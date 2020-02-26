Израильский тест-пилот Williams нашел, где выступать в 2020-м

Тест-пилот Williams Рой Ниссани занял последнее свободное место в Формуле 2. Израильский гонщик подписал контракт с командой-аутсайдером Trident. Напарником Ниссани станет японец Марино Сато. Теперь все 11 команд-участниц Формулы 2 определились с составом пилотов на предстоящий сезон.

Контракт с Trident позволит Ниссани вернуться в гонки после годичного перерыва. Рой пропустил весь сезон-2019 из-за травмы. До этого израильтянин провел в Ф2 один сезон: в 2018 году пилот выступал в составе Campos и занял 22 место в итоговом протоколе.

Теперь Ниссани сможет совмещать выступления в молодежной гоночной серии и программу в Williams. В 2020 году Рой проведет три пятничные тренировки Формулы 1 в составе британской команды. Еще одним запасным гонщиком Williams станет Джек Эйткен, который также проведет полный сезон в Формуле 2. Чемпионат Ф2 начнется 21 марта в Бахрейне; этапы Формулы 2 будут проходить в качестве гонок поддержки Формулы 1.

Полный состав команд Формулы 2 в 2020 году