Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне
Японский гонщик Red Bull Junior стал сильнейшим в богатой на события гонке
В нынешнем сезоне Формулы 2 пять первых побед достались пяти разным гонщикам – Аюму Иваса стал первым, кому удалось покорить вершину подиума дважды. Гонщик DAMS стартовал с поула и смог переиграть Тео Пуршера из ART.
Пара лидеров сохранила такой порядок до финиша, а в споре за третье место незадолго до клетчатого флага столкнулись Виктор Мартен и триумфатор субботы Деннис Хаугер – это позволило подняться на пьедестал Артуру Леклеру.
Гонку пришлось нейтрализовать выездом машины безопасности на седьмом круге после аварии Джека Кроуфорда, после чего значительная часть пелотона устремилась на пит-лейн для обязательной смены шин. В толчее не смогли избежать контакта Исак Хаджер и Оли Бирман, занимавшие четвертое и пятое места – британцу это стоило прокола.
Позже в третьем повороте разбил машину Рой Ниссани, что потребовало нового выезда автомобиля безопасности. На этом история не закончилась: уже под желтыми флагами в том же месте ошибся и улетел с трассы Энцо Фиттипальди, лишь чудом избежав столкновения со стоящей машиной Ниссани.
Фредерик Вести, Зейн Мэлони и Джехан Дарувала дополнили шестерку на финише, а вот лидер сезона Ральф Бошунг в третьей гонке кряду не заработал очков, финишировав только на 18-м месте.
После этого он разом опустился в таблице на четвертую строчку, тогда как новым лидером стал набравший ход Иваса с 58 очками, которого преследуют Пуршер (50) и Вести (42).
Сезон Формулы 2 продолжится в конце апреля в Баку.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Мельбурне (33 круга)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Аюму Иваса
|DAMS
|1:00'30.247
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1:00'31.129
|0.882
|3
|Артур Леклер
|DAMS
|1:00'31.731
|1.484
|4
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|1:00'32.062
|1.815
|5
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|1:00'35.537
|5.290
|6
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|1:00'37.026
|6.779
|7
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|1:00'37.354
|7.107
|8
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|1:00'38.011
|7.764
|9
|Куш Майни
|Campos Racing
|1:00'38.541
|8.294
|10
|Роман Станек
|Trident
|1:00'41.139
|10.892
|11
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|1:00'41.373
|11.126
|12
|Клемент Новалак
|Trident
|1:00'41.840
|11.593
|13
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|1:00'44.149
|13.902
|14
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|1:00'44.523
|14.276
|15
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1:00'46.981
|16.734
|16
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|1:00'47.546
|17.299
|17
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|1:00'47.684
|17.437
|18
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1:00'54.286
|24.039
|19
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|56'03.998
|3 Laps
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|45'37.317
|7 Laps
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|43'32.290
|8 Laps
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|9'36.031
|27 Laps
|Полные результаты
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