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Формула 2 / Новость

Израильский тест-пилот Williams нашел, где выступать в 2020-м

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Израильский тест-пилот Williams нашел, где выступать в 2020-м
Автор:
, Редактор новостей
26 февр. 2020 г., 13:20

Запасной гонщик команды Williams Формулы 1 Рой Ниссани получил возможность провести полный сезон в гонках. Израильтянин будет стартовать в Формуле 2 за команду Trident. Из-за травмы Ниссани пропустил весь прошлый сезон

Тест-пилот Williams Рой Ниссани занял последнее свободное место в Формуле 2. Израильский гонщик подписал контракт с командой-аутсайдером Trident. Напарником Ниссани станет японец Марино Сато. Теперь все 11 команд-участниц Формулы 2 определились с составом пилотов на предстоящий сезон.

Контракт с Trident позволит Ниссани вернуться в гонки после годичного перерыва. Рой пропустил весь сезон-2019 из-за травмы. До этого израильтянин провел в Ф2 один сезон: в 2018 году пилот выступал в составе Campos и занял 22 место в итоговом протоколе.

Теперь Ниссани сможет совмещать выступления в молодежной гоночной серии и программу в Williams. В 2020 году Рой проведет три пятничные тренировки Формулы 1 в составе британской команды. Еще одним запасным гонщиком Williams станет Джек Эйткен, который также проведет полный сезон в Формуле 2. Чемпионат Ф2 начнется 21 марта в Бахрейне; этапы Формулы 2 будут проходить в качестве гонок поддержки Формулы 1.

Полный состав команд Формулы 2 в 2020 году

Команда Гонщики
Carlin

Japan Юки Цунода

India Джехан Дарувала
ART Grand Prix

New Zealand Маркус Армстронг
Denmark Кристиан Лундгард
UNI-Virtuosi

United Kingdom Каллум Илотт

China Чжоу Гуаньюй
DAMS

United Kingdom Дэн Тиктум

Indonesia Шон Гелаэль
Prema Racing

Germany Мик Шумахер

Russian Federation Роберт Шварцман
Charouz Racing System

Switzerland Луи Делетраз

Brazil Педро Пике
MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович
Japan Нобухару Мацусита
Campos Racing

United Kingdom Джек Эйткен

Brazil Гильерме Самая
Trident

Japan Марино Сато

Israel Рой Ниссани
HWA

Russian Federation Артем Маркелов

France Джулиано Алези
Hitech GP

Italy Лука Гьотто
Russian Federation Никита Мазепин
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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Рой Ниссани
Команды Williams , Trident
Автор Валентин Хорунжий

Формула 2 Следующая сессия

Бахрейн

Бахрейн

20 мар. - 22 мар.

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