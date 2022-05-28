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Формула 2 / Монако Новости

Хаугер выиграл пресную субботнюю гонку Ф2 в Монако

Норвtжский пилот команды Prema лидировал от старта до финиша и стал сильнейшим впервые в карьере

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Хаугер выиграл пресную субботнюю гонку Ф2 в Монако
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Чемпион Формулы 3 и протеже Red Bull Деннис Хаугер занимал на реверсивной решетке второе место – однако обладатель поула Джейк Хьюз заметно облегчил ему задачу, не сумев начать движение по сигналу светофора. 

Все гонщики смогли объехать замершую машину, причем в пятерке тех, кто занимал места со второго по шестое, при этом не произошло никаких изменений. Не произошло их и за следующие 30 кругов. 

Хаугер выиграл, опередив своего партнера по Prema Джейхана Дарувалу. Тройку призеров замкнул Маркус Армстронг из Hitech.

Самым интересным эпизодом весьма пресной гонки стали злоключения лидера сезона Фелипе Друговича. В толчее первого круга бразилец пробил колесо, поехал в боксы – и ему поставили дождевые шины. 

В тот момент трасса была совершенно сухой, но небо резко нахмурилось – и в команде MP Motorsport, понимая, что гонка уже проиграна, решились на отчаянный риск. Но дождь так и не начался, бразильцу пришлось вторично ехать в боксы, где он еще и превысил скорость. 

После этого у пилота и команды имел место весьма любопытный диалог по радио, есть ли смысл ехать дальше. Мостик настоял, что нет.

Автором единственного обгона в группе лидеров стал Тео Пуршер, который в дебюте опередил Джека Дуэна на входе в поворот Мирабо. 

Вмешательство машины безопасности также потребовалось всего раз: на десятом круге Аюму Иваса и Клемент Новалак не смогли разъехаться у ресторанчика Раскасс, и последний оказался в барьере, дополнив неудачный день MP Motorsport.  

Гонка почти не повлияла на положение в общем зачете, где Другович по-прежнему опережает Пуршера и Дарувалу.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монако

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 44'28.491  
2 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 44'35.202 6.711
3 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 44'35.758 7.267
4 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 44'41.655 13.164
5 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 44'43.057 14.566
6 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 44'44.320 15.829
7 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 44'45.856 17.365
8 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 44'50.161 21.670
9 Israel Рой Ниссани France DAMS 44'51.329 22.838
10 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 44'51.522 23.031
11 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 44'54.847 26.356
12 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 44'59.829 31.338
13 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 45'00.905 32.414
14 Australia Калан Уильямс Italy Trident 45'12.717 44.226
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 45'13.143 44.652
16 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 45'13.736 45.245
17 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 45'15.761 47.270
18 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 45'23.894 55.403
19 Japan Аюму Иваса France DAMS 45'24.242 55.751
  Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 19 laps  
  France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 22 laps  
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