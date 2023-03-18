Иваса выиграл субботнюю гонку Ф2 в Джидде, лидер сезона Пуршер разбил машину

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Аюму Иваса стал третьим победителем в трех гонках нового сезона Формулы 2. Пилот DAMS был на реверсивной решетке четвертым, но из первой «эски» вышел вторым и почти без промедления опередил партнера по молодежной программе Red Bull Джека Кроуфорда, занимавшего поул.

После этого отобрать у японца лидерство по очереди пытались Ральф Бошунг, Джехан Дарувала и Виктор Мартен, но Аюму героически не уступил их натиску и первым примчался к финишу.

Хорош в субботу был и Мартен. Победитель квалификации пробился с десятого места на третье, а потом поймал момент, когда Дарувала незадолго до финиша увлекся борьбой с Ивасой – и отобрал у индийца второе место.

Чуть ранее – на 15-м круге – Джехан даже прошел неуступчивого японца, но вскоре после этого ошибся и вновь стал вторым. В итоге он закончил гонку на третьей позиции.

Бошунг финишировал четвертым и вернулся в лидеры сезона, так как Тео Пуршер на седьмом круге попал в аварию. Юниор Alfa Romeo попробовал опередить в первом повороте своего напарника по ART Мартена, но вместо обгона влетел в Оли Бирмана, что привело к двойному сходу. Выбравшись из машины, Пуршер сразу извинился перед соперником, которому испортил гонку.

Еще до этого закрутился на трассе и сошел Зейн Мэлони.

Остальные участники в субботу добрались до финиша, очки смогли заработать Куш Майни, Фредерик Вести, Джек Дуэн и стартовавший только 14-м Деннис Хаугер, который обогнал Джека Кроуфорда в самом последнем повороте всей гонки.

Fезультаты субботней гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии (20 кругов)