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Формула 2 / Аналитика

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию

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Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию
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, Ответственный редактор

Если бы чемпионат Ф2 завершился сегодня, право участвовать в Ф1 получила бы вся первая шестерка общего зачета. Но впереди еще целых два этапа...

После долгой паузы – с этапа в Сочи прошло ровно два месяца – участники Формулы 2 вернутся на трассу, чтобы в Бахрейне расставить все точки над i. Весь сезон борьба складывалась на редкость непредсказуемо, и даже сейчас невозможно предсказать, кому по результатам двух этапов в Сахире достанется какая позиция в итоговой таблице. 

Однако в этом сезоне даже более значимым фактором, чем место по результатам сезона, являются баллы Суперлицензии. Сразу для нескольких гонщиков от этого зависит продолжение карьеры – получится попасть в Ф1 на будущий год или нет. Вполне возможно, что именно отсутствие полной ясности с Суперлицензией не позволяет AlphaTauri или Haas уже сейчас объявить составы на 2021-й.

Начальные условия

Участникам Формулы 2 осталось провести два полноценных уик-энда. По сравнению с Ф1, уик-энд Ф2 с двумя гонками позволяет заработать гораздо больше баллов. В субботних заездах победа приносит 25 очков, в воскресных – 15. Вдобавок к этому предусмотрены щедрые бонусы за поул (4 очка) и лучший круг (2).

В сумме это дает 48 баллов за уик-энд – хотя заработать их не удалось еще никому ни в Ф2, ни до этого в GP2 (так называлась серия до конца 2016 года). Четыре года назад в Баку Антонио Джовинацци собрал 46 очков – нынешний пилот Alfa Romeo упустил лишь один из лучших кругов. После этого ни один из пилотов не сумел выиграть дважды за уик-энд. И тем не менее, теоретически каждый из пилотов в течение ближайших 10 дней может набрать 96 баллов. 

Это значит, что формально дотянуться до титула по силам даже ветерану Луке Гьотто, который сейчас занимает только девятую строчку.

Положение в личном зачете Формулы 2

Поз. Пилот Команда Очки
1 Germany Мик Шумахер

Prema

 191
2 United Kingdom Каллум Илотт UNI-Virtuosi 169
3 Japan Юки Цунода Carlin 147
4 Denmark Кристиан Лундгор ART 145
5 Russian Federation Роберт Шварцман Prema 140
  Russian Federation Никита Мазепин Hitech 140
7 Switzerland Луи Делетраз Charouz 122
8 China Гуанью Чжоу

UNI-Virtuosi

 119,5
9 Italy Лука Гьотто Hitech 104

В действительности, учитывая плотность результатов, отыграть будет сложно даже те 22 очка, что Мик Шумахер выигрывает сейчас у своего коллеги по молодежной программе Ferrari Каллума Илотта.

Однако нас в данном случае итоговые позиции волнуют лишь в той связи, что за них начисляют столь важные для многих баллы Суперлицензии. 

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Правила игры

После того как Макс Ферстаппен поставил с ног на голову весь мир молодежных серий и дебютировал в Ф1 в 17-летнем возрасте, FIA разработала строгую – пусть и не всегда полностью объективную – систему допуска гонщиков в Большие Призы. 

Ее краеугольным камнем является система баллов. Гонщики зарабатывают их, выступая в различных сериях – и для попадания в Формулу 1 должны за три года набрать 40 баллов. У тех, кто не достиг этой отметки, шансов просто нет.

Если не хватает совсем чуть-чуть – можно добрать остаток, участвуя в пятничных тренировках Гран При. Каждая такая сессия приносит один балл.

Еще одна оговорка позволяет суммировать баллы двух разных чемпионатов за один сезон – но исключительно в случае, когда второй начинается после завершения первого.

После начала вирусной пандемии FIA упростила правила получения Суперлицензии: теперь можно учитывать не три последних сезона, а выбрать три самых успешных из четырех последних сезонов. Более того, если FIA решит, что имел место форс-мажор, то выдаст Суперлицензию даже при наличии 30-ти баллов. 

Впрочем, рассчитывать на форс-мажорную оговорку участникам Формулы 2 едва ли  стоит. Недавно ей воспользовалась Red Bull, чтобы оформить Суперлицензию Юри Випсу. Но тот из-за карантинных ограничений не смог выступить в японской Суперформуле, лишившись возможности заработать баллы. К гонщикам Формулы 2. которые проехали весь сезон, применить подобный аргумент едва ли возможно. 

Вот сколько баллов начисляют в главной молодежной серии по итогам года:

Место по итогам чемпионата Ф2 1 2 3 4 5 6 7 8
Баллы 40 40 40 30 20 10 8 6

Как легко увидеть, трое призеров сезона получают Суперлицензию автоматически. А вот всем остальным предстоит углубиться в арифметические операции. 

Дополнительная сложность всей этой истории в том, что FIA нигде не публикует никаких официальных данных по присвоенным баллам и выданным Суперлицензиям. Потому производить подсчеты можно на свой страх и риск. Именно этим мы и решили заняться.

 

Фото: Ferrari

1. Germany Мик Шумахер

Если исходить из формальных требований, сейчас у Мика в активе только 30 баллов за тот самый титул в Ф3 – то есть более чем вероятный финиш в шестерке окончательно снимет все вопросы.

Но 40 баллов у немца набралось еще два года назад, когда сын Михаэля Шумахера прибавил к своим предыдущим достижениям победу в европейской Формуле 3. Инсайдеры считают, что гонщику оформили Суперлицензию уже тогда (хотя никто и никогда не подтверждал этого официально).  

Необходимое условие получения Суперлицензии: устраивает любой результат

 

Фото: Formula Motorsport Ltd

2. United Kingdom Каллум Илотт

Из шестерки лидеров у британца сейчас едва ли не самая сложная ситуация. В его активе пока лишь 25 баллов. Все дело в том, что прошлый сезон не принес Илотту (как и Шумахеру) вообще ничего. 

До этого у гонщика были четвертое место в Ф3 (10) и третье в GP3 (15). И все. Впрочем, Ф1 в 2020 году Каллуму, похоже, все равно не светит.

Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 5-го места

 

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Japan Юки Цунода

Хельмут Марко уже пообещал протеже Red Bull место в AlphaTauri – но Юки, чтобы это обещание могли быть сдержано, нужно выполнить свою часть задачи. Дело в том, что японец добился важных в плане получения Суперлицензии результатов только в 2017-м и 2019-м годах. 

В первом из них он стал чемпионом национальной Ф4 (12 баллов), во втором сначала поехал в Новую Зеландию и финишировал четвертым в серии TRS (3), а затем на той же позиции закончил сезон в Евроформуле Open (7).

В сумме это дает всего 22 балла – таким образом, Цуноде надо кровь из носу занимать в нынешнем году место не ниже пятого. 

Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 5-го места

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

4. Denmark Кристиан Лундгор

Датчанина вроде бы не сватают ни в одну из команд Ф1 на будущий сезон, но получить Суперлицензию всегда здорово – это очень поможет в предстоящих переговорах. Тем более, что Лундгор входит в программу Renault  – а при нынешней форме Эстебана Окона француз может и не задержаться в Энстоуне надолго. 

Пока у Лундгора есть сразу два титула в Ф4, завоеванные в 2017 году – и разобраться с ними сложнее, чем кажется. По нынешним правилам баллы зачлись бы только за один, но три года назад условия были чуть иными. Предположим, что учитываются оба (14).

В 2018-м Лундгор стал вторым в Еврокубке Формулы Renault (14), в 2019-м – шестым в Ф3 (6). В сумме выходит 34 балла, и для Суперлицензии Кристиану хватит даже восьмого места в нынешнем розыгрыше Формулы 2.

Если же учитывать только один титул в Ф4, тогда нужно заканчивать год минимум пятым.

Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 8-го места

 

Фото: Ferrari

5. Russian Federation Роберт Шварцман

Став чемпионом Формулы 3 по итогам 2019 года, россиянин гарантировал себе Суперлицензию – и даже получил ее, опубликовав фото документа в социальных сетях.

Хочется верить, что если не в 2021-м, то в 2022-м этой лицензии найдется применение. 

Необходимое условие получения Суперлицензии: устраивает любой результат

 

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

6. Russian Federation Никита Мазепин

Говорят, менеджмент москвича уже договорился с Haas – но ситуация у Мазепина почти такая же, как у Цуноды. 

В 2017 году он занял только десятое место в европейской Формуле 3, заработав единственный балл. В 2018-м добавил к нему еще 20 за второе место в GP3. Прошлый год не принес больших успехов: дебют в Формуле 2 оказался неудачным и завершился лишь на 18-й стройке общего зачета. 

Однако зимой Никита очень удачно съездил в Азию, где стал бронзовым призером не самой сильной Формулы 3. Это разом принесло ему 12 баллов. В сумме получилось 33.

Необходимое условие получения Суперлицензии: закончить сезон не ниже 7-го места

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Таким образом, при сохранении пилотами нынешних позиций в общем зачете, пропуск в Ф1 получат все шестеро. И у большинства тех, кто на Суперлицензию еще не наработал, есть определенный запас на случай ошибки или поломки. Обращает на себя внимание разве что положение Цуноды: преимущество японца над пилотом, занимающим «непроходное» для Юки шестое место – всего 7 очков.

Среди ближайших преследователей японца – сразу два россиянина. Таким образом, если Шварцман и Мазепин оттеснят Цуноду за пределы первой пятерки общего зачета, они не только себя порадуют, но и могут поспособствовать продлению карьеры в Ф1 своего соотечественника Даниила Квята...

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Мик Шумахер
Автор Александр Кабановский

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