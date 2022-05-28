Хаугер выиграл пресную субботнюю гонку Ф2 в Монако

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Чемпион Формулы 3 и протеже Red Bull Деннис Хаугер занимал на реверсивной решетке второе место – однако обладатель поула Джейк Хьюз заметно облегчил ему задачу, не сумев начать движение по сигналу светофора.

Все гонщики смогли объехать замершую машину, причем в пятерке тех, кто занимал места со второго по шестое, при этом не произошло никаких изменений. Не произошло их и за следующие 30 кругов.

Хаугер выиграл, опередив своего партнера по Prema Джейхана Дарувалу. Тройку призеров замкнул Маркус Армстронг из Hitech.

Самым интересным эпизодом весьма пресной гонки стали злоключения лидера сезона Фелипе Друговича. В толчее первого круга бразилец пробил колесо, поехал в боксы – и ему поставили дождевые шины.

В тот момент трасса была совершенно сухой, но небо резко нахмурилось – и в команде MP Motorsport, понимая, что гонка уже проиграна, решились на отчаянный риск. Но дождь так и не начался, бразильцу пришлось вторично ехать в боксы, где он еще и превысил скорость.

После этого у пилота и команды имел место весьма любопытный диалог по радио, есть ли смысл ехать дальше. Мостик настоял, что нет.

Автором единственного обгона в группе лидеров стал Тео Пуршер, который в дебюте опередил Джека Дуэна на входе в поворот Мирабо.

Вмешательство машины безопасности также потребовалось всего раз: на десятом круге Аюму Иваса и Клемент Новалак не смогли разъехаться у ресторанчика Раскасс, и последний оказался в барьере, дополнив неудачный день MP Motorsport.

Гонка почти не повлияла на положение в общем зачете, где Другович по-прежнему опережает Пуршера и Дарувалу.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монако