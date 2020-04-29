Карлин: Формула 2 и 3 стартуют в Австрии
Владелец команды Carlin подтвердил информацию, ранее озвученную Хельмутом Марко
Владелец команды Carlin Формулы 2 Тревор Карлин рассчитывает, что чемпионат стартует вместе с Формулой 1 – в июле, на этапе в Австрии. По его словам, такой план уже взят за основу организаторами и его реализации не должно ничто помешать.
«Насколько я слышал от организаторов, планируется две гонки Формулы 1 в Австрии, а потом две в Сильверстоуне. Будет круто, если получится. И нет повода ворчать по поводу перспективы нескольких гоночных уик-эндов подряд. Ведь все вернутся к гонкам отдохнувшими, – заявил Карлин агентству Reuters. – Что касается Формулы 2 и Формулы 3, то этапы должны пройти и в Австрии, и в Англии, как и было изначально запланировано».
Карлин также не поверил в то, что Формула 2 может как-либо ускорить распространение коронавируса: «Посмотрите сколько грузовиков, принадлежащих международным транспортным компаниям, ездят по дорогам. Ну, прибавьте к ним еще 11 фур с оборудованием команд. Думаю, это ничего не изменит. К тому же, пилоты могут ночевать в автокемперах».
Ранее о проведении в Австрии гонок поддержки рассказал советник Red Bull Хельмут Марко.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2 , Формула 3
|Автор
|Сергей Иванов
Карлин: Формула 2 и 3 стартуют в Австрии
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