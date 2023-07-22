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Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

Гонщик MP Motorsport опередил еще одного юниора Red Bull Аюму Ивасу, тройку призеров дополнил Оливер Бирман

Меган Уайт
Автор:
Деннис Хаугер, MP Motorsport

На венгерской трассе, где традиционно сложно обгонять, на успех в субботу мог рассчитывать обладатель реверсивного поула Куш Майни. Однако индиец сразу пропустил Денниса Хаугера, а затем ничего не смог противопоставить и Аюму Ивасе. 

Гонщик DAMS был на решетке пятым, но уже ко второму повороту вышел на второе место. Его погоня за лидером не увенчалась успехом, но и второе место принесло японскому гонщику важные очки. 

Майни же долго держался третьим, однако ближе к финишу все же начал терять позиции. Это позволило Оливеру Бирману из Prema подняться на подиум, а занимающему второе место в общем зачете Тео Пуршеру из ART финишировать четвертым. 

А вот лидер сезона Фредерик Вести с восьмого места на решетке смог завершить гонку лишь девятым – первым из тех, кто в субботу не получает очки. 

Гонку пришлось ненадолго нейтрализовать режимом VSC после столкновения Ральфа Бошунга и Артура Леклера в первом повороте 12-го круга, но это происшествие стало единственным между стартом и финишем. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии (28 кругов)

Поз.  Гонщик Команда Время / Отст. 
1 Деннис Хаугер MP Motorsport 44'43.145
2 Аюму Иваса DAMS 4.230
3 Оливер Бирман Prema Racing 14.196
4 Тео Пуршер ART Grand Prix 16.592
5 Джехан Дарувала MP Motorsport 20.760
6 Куш Майни Campos Racing 24.054
7 Виктор Мартен ART Grand Prix 24.388
8 Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 24.660
9 Фредерик Вести Prema Racing 25.316
10 Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 25.714
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