Кличко позвал Корреа в свою программу. Тот снова стал жаловаться

Прошло уже пять месяцев с того дня, когда столкновение на выходе из «Красной воды» оборвало жизнь Антуана Юбера и заставило Хуана-Мануэля Корреа начать долгую и сложную борьбу за возвращение к нормальной жизни. Американец эквадорского происхождения по-прежнему не восстановился на 100 процентов – и о том, с чем ему приходится сталкиваться, рассказал в программе «Угол Кличко» экс-чемпиона мира в тяжелом весе.

По словам Владимира, он сделал такой выбор гостя, поскольку сам был в похожей ситуации: «Я сломал ногу, когда мне было 16 лет. Я через три с половиной года боксировал в финале Олимпиады в Атланте [где выиграл, став первым европейцем, добившимся подобного результата]».

Корреа рассказал, что по-прежнему нацелен попасть в Формулу 1. Но пока его главной задачей остается окончательная победа над болью.

«Сейчас я отлично понимаю, насколько все в мире относительно, – сказал 20-летний гонщик. –Нынешняя боль – практически ничто, если сравнивать с тем, что было месяц назад. Но если ситуацию месячной давности сравнивать с тем, что было еще за месяц до этого, история повторится».

Он продолжил: «Обычным людям испытывать такие ощущения. как у меня сейчас, было бы крайне некомфортно. Но я просто вспоминаю, что было, оцениваю прогресс и сохраняю позитивный настрой.

Каждый раз, когда у меня корректирующие операции, это настолько больно, что я не могу сдержать слезы. Но затем думаю о том, сколько их уже было. И что сейчас осталось сделать всего две. Это успокаивает».

Ранее Хуан-Мануэль уже выступал с обвинениями в адрес FIA и своей команды Ф2.