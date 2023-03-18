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Иваса выиграл субботнюю гонку Ф2 в Джидде, лидер сезона Пуршер разбил машину

Японский протеже Red Bull стал сильнейшим благодаря отличному стартовому рывку и умелой обороне на последних кругах

Меган Уайт
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Иваса выиграл субботнюю гонку Ф2 в Джидде, лидер сезона Пуршер разбил машину
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Аюму Иваса стал третьим победителем в трех гонках нового сезона Формулы 2. Пилот DAMS был на реверсивной решетке четвертым, но из первой «эски» вышел вторым и почти без промедления опередил партнера по молодежной программе Red Bull Джека Кроуфорда, занимавшего поул. 

После этого отобрать у японца лидерство по очереди пытались Ральф Бошунг, Джехан Дарувала и Виктор Мартен, но Аюму героически не уступил их натиску и первым примчался к финишу. 

Хорош в субботу был и Мартен. Победитель квалификации пробился с десятого места на третье, а потом поймал момент, когда Дарувала незадолго до финиша увлекся борьбой с Ивасой – и отобрал у индийца второе место. 

Чуть ранее – на 15-м круге – Джехан даже прошел неуступчивого японца, но вскоре после этого ошибся и вновь стал вторым. В итоге он закончил гонку на третьей позиции.

Бошунг финишировал четвертым и вернулся в лидеры сезона, так как Тео Пуршер на седьмом круге попал в аварию. Юниор Alfa Romeo попробовал опередить в первом повороте своего напарника по ART Мартена, но вместо обгона влетел в Оли Бирмана, что привело к двойному сходу. Выбравшись из машины, Пуршер сразу извинился перед соперником, которому испортил гонку. 

Еще до этого закрутился на трассе и сошел Зейн Мэлони. 

Остальные участники в субботу добрались до финиша, очки смогли заработать Куш Майни, Фредерик Вести, Джек Дуэн и стартовавший только 14-м Деннис Хаугер, который обогнал Джека Кроуфорда в самом последнем повороте всей гонки.

Fезультаты субботней гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии (20 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 42'21.514  
2 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 42'22.214 0.700
3 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 42'22.700 1.186
4 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 42'23.493 1.979
5 India Куш Майни Spain Campos Racing 42'24.058 2.544
6 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 42'24.454 2.940
7 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 42'24.894 3.380
8 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 42'26.069 4.555
9 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 42'26.092 4.578
10 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 42'27.926 6.412
11 Monaco Артур Леклер France DAMS 42'28.400 6.886
12 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 42'29.156 7.642
13 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 42'29.872 8.358
14 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 42'34.641 13.127
15 France Клемент Новалак Italy Trident 42'35.257 13.743
16 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 42'35.292 13.778
17 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 42'35.774 14.260
18 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 42'42.014 20.500
19 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 42'56.932 35.418
  United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 14 laps  
  France Тео Пуршер France ART Grand Prix 14 laps  
  Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 19 laps  
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