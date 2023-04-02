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Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне

Японский гонщик Red Bull Junior стал сильнейшим в богатой на события гонке

Джейми Кляйн
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Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне
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В нынешнем сезоне Формулы 2 пять первых побед достались пяти разным гонщикам – Аюму Иваса стал первым, кому удалось покорить вершину подиума дважды. Гонщик DAMS стартовал с поула и смог переиграть Тео Пуршера из ART.

Пара лидеров сохранила такой порядок до финиша, а в споре за третье место незадолго до клетчатого флага столкнулись Виктор Мартен и триумфатор субботы Деннис Хаугер – это позволило подняться на пьедестал Артуру Леклеру. 

Гонку пришлось нейтрализовать выездом машины безопасности на седьмом круге после аварии Джека Кроуфорда, после чего значительная часть пелотона устремилась на пит-лейн для обязательной смены шин. В толчее не смогли избежать контакта Исак Хаджер и Оли Бирман, занимавшие четвертое и пятое места – британцу это стоило прокола. 

Позже в третьем повороте разбил машину Рой Ниссани, что потребовало нового выезда автомобиля безопасности. На этом история не закончилась: уже под желтыми флагами в том же месте ошибся и улетел с трассы Энцо Фиттипальди, лишь чудом избежав столкновения со стоящей машиной Ниссани.

Фредерик Вести, Зейн Мэлони и Джехан Дарувала дополнили шестерку на финише, а вот лидер сезона Ральф Бошунг в третьей гонке кряду не заработал очков, финишировав только на 18-м месте. 

После этого он разом опустился в таблице на четвертую строчку, тогда как новым лидером стал набравший ход Иваса с 58 очками, которого преследуют Пуршер (50) и Вести (42).

Сезон Формулы 2 продолжится в конце апреля в Баку.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Мельбурне (33 круга)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:00'30.247  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1:00'31.129 0.882
3 Monaco Артур Леклер France DAMS 1:00'31.731 1.484
4 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 1:00'32.062 1.815
5 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 1:00'35.537 5.290
6 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 1:00'37.026 6.779
7 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 1:00'37.354 7.107
8 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 1:00'38.011 7.764
9 India Куш Майни Spain Campos Racing 1:00'38.541 8.294
10 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1:00'41.139 10.892
11 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 1:00'41.373 11.126
12 France Клемент Новалак Italy Trident 1:00'41.840 11.593
13 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:00'44.149 13.902
14 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 1:00'44.523 14.276
15 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1:00'46.981 16.734
16 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1:00'47.546 17.299
17 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:00'47.684 17.437
18 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1:00'54.286 24.039
19 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 56'03.998 3 Laps
  Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 45'37.317 7 Laps
  Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 43'32.290 8 Laps
  United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 9'36.031 27 Laps
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