Хаотичная субботняя гонка Ф2 в Баку закончилась победой Вести

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Гонки молодежных серий в Азербайджане редко выходят пресными, однако в этот раз на протяжении 15 первых кругов ситуация на трассе оставалась практически неизменной. Лишь обладатель реверсивного поула Джейк Хьюз постепенно терял позицию за позицией, а в остальном порядок не менялся.

С самого начала пелотон возглавлял Джехан Дарувала, который был на решетке третьим, но сумел сразу опередить как Хьюза, так и Фредерика Вести из ART.

Однако шесть финальных кругов стали настоящим триллером. Все началось с аварии Денниса Хаугера – триумфатор Монако задел ограждение, и судьи выпустили машину безопасности. После этого каждый следующий рестарт приводил к новой аварии.

Когда гонку в очередной раз попытались возобновить на 19-м круге, Дарувала заблокировал колеса перед первым поворотом, Вести нырнул внутрь и вышел вперед. В дальнейшем протеже Mercedes не ошибался, что позволило ему одержать первую победу в Ф2.

Дарувала остался вторым, на третье место во всеобщей суматохе удивительным образом пробился с девятого еще один гонщик Red Bull Junior Лиам Лоусон. В концовке он даже пробовал наседать на индийца из Prema, но остался позади.

Другим претендентам на хороший результат повезло меньше: победитель квалификации Юри Випс откатился далеко назад из-за ошибки Энцо Фиттипальди, который «завез» эстонца в зону безопасности, вышедший было на третье место Рихард Версхор оказался в барьере после борьбы с Лоусоном, но самая серьезная авария произошла на последнем круге.

На выходе из первого поворота Ральф Бошунг подтолкнул машину Калана Уильямса в стену, та резко потеряла скорость – и мчавшиеся следом Марино Сато с Джемом Болукбаши не смогли избежать столкновения.

Лидер сезона Фелипе Другович аккуратно проехал всю гонку в середине десятки и смог еще немного оторваться от своего главного преследователя Тео Пуршера, который после не самой сильной квалификации финишировал только седьмым.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Баку