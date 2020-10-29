Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Роберт Шварцман начал свой первый сезон в Формуле 2 за здравие. В какой-то момент его результаты в точности повторяли результаты Шарля Леклера в сезоне 2017 года (когда монегаск взял титул с первой попытки и обеспечил себе место в Ф1). Но потом все разладилось. И за два этапа до финиша петербуржец, одно время лидировавший в турнире, занимает только 5-е место. И шансы завоевать титул выглядят, скажем так, не слишком высокими.

Как и шансы в следующем году оказаться в чемпионате мира – хотя, напомним, недавно Роберт впервые пилотировал болид Ф1 на частных тестах Ferrari и наверняка снова сядет за руль в Абу-Даби (если не в пятничной тренировке, как изначально предполагалось, то на тестах после гонки).

Значит ли все это, что Шварцман упустил шанс стать новой суперзвездой Скудерии, вторым Леклером, на которого Ferrari смогла бы сделать серьезную ставку в Ф1? Или этот статус еще можно заработать, продолжив выступления в Ф2 и завоевав титул со второй попытки? Мы попросили ответить на эти вопрос двух работающих в паддоке обозревателей Motorsport.com – итальянца Роберто Кинкеро, много знающего о происходящем в Ferrari, и россиянина Олега Карпова, внимательно следящего за карьерой Роберта Шварцмана.

Роберт Шварцман, тесты Ferrari SF71H Фото: Ferrari

Роберто Кинкеро: провести еще год в Формуле 2 – лучший вариант

По сочетанию скорости и профессионализма Роберт представляется мне едва ли не лучшим из всех пяти юниоров, что представляют Академию Ferrari в этом сезоне. Тем не менее, я не думаю, что было бы правильно требовать от него непременной победы в первом же сезоне в Ф2.

Я сторонник того, чтобы изучать турнирные таблицы в Формуле 2 спустя несколько лет. Это позволяет более объективно оценить уровень конкуренции. Мне кажется, по потенциалу Роберта можно сравнить с Шарлем Леклером или Джорджем Расселлом – но в этом году ему пришлось противостоять очень сильным пилотам. Леклер же, к примеру, уверенно взял титул с первой попытки, когда его главными соперниками были Оливер Роуленд и Артем Маркелов – хорошие пилоты, но, наверное, не претендующие на звание будущих звезд Формулы 1. Сегодня в Ф2 Шварцман противостоит таким парням, как Илотт, Шумахер, Лундгор, которые выглядят очень сильно.

Спору нет, победа в чемпионате обеспечила бы Роберту место в Формуле 1 – он просто заставил бы Ferrari сделать на него ставку.

Если же он не победит – а сейчас такой вариант кажется наиболее вероятным – в Маранелло могут решить оставить его на второй сезон в Ф2, как они уже делали это в случае с Миком Шумахером и Каллумом Илоттом. Эти двое, очевидно, проводят последний сезон в серии – вне зависимости от того, на каком месте его закончат. Даже если предположить, что кто-то из них продолжит выступления и в следующем году возьмет титул – это вовсе не будет автоматически означать получение пропуска в Ф1.

Очевидно, у Шумахера есть безусловное преимущество по части медийности и финансовой поддержки – и Мик может пойти на повышение, даже если не выиграет титул в этом году. У него особенная фамилия, и конкурировать с ним непросто. Но, мне кажется, Леклер наглядно продемонстрировал Ferrari, какую пользу может принести Академия – и я уверен, что в Маранелло в первую очередь обращают внимание на скорость своих юниоров.

Роберт Шварцман, Гоночная академия Ferrari Фото: Ferrari

Я убежден, что Шварцмана ценят в Ferrari, причем, не только в Академии, но и в команде Формулы 1 тоже. Я знаю, что лидеры коллектива, Маттиа Бинотто и Лоран Мекис, смотрят все без исключения гонки – и видят потенциал Роберта.

Сейчас мне кажется, Роберту нужен еще сезон в Формуле 2 с Prema. Порой молодым гонщикам сложно смириться, что их оставляют в серии на второй сезон (особенно когда их коллеги идут на повышение), но порой этот вариант даже лучше. Потенциально Шварцман может стать абсолютным лидером Ф2 в следующем сезоне, и это даст ему возможность прийти в Ф1 в более подходящий момент.

Не надо забывать, что сейчас юниоры Ferrari могут рассчитывать лишь на места в Alfa Romeo и Haas, о форме которых в сезоне-2021 мы вполне можем судить уже более или менее уверенно. Их машины явно не будут самыми быстрыми в следующем году.

Возможно, прийти в Ф1 в сезоне-2022 будет даже выгоднее – ввиду перехода чемпионата на новый регламент. Когда к новым машинам придется приспосабливаться всем пилотам, а не только абсолютным новичкам.

Если бы путь продолжения карьеры для Шварцмана выбирал я, то делал бы ставку именно на такой вариант. Нет ничего страшного в том, чтобы прийти в Ф1 на год позже, главное – оказавшись в чемпионате мира, подтвердить, что ты получил свой шанс не зря.

Роберт Шварцман, Prema Racing? Формула 2 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Олег Карпов: надо продолжать бороться за Ф1 уже в сезоне-2021

Весьма вероятно, что принципиальное решение по Шварцману Ferrari уже приняла. Но до того момента, пока о нем не объявлено, Роберт должен продолжать бороться за то, чтобы попасть в Ф1 уже в следующем сезоне.

Титул был бы отличным инструментом давления на боссов программы, но Роберт очень некстати оступился в Сочи и серьезно подпортил себе шансы на итоговую победу. Хуже всего то, что Шварцман провел свой едва ли не худший уик-энд в сезоне как раз перед длинным перерывом в чемпионате. По ходу которого руководство гоночной программы Ferrari, кажется, и начало всерьез раздумывать над тем, кого из юниоров переводить в Ф1, а кого – нет.

Сейчас – за два этапа до конца чемпионата – Шварцман отстает от лидирующего Мика Шумахера на 51 очко, при том что за один уик-энд можно набрать максимум 48.

Завоевать титул будет сложно. Не все в руках Роберта, но именно с настроем побороться он и должен отправляться в Бахрейн. Даже если в Ф1 его так и не отправят, он все равно должен напомнить боссам о себе. Заставить их сомневаться в решении – даже если оно к тому моменту уже будет принято.

Шансы невысоки, но они есть. Уровень конкуренции в Ф2 в этом году настолько высок, что с баранкой по итогам целого этапа может остаться любой из претендентов на титул. Шварцман право на «выходной» уик-энд уже потерял. Но если вдруг оступится Шумахер, Роберт должен быть рядом, чтобы наказать напарника.

Плюс от Шварцмана хотелось бы увидеть прогресс, и в первую очередь – в квалификациях. Его средняя позиция на решетке главной (субботней) гонки в этом году – ниже девятой. У Роберта нет ни одного поула за десять этапов. Из тех 29 очков, что он сейчас проигрывает Каллуму Илотту, 16 англичанин заработал благодаря четырем победам в квалификациях. Россиянин же в этом году дважды становился в квалификациях 11-м, и по одному разу 16-м и 18-м.

Роберт Шварцман, тесты Ferrari SF71H Фото: Ferrari

Шварцман провел несколько великолепных гонок в этом году, но обычно пилоты с подобными квалификационными результатами могут рассчитывать лишь на то, чтобы систематически бороться за «воскресные поулы» – их раздают за восьмые места в субботних гонках. Да, конкуренция высока, но в любом случае слабые квалификации – очевидный пробел. Который не может остаться незамеченным теми, кто принимает решение относительно будущего Шварцмана.

Он обязан прибавить, если рассчитывает на переход в Формулу 1 в принципе – и прибавлять надо прямо сейчас.

Безусловно, у Шварцмана есть время. Конечно же он не обязан выигрывать в Формуле 2 с первой же попытки – тем более, при таком уровне конкуренции. Само собой, сезон-2021 – явно не последний, когда Роберт может дебютировать в Ф1. Но, так или иначе, успокаивать себя этой мыслью – явно не лучший вариант. В конце концов, речь идет не только о том, будет ли Шварцман в Формуле 1, но и о том, насколько долго он там продержится. Насколько успешен он будет там, в конце концов.

Прийти в Ф1 после двух лет в Формуле 2 – это уже не совсем то. Даже титул в этом чемпионате с первой попытки не гарантирует ничего. Но только от Шварцмана зависит, по какому сценарию будет развиваться его карьера. Можно – как у Леклера, который просто не оставляет Ferrari иного выбора своими результатами: сначала заработав себе путевку в Ф1, а потом – место в самой Скудерии и, наконец, роль ее лидера. Но можно – как у Антонио Джовинацци, который вынужден был сначала ждать своей очереди, пропустив вперед того же Шарля, а теперь ждет милости Ferrari, которая в данный момент решает, стоит ли его оставлять на третий сезон в Alfa Romeo.