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Формула 2 / Баку Отчет о гонке

Хаотичная субботняя гонка Ф2 в Баку закончилась победой Вести

Датский гонщик впервые в карьере стал сильнейшим, опередив Джехана Дарувалу на рестарте после одной из множества аварий

Меган Уайт
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Хаотичная субботняя гонка Ф2 в Баку закончилась победой Вести
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Гонки молодежных серий в Азербайджане редко выходят пресными, однако в этот раз на протяжении 15 первых кругов ситуация на трассе оставалась практически неизменной. Лишь обладатель реверсивного поула Джейк Хьюз постепенно терял позицию за позицией, а в остальном порядок не менялся.

С самого начала пелотон возглавлял Джехан Дарувала, который был на решетке третьим, но сумел сразу опередить как Хьюза, так и Фредерика Вести из ART.  

Однако шесть финальных кругов стали настоящим триллером. Все началось с аварии Денниса Хаугера – триумфатор Монако задел ограждение, и судьи выпустили машину безопасности. После этого каждый следующий рестарт приводил к новой аварии. 

Когда гонку в очередной раз попытались возобновить на 19-м круге, Дарувала заблокировал колеса перед первым поворотом, Вести нырнул внутрь и вышел вперед. В дальнейшем протеже Mercedes не ошибался, что позволило ему одержать первую победу в Ф2.

Дарувала остался вторым, на третье место во всеобщей суматохе удивительным образом пробился с девятого еще один гонщик Red Bull Junior Лиам Лоусон. В концовке он даже пробовал наседать на индийца из Prema, но остался позади. 

Другим претендентам на хороший результат повезло меньше: победитель квалификации Юри Випс откатился далеко назад из-за ошибки Энцо Фиттипальди, который «завез» эстонца в зону безопасности, вышедший было на третье место Рихард Версхор оказался в барьере после борьбы с Лоусоном, но самая серьезная авария произошла на последнем круге. 

На выходе из первого поворота Ральф Бошунг подтолкнул машину Калана Уильямса в стену, та резко потеряла скорость – и мчавшиеся следом Марино Сато с Джемом Болукбаши не смогли избежать столкновения.  

Лидер сезона Фелипе Другович аккуратно проехал всю гонку в середине десятки и смог еще немного оторваться от своего главного преследователя Тео Пуршера, который после не самой сильной квалификации финишировал только седьмым. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Баку

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 48'36.014  
2 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 48'36.394 0.380
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 48'37.116 1.102
4 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 48'37.531 1.517
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 48'37.778 1.764
6 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 48'38.192 2.178
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 48'38.682 2.668
8 Japan Аюму Иваса France DAMS 48'39.260 3.246
9 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 48'41.510 5.496
10 Israel Рой Ниссани France DAMS 48'43.395 7.381
11 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 48'43.587 7.573
12 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 48'44.041 8.027
13 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 48'45.011 8.997
14 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 48'45.304 9.290
15 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 46'36.325 1 Lap
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 46'36.598 1 Lap
17 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 46'37.164 1 Lap
18 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 46'37.229 1 Lap
19 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 48'46.667 1 Lap
20 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 40'44.593 3 Laps
  Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 5 laps  
  Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 8 laps  
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