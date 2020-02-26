Израильский тест-пилот Williams нашел, где выступать в 2020-м
Запасной гонщик команды Williams Формулы 1 Рой Ниссани получил возможность провести полный сезон в гонках. Израильтянин будет стартовать в Формуле 2 за команду Trident. Из-за травмы Ниссани пропустил весь прошлый сезон
Тест-пилот Williams Рой Ниссани занял последнее свободное место в Формуле 2. Израильский гонщик подписал контракт с командой-аутсайдером Trident. Напарником Ниссани станет японец Марино Сато. Теперь все 11 команд-участниц Формулы 2 определились с составом пилотов на предстоящий сезон.
Контракт с Trident позволит Ниссани вернуться в гонки после годичного перерыва. Рой пропустил весь сезон-2019 из-за травмы. До этого израильтянин провел в Ф2 один сезон: в 2018 году пилот выступал в составе Campos и занял 22 место в итоговом протоколе.
Теперь Ниссани сможет совмещать выступления в молодежной гоночной серии и программу в Williams. В 2020 году Рой проведет три пятничные тренировки Формулы 1 в составе британской команды. Еще одним запасным гонщиком Williams станет Джек Эйткен, который также проведет полный сезон в Формуле 2. Чемпионат Ф2 начнется 21 марта в Бахрейне; этапы Формулы 2 будут проходить в качестве гонок поддержки Формулы 1.
Полный состав команд Формулы 2 в 2020 году
|Команда
|Гонщики
|Carlin
|
Джехан Дарувала
|ART Grand Prix
|
Маркус Армстронг
|UNI-Virtuosi
|
Каллум Илотт
Чжоу Гуаньюй
|DAMS
|
Дэн Тиктум
Шон Гелаэль
|Prema Racing
|
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|Campos Racing
|
Джек Эйткен
|Trident
|
Рой Ниссани
|HWA
|
Артем Маркелов
Джулиано Алези
|Hitech GP
|
Лука Гьотто
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Рой Ниссани
|Команды
|Williams , Trident
|Автор
|Валентин Хорунжий
Израильский тест-пилот Williams нашел, где выступать в 2020-м
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