|1
|Мик Шумахер
|
Prema
|191
|2
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|169
|3
|Юки Цунода
|Carlin
|147
|4
|Кристиан Лундгор
|ART
|145
|5
|Роберт Шварцман
|Prema
|140
|Никита Мазепин
|Hitech
|140
|7
|Луи Делетраз
|Charouz
|122
|8
|Гуанью Чжоу
|
UNI-Virtuosi
|119,5
|9
|Лука Гьотто
|Hitech
|104
В действительности, учитывая плотность результатов, отыграть будет сложно даже те 22 очка, что Мик Шумахер выигрывает сейчас у своего коллеги по молодежной программе Ferrari Каллума Илотта.
Однако нас в данном случае итоговые позиции волнуют лишь в той связи, что за них начисляют столь важные для многих баллы Суперлицензии.
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Правила игры
После того как Макс Ферстаппен поставил с ног на голову весь мир молодежных серий и дебютировал в Ф1 в 17-летнем возрасте, FIA разработала строгую – пусть и не всегда полностью объективную – систему допуска гонщиков в Большие Призы.
Ее краеугольным камнем является система баллов. Гонщики зарабатывают их, выступая в различных сериях – и для попадания в Формулу 1 должны за три года набрать 40 баллов. У тех, кто не достиг этой отметки, шансов просто нет.
Если не хватает совсем чуть-чуть – можно добрать остаток, участвуя в пятничных тренировках Гран При. Каждая такая сессия приносит один балл.
Еще одна оговорка позволяет суммировать баллы двух разных чемпионатов за один сезон – но исключительно в случае, когда второй начинается после завершения первого.
После начала вирусной пандемии FIA упростила правила получения Суперлицензии: теперь можно учитывать не три последних сезона, а выбрать три самых успешных из четырех последних сезонов. Более того, если FIA решит, что имел место форс-мажор, то выдаст Суперлицензию даже при наличии 30-ти баллов.
Впрочем, рассчитывать на форс-мажорную оговорку участникам Формулы 2 едва ли стоит. Недавно ей воспользовалась Red Bull, чтобы оформить Суперлицензию Юри Випсу. Но тот из-за карантинных ограничений не смог выступить в японской Суперформуле, лишившись возможности заработать баллы. К гонщикам Формулы 2. которые проехали весь сезон, применить подобный аргумент едва ли возможно.
Вот сколько баллов начисляют в главной молодежной серии по итогам года:
|Место по итогам чемпионата Ф2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|Баллы
|40
|40
|40
|30
|20
|10
|8
|6
Как легко увидеть, трое призеров сезона получают Суперлицензию автоматически. А вот всем остальным предстоит углубиться в арифметические операции.
Дополнительная сложность всей этой истории в том, что FIA нигде не публикует никаких официальных данных по присвоенным баллам и выданным Суперлицензиям. Потому производить подсчеты можно на свой страх и риск. Именно этим мы и решили заняться.
Фото: Ferrari
1. Мик Шумахер
Если исходить из формальных требований, сейчас у Мика в активе только 30 баллов за тот самый титул в Ф3 – то есть более чем вероятный финиш в шестерке окончательно снимет все вопросы.
Но 40 баллов у немца набралось еще два года назад, когда сын Михаэля Шумахера прибавил к своим предыдущим достижениям победу в европейской Формуле 3. Инсайдеры считают, что гонщику оформили Суперлицензию уже тогда (хотя никто и никогда не подтверждал этого официально).
Необходимое условие получения Суперлицензии: устраивает любой результат
Фото: Formula Motorsport Ltd
2. Каллум Илотт
Из шестерки лидеров у британца сейчас едва ли не самая сложная ситуация. В его активе пока лишь 25 баллов. Все дело в том, что прошлый сезон не принес Илотту (как и Шумахеру) вообще ничего.
До этого у гонщика были четвертое место в Ф3 (10) и третье в GP3 (15). И все. Впрочем, Ф1 в 2020 году Каллуму, похоже, все равно не светит.
Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 5-го места
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
3. Юки Цунода
Хельмут Марко уже пообещал протеже Red Bull место в AlphaTauri – но Юки, чтобы это обещание могли быть сдержано, нужно выполнить свою часть задачи. Дело в том, что японец добился важных в плане получения Суперлицензии результатов только в 2017-м и 2019-м годах.
В первом из них он стал чемпионом национальной Ф4 (12 баллов), во втором сначала поехал в Новую Зеландию и финишировал четвертым в серии TRS (3), а затем на той же позиции закончил сезон в Евроформуле Open (7).
В сумме это дает всего 22 балла – таким образом, Цуноде надо кровь из носу занимать в нынешнем году место не ниже пятого.
Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 5-го места
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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
4. Кристиан Лундгор
Датчанина вроде бы не сватают ни в одну из команд Ф1 на будущий сезон, но получить Суперлицензию всегда здорово – это очень поможет в предстоящих переговорах. Тем более, что Лундгор входит в программу Renault – а при нынешней форме Эстебана Окона француз может и не задержаться в Энстоуне надолго.
Пока у Лундгора есть сразу два титула в Ф4, завоеванные в 2017 году – и разобраться с ними сложнее, чем кажется. По нынешним правилам баллы зачлись бы только за один, но три года назад условия были чуть иными. Предположим, что учитываются оба (14).
В 2018-м Лундгор стал вторым в Еврокубке Формулы Renault (14), в 2019-м – шестым в Ф3 (6). В сумме выходит 34 балла, и для Суперлицензии Кристиану хватит даже восьмого места в нынешнем розыгрыше Формулы 2.
Если же учитывать только один титул в Ф4, тогда нужно заканчивать год минимум пятым.
Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 8-го места
Фото: Ferrari
5. Роберт Шварцман
Став чемпионом Формулы 3 по итогам 2019 года, россиянин гарантировал себе Суперлицензию – и даже получил ее, опубликовав фото документа в социальных сетях.
Хочется верить, что если не в 2021-м, то в 2022-м этой лицензии найдется применение.
Необходимое условие получения Суперлицензии: устраивает любой результат
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
6. Никита Мазепин
Говорят, менеджмент москвича уже договорился с Haas – но ситуация у Мазепина почти такая же, как у Цуноды.
В 2017 году он занял только десятое место в европейской Формуле 3, заработав единственный балл. В 2018-м добавил к нему еще 20 за второе место в GP3. Прошлый год не принес больших успехов: дебют в Формуле 2 оказался неудачным и завершился лишь на 18-й стройке общего зачета.
Однако зимой Никита очень удачно съездил в Азию, где стал бронзовым призером не самой сильной Формулы 3. Это разом принесло ему 12 баллов. В сумме получилось 33.
Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 7-го места
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Таким образом, при сохранении пилотами нынешних позиций в общем зачете, пропуск в Ф1 получат все шестеро. И у большинства тех, кто на Суперлицензию еще не наработал, есть определенный запас на случай ошибки или поломки. Обращает на себя внимание разве что положение Цуноды: преимущество японца над пилотом, занимающим «непроходное» для Юки шестое место – всего 7 очков.
Среди ближайших преследователей японца – сразу два россиянина. Таким образом, если Шварцман и Мазепин оттеснят Цуноду за пределы первой пятерки общего зачета, они не только себя порадуют, но и могут поспособствовать продлению карьеры в Ф1 своего соотечественника Даниила Квята...
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Автор
|Александр Кабановский