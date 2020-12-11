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Формула 2 / Новость

Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил

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Как выиграть титул без единого поула? Шумахер объяснил
Автор:
, Ответственный редактор

Немецкий пилот завоевал титул чемпиона Формулы 2, ни разу по ходу сезона не выиграв квалификацию. Как оказалось, так было задумано

На Гран При Абу-Даби Мих Шумахер официально дебютировал в уик-энде Ф1, проведя первую пятничную тренировку за рулем Haas Кевина Магнуссена и сразу опередив своего партнера по команде Пьетро Фиттипальди. 

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После этого, общаясь с журналистами, сын Михаэля Шумахера честно признался, что не может говорить о деталях своей сессии. 

«В следующем году, когда я буду гоняться сам для себя, уже будет возможность открыто делиться мнениями и впечатлениями», – признался 21-летний гонщик. 

Не сумев вытянуть из Мика ничего примечательного в отношении Ф1, репортеры поинтересовались, как Шумахер сумел стать чемпионом Формулы 2, не выиграв в прошедшем сезоне ни одной из 12 квалификаций. Его лучшим результатом на стартовом поле субботней гонки стали третьи места в Сочи и Сильверстоуне. 

По словам гонщика, дело вовсе не в том, что он не умеет показать скорость на одном быстром круге. 

«У разных команд разные приоритеты, – объяснил Шумахер. – Это меньше проявляется в Формуле 3 и уже сильнее – в Формуле 2. Если говорить упрощенно, порой машины настраивают так, чтобы они были быстры в гонке. И тогда в квалификации все становится несколько сложнее. 

Мы действовали именно так. Для нас главным при выборе настроек были гонки. Именно поэтому было непросто проехать быстро один круг, когда перед ним у тебя есть всего один. Ведь вам нужно показывать хороший результат сразу же. 

Думаю, [в Ф1] у меня будет достаточно времени, чтобы разобраться со всеми этими премудростями. Безусловно, мы уделим этому большое внимание на тестах, а также на симуляторе. 

Но я уже показывал в Формуле 3, что умею проезжать быстро один круг. Там в квалификации у меня была хорошая скорость. Так что я не боюсь. Уверен, что и в Ф1 все пойдет хорошо, даже в квалификациях».

Выступая в европейской Формуле 3 в сезоне 2018 года, Мик выиграл на пути к титуле семь квалификаций из 30, больше любого из своих соперников. 

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2
Автор Александр Кабановский

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