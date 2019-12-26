Как обогнать Шумахера, впечатлить Кубицу и что сказать итальянцу о Путине. Большой разговор со Шварцманом

Петербуржец Роберт Шварцман в 2019 году стал чуть ли не самым обсуждаемым российским гонщиком, выиграв титул в Формуле 3. В следующем сезоне он переходит в Формулу 2, и уже успел пообещать завоевать титул и там.

Шварцмана поддерживают Ferrari и российская программа SMP Racing. Так что в случае успеха в Формуле 2 ему откроется прямая дорога в Ф1 – может, и не сразу в Скудерию, но, например, на место ветерана Кими Райкконена в Alfa Romeo.

Перед Новым Годом Шварцман приехал в Москву, где встретился с журналистами и болельщиками. Приводим самые яркие моменты из его разговора с прессой.

Как он оценивает свое выступление в 2019 году

Девять из десяти. Всегда можно лучше. Были недочеты, но я очень рад проделанной работе, своему прогрессу. Вторая половина сезона была очень хороша.

В начале сезона я лидировал и это оказывало на меня давление. Но благодаря психологическим тренировкам, в том числе с Ferrari, я стал спокойнее и увереннее.

Главная ошибка была в Венгрии, где я пошел на риск, но не до конца спланировал свой маневр. Мне казалось, что у меня получится, а я очень хотел на подиум. Я допустил ошибку, сошел и потерял важные очки, которые могли оказаться решающими.

Тяжело было уходить на летний перерыв с такой негативной нотой. Но я поставил цель больше не делать таких ошибок.

О командной тактике в Формуле 3

У нас каждый сам за себя, каждый работает по своей собственной программе. Не было никаких ограничений, и это правильно. Если пилот едет и ему говорят, что нельзя обгонять, то это сразу вызывает негатив. Он либо назло обгонит, либо разочаруется в команде.

Я говорил боссу команды: давай без указаний. Мы едем и знаем, что делаем. Он, конечно, просил нас быть аккуратными, не врезаться друг в друга. Но приказов не было.

С точки зрения команды, конечно, хуже врезаться в напарника, чем в другого пилота, так как напарник вот он, сидит с тобой рядом. Но лучше вообще ни в кого не врезаться.

Про девчонок, политику и о том, как главный соперник в Ф3 Маркус Армстронг оказался на вечеринке команды в куртке с надписью «Россия»

Куртка «Россия» не его, а его инженера, которого зовут Паоло. Он большой поклонник Владимира Владимировича Путина. Я серьезно! Мы то понятно, но он же итальянец. Но поддерживает нашу политику и всю Россию. Я сначала думал он стебется, но он серьезно. Говорил мне: когда возьмешь титул, обязательно сделай селфи с Путиным и пришли мне. А лучше познакомь меня с ним. Путин, правда, так и не приехал...

Так вот, Паоло купил в Сочи эту куртку и потом отобрал у меня флаг России, который я там подписал. Сказал, что на стену повесит. Видимо, Армстронг у него эту куртку там как-то утащил.

А так да, говорим о политике, иногда к девчонкам в разговоре переходим, не все же время нам о гонках говорить.

Что бы Шварцман посоветовал другому пилоту программы SMP Racing Александру Смоляру, который в 2020 дебютирует в Формуле 3

Саня классный парень. Желаю ему побеждать, результаты показывать и поменьше есть бриоши, французские булки.

О гонке в Спа после смерти Антуана Юбера

Когда садишься в болид, не думаешь о таких моментах, но было нелегко. Многие, и я тоже, считали, что гонку лучше отменить. Но организаторы нас не спрашивали. Атмосфера была жуткой, когда вспоминаешь – даже несмотря на мой подиум, никаких позитивных воспоминаний нет. Никакого шампанского, взяли кубки и ушли. Я вообще не ожидал, что такое может быть.

Я знаю, что гонки опасны. Но старался не думать об этом за рулем. Я понимаю чем занимаюсь, на что иду. Если так надо, то… такова судьба. Думаю, сам Юбер бы продолжал бы ездить, если бы это произошло не с ним.

О Гран При Макао, где Шварцману в 2019 году не повезло выбыть сразу после старта

Когда я только ехал в Макао, то с самого начала предполагал, что это рулетка, где может быть все. Я там уже был, и мне не особо понравилось. В этот раз было лучше. У нас был хороший темп. Но все время что-то мешало на тренировках. К счастью, во второй квалификации стало уже лучше.

В целом уик-энд был не плохой, но, к сожалению, я сломал крыло. Да, это было обидно, но не так, как если бы я сломал крыло, лидируя в Сочи. Как-то я был к этому морально готов.

Роберт Шварцман, Prema Racing Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Если говорить о старте, то это очень плохая трасса. [Кристиан] Лундгор начал меня выдавливать, сломал мне крыло. При этом мимо него самого ракетой пролетел [Рихард] Версхор. Зачем он меня выдавливал? Ну это была своего рода подстава. Что мне было делать? Я не мог никуда уйти.

Обиднее всего было смотреть на лицо владельца команды, который хотел выиграть гонку. И я был его главной надеждой.

Вообще это классная трасса, когда ты едешь совершенно один. Но такого почти не бывает, все время кто-то тебе портит твой круг. А в гонке так вообще почти невозможно обгонять.

О работе с Ferrari и дружбе с гонщиками Формулы 1

Я пока не знаю, как будет складываться моя работа с Ferrari. Думаю, на их симуляторе я буду проводить больше времени. У меня хорошие отношения с ребятами из Скудерии. И с Маттиа [Бинотто], и с Лораном [Мекисом, спортивным директором], и с [одним из руководителей молодежной академии Марко] Матассой. Но насчет шансов на участие в тестах Формулы 1 я пока ничего не знаю. Мне, конечно, хотелось бы.

После титула меня очень тепло поздравили Себ [Феттель], Шарль [Леклер]. На удивление, еще и [Нико] Хюлькенберг. Я с ним был вообще не знаком. Ни разу лично его не видел. Но после победы в Сочи я шел вечером спокойно из паддока Ф1 в Ф2, чтобы забрать вещи. И тут с визгом шин останавливается автомобиль и оттуда: «Давай братан, садись, подвезу». Я смотрю – Хюлькенберг. А он продолжает: «Давай, братан, я тебя поздравляю, залезай, подвезу». Ну ладно, говорю, спасибо. Так и познакомились. Теперь очень хорошо общаемся, в Абу-Даби виделись. С [Робертом] Кубицей там же в Абу-Даби познакомился. Он подошел сам, поздравил, говорит, что следил за мной.

Как персонаж мне еще очень нравится [Даниэль] Риккардо, мы как-то ужинали вместе. Всегда с юмором, улыбается, у него шутки смешные. При этом он очень жесткий парень. С… с характером. Хотя я хотел другое слово сказать.

Про дружбу с инженером

Я оставил своего инженера на третий год, перешел с ним в Ф2. Для меня самое важное – это отношение с человеком. Может быть мой инженер не самый гениальный в каких-то технических моментах… Шучу, конечно же он гениален, но есть моменты, в которых он может ошибиться, что-то пропустить. Никто не идеален. Он не может знать всего, даже инженеры Ф1 всего не знают.

Но мы с ним отлично понимаем друг-друга. Мне не приходится долго ему что-то объяснять. Я просто говорю, что машину в такой-то момент срывает. Он отвечает: ок, я тебя понял, сейчас исправлю.

Роберт Шварцман, PREMA Racing Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Этот контакт с инженером очень важен. Я нарабатывал его полгода, не мог с ним работать поначалу. Потом мы немного поменяли метод работы и дело пошло.

Опыта работы в Формуле 2 у моего инженера нет, но там есть опытный главный инженер, так что основную работу по настройке машины ведет он. А по стратегии мне очень удобно работать со своим старым инженером.

Любимые и нелюбимые трассы

Нелюбимая из тех, что есть в календаре, это Зандфорт. Я еще не ездил по бэнкингу в Зандфорте на симуляторе. Но никаких особых ожиданий у меня нет – этот участок будет проходиться в полный газ. Но вообще мне не нравится эта трасса. Не совсем мне по душе. Узкая, старая, там сложно обгонять.

А вот трасса в Сочи мне нравится. Да, в плане слип-стрима на ней тяжеловато. Но она хороша, когда едешь на быстрый круг. Техничная трасса, на ней весело, особенно на Формуле 3. А вот любимой трассы у меня нет, точнее их много.

Напарником Шварцмана в Ф2 станет сын Михаэля Шумахера Мик….

Он сказал, что станет чемпионом? Да? Какой хороший мальчик! Понятно, что он мой соперник. Мы с ним боремся и в Ф2 и за попадание в Ф1. Он сильный пилот, но такой же соперник, как и все остальные.

Меня не смущает, что у него с командой был тяжелый год. Тесты мы проехали хорошо, темп у нас быстрый. Команда очень быстро прогрессирует, и я стараюсь не отставать. В целом Ф3 и Ф2 очень похожи, просто более мощная машина и чуть сложнее будет пилотировать.

Дополнительная информация: Кирилл Качнов