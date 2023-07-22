Хаугер уехал от соперников в субботней гонке Ф2 на «Хунгароринге»

На венгерской трассе, где традиционно сложно обгонять, на успех в субботу мог рассчитывать обладатель реверсивного поула Куш Майни. Однако индиец сразу пропустил Денниса Хаугера, а затем ничего не смог противопоставить и Аюму Ивасе.

Гонщик DAMS был на решетке пятым, но уже ко второму повороту вышел на второе место. Его погоня за лидером не увенчалась успехом, но и второе место принесло японскому гонщику важные очки.

Майни же долго держался третьим, однако ближе к финишу все же начал терять позиции. Это позволило Оливеру Бирману из Prema подняться на подиум, а занимающему второе место в общем зачете Тео Пуршеру из ART финишировать четвертым.

А вот лидер сезона Фредерик Вести с восьмого места на решетке смог завершить гонку лишь девятым – первым из тех, кто в субботу не получает очки.

Гонку пришлось ненадолго нейтрализовать режимом VSC после столкновения Ральфа Бошунга и Артура Леклера в первом повороте 12-го круга, но это происшествие стало единственным между стартом и финишем.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Венгрии (28 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст. 1 Деннис Хаугер MP Motorsport 44'43.145 2 Аюму Иваса DAMS 4.230 3 Оливер Бирман Prema Racing 14.196 4 Тео Пуршер ART Grand Prix 16.592 5 Джехан Дарувала MP Motorsport 20.760 6 Куш Майни Campos Racing 24.054 7 Виктор Мартен ART Grand Prix 24.388 8 Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 24.660 9 Фредерик Вести Prema Racing 25.316 10 Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 25.714