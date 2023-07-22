Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»
Гонщик MP Motorsport опередил еще одного юниора Red Bull Аюму Ивасу, тройку призеров дополнил Оливер Бирман
На венгерской трассе, где традиционно сложно обгонять, на успех в субботу мог рассчитывать обладатель реверсивного поула Куш Майни. Однако индиец сразу пропустил Денниса Хаугера, а затем ничего не смог противопоставить и Аюму Ивасе.
Гонщик DAMS был на решетке пятым, но уже ко второму повороту вышел на второе место. Его погоня за лидером не увенчалась успехом, но и второе место принесло японскому гонщику важные очки.
Майни же долго держался третьим, однако ближе к финишу все же начал терять позиции. Это позволило Оливеру Бирману из Prema подняться на подиум, а занимающему второе место в общем зачете Тео Пуршеру из ART финишировать четвертым.
А вот лидер сезона Фредерик Вести с восьмого места на решетке смог завершить гонку лишь девятым – первым из тех, кто в субботу не получает очки.
Гонку пришлось ненадолго нейтрализовать режимом VSC после столкновения Ральфа Бошунга и Артура Леклера в первом повороте 12-го круга, но это происшествие стало единственным между стартом и финишем.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии (28 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|44'43.145
|2
|Аюму Иваса
|DAMS
|4.230
|3
|Оливер Бирман
|Prema Racing
|14.196
|4
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|16.592
|5
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|20.760
|6
|Куш Майни
|Campos Racing
|24.054
|7
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|24.388
|8
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|24.660
|9
|Фредерик Вести
|Prema Racing
|25.316
|10
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|25.714
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