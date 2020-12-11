Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил
Немецкий пилот завоевал титул чемпиона Формулы 2, ни разу по ходу сезона не выиграв квалификацию. Как оказалось, так было задумано
На Гран При Абу-Даби Мих Шумахер официально дебютировал в уик-энде Ф1, проведя первую пятничную тренировку за рулем Haas Кевина Магнуссена и сразу опередив своего партнера по команде Пьетро Фиттипальди.
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После этого, общаясь с журналистами, сын Михаэля Шумахера честно признался, что не может говорить о деталях своей сессии.
«В следующем году, когда я буду гоняться сам для себя, уже будет возможность открыто делиться мнениями и впечатлениями», – признался 21-летний гонщик.
Не сумев вытянуть из Мика ничего примечательного в отношении Ф1, репортеры поинтересовались, как Шумахер сумел стать чемпионом Формулы 2, не выиграв в прошедшем сезоне ни одной из 12 квалификаций. Его лучшим результатом на стартовом поле субботней гонки стали третьи места в Сочи и Сильверстоуне.
По словам гонщика, дело вовсе не в том, что он не умеет показать скорость на одном быстром круге.
«У разных команд разные приоритеты, – объяснил Шумахер. – Это меньше проявляется в Формуле 3 и уже сильнее – в Формуле 2. Если говорить упрощенно, порой машины настраивают так, чтобы они были быстры в гонке. И тогда в квалификации все становится несколько сложнее.
Мы действовали именно так. Для нас главным при выборе настроек были гонки. Именно поэтому было непросто проехать быстро один круг, когда перед ним у тебя есть всего один. Ведь вам нужно показывать хороший результат сразу же.
Думаю, [в Ф1] у меня будет достаточно времени, чтобы разобраться со всеми этими премудростями. Безусловно, мы уделим этому большое внимание на тестах, а также на симуляторе.
Но я уже показывал в Формуле 3, что умею проезжать быстро один круг. Там в квалификации у меня была хорошая скорость. Так что я не боюсь. Уверен, что и в Ф1 все пойдет хорошо, даже в квалификациях».
Выступая в европейской Формуле 3 в сезоне 2018 года, Мик выиграл на пути к титуле семь квалификаций из 30, больше любого из своих соперников.
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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2
|Автор
|Александр Кабановский