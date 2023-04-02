Иваса вышел в лидеры Ф2 после воскресной победы в Мельбурне

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В нынешнем сезоне Формулы 2 пять первых побед достались пяти разным гонщикам – Аюму Иваса стал первым, кому удалось покорить вершину подиума дважды. Гонщик DAMS стартовал с поула и смог переиграть Тео Пуршера из ART.

Пара лидеров сохранила такой порядок до финиша, а в споре за третье место незадолго до клетчатого флага столкнулись Виктор Мартен и триумфатор субботы Деннис Хаугер – это позволило подняться на пьедестал Артуру Леклеру.

Гонку пришлось нейтрализовать выездом машины безопасности на седьмом круге после аварии Джека Кроуфорда, после чего значительная часть пелотона устремилась на пит-лейн для обязательной смены шин. В толчее не смогли избежать контакта Исак Хаджер и Оли Бирман, занимавшие четвертое и пятое места – британцу это стоило прокола.

Позже в третьем повороте разбил машину Рой Ниссани, что потребовало нового выезда автомобиля безопасности. На этом история не закончилась: уже под желтыми флагами в том же месте ошибся и улетел с трассы Энцо Фиттипальди, лишь чудом избежав столкновения со стоящей машиной Ниссани.

Фредерик Вести, Зейн Мэлони и Джехан Дарувала дополнили шестерку на финише, а вот лидер сезона Ральф Бошунг в третьей гонке кряду не заработал очков, финишировав только на 18-м месте.

После этого он разом опустился в таблице на четвертую строчку, тогда как новым лидером стал набравший ход Иваса с 58 очками, которого преследуют Пуршер (50) и Вести (42).

Сезон Формулы 2 продолжится в конце апреля в Баку.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Мельбурне (33 круга)