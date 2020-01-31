Главные события
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Новость

Кличко позвал Корреа в свою программу. Тот снова стал жаловаться

Поделились
Комментарии
Кличко позвал Корреа в свою программу. Тот снова стал жаловаться
Автор:
, Журналист, Германия
31 янв. 2020 г., 09:03

Американский пилот Формулы 2, продолжающий восстановление после серьезной аварии в Спа, стал гостем Youtube-канала знаменитого боксера.

Прошло уже пять месяцев с того дня, когда столкновение на выходе из «Красной воды» оборвало жизнь Антуана Юбера и заставило Хуана-Мануэля Корреа начать долгую и сложную борьбу за возвращение к нормальной жизни. Американец эквадорского происхождения по-прежнему не восстановился на 100 процентов – и о том, с чем ему приходится сталкиваться, рассказал в программе «Угол Кличко» экс-чемпиона мира в тяжелом весе.

По словам Владимира, он сделал такой выбор гостя, поскольку сам был в похожей ситуации: «Я сломал ногу, когда мне было 16 лет. Я через три с половиной года боксировал в финале Олимпиады в Атланте [где выиграл, став первым европейцем, добившимся подобного результата]». 

Корреа рассказал, что по-прежнему нацелен попасть в Формулу 1. Но пока его главной задачей остается окончательная победа над болью.

«Сейчас я отлично понимаю, насколько все в мире относительно, – сказал 20-летний гонщик. –Нынешняя боль – практически ничто, если сравнивать с тем, что было месяц назад. Но если ситуацию месячной давности сравнивать с тем, что было еще за месяц до этого, история повторится». 

Он продолжил: «Обычным людям испытывать такие ощущения. как у меня сейчас, было бы крайне некомфортно. Но я просто вспоминаю, что было, оцениваю прогресс и сохраняю позитивный настрой.  

Каждый раз, когда у меня корректирующие операции, это настолько больно, что я не могу сдержать слезы. Но затем думаю о том, сколько их уже было. И что сейчас осталось сделать всего две. Это успокаивает».

Ранее Хуан-Мануэль уже выступал с обвинениями в адрес FIA и своей команды Ф2. 

Читайте также:

Следующая новость
Корреа обвинил FIA в безразличии после тяжелой аварии

Предыдущая новость

Корреа обвинил FIA в безразличии после тяжелой аварии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Автор Хайко Штрицке

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Стролл переименует Racing Point в Aston Martin после выкупа доли в компании

2
Формула 1

Поучительная история Aston Martin в Формуле 1

35мин
3
Формула 1

Риккардо: Поражение от Toro Rosso было бы ударом под дых

4
Формула 1

Марко пригрозил Ferrari протестами в 2020-м

5
Формула 1

Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

Самое важное:

Кличко позвал Корреа в свою программу. Тот снова стал жаловаться
F2

Кличко позвал Корреа в свою программу. Тот снова стал жаловаться

Корреа обвинил FIA в безразличии после тяжелой аварии
F2

Корреа обвинил FIA в безразличии после тяжелой аварии

Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2
F2

Лундгор и Чжоу пополнили список участников Формулы 2

Мацушита попробует остаться в Ф2, отказавшись от гонок в Японии
F2

Мацушита попробует остаться в Ф2, отказавшись от гонок в Японии

В Формуле 2 дебютирует команда Мазепина
F2

В Формуле 2 дебютирует команда Мазепина

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.