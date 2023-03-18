Иваса выиграл субботнюю гонку Ф2 в Джидде, лидер сезона Пуршер разбил машину
Японский протеже Red Bull стал сильнейшим благодаря отличному стартовому рывку и умелой обороне на последних кругах
Аюму Иваса стал третьим победителем в трех гонках нового сезона Формулы 2. Пилот DAMS был на реверсивной решетке четвертым, но из первой «эски» вышел вторым и почти без промедления опередил партнера по молодежной программе Red Bull Джека Кроуфорда, занимавшего поул.
После этого отобрать у японца лидерство по очереди пытались Ральф Бошунг, Джехан Дарувала и Виктор Мартен, но Аюму героически не уступил их натиску и первым примчался к финишу.
Хорош в субботу был и Мартен. Победитель квалификации пробился с десятого места на третье, а потом поймал момент, когда Дарувала незадолго до финиша увлекся борьбой с Ивасой – и отобрал у индийца второе место.
Чуть ранее – на 15-м круге – Джехан даже прошел неуступчивого японца, но вскоре после этого ошибся и вновь стал вторым. В итоге он закончил гонку на третьей позиции.
Бошунг финишировал четвертым и вернулся в лидеры сезона, так как Тео Пуршер на седьмом круге попал в аварию. Юниор Alfa Romeo попробовал опередить в первом повороте своего напарника по ART Мартена, но вместо обгона влетел в Оли Бирмана, что привело к двойному сходу. Выбравшись из машины, Пуршер сразу извинился перед соперником, которому испортил гонку.
Еще до этого закрутился на трассе и сошел Зейн Мэлони.
Остальные участники в субботу добрались до финиша, очки смогли заработать Куш Майни, Фредерик Вести, Джек Дуэн и стартовавший только 14-м Деннис Хаугер, который обогнал Джека Кроуфорда в самом последнем повороте всей гонки.
Fезультаты субботней гонки Формулы 2 в Саудовской Аравии (20 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Аюму Иваса
|DAMS
|42'21.514
|2
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|42'22.214
|0.700
|3
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|42'22.700
|1.186
|4
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|42'23.493
|1.979
|5
|Куш Майни
|Campos Racing
|42'24.058
|2.544
|6
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|42'24.454
|2.940
|7
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|42'24.894
|3.380
|8
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|42'26.069
|4.555
|9
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|42'26.092
|4.578
|10
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|42'27.926
|6.412
|11
|Артур Леклер
|DAMS
|42'28.400
|6.886
|12
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|42'29.156
|7.642
|13
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|42'29.872
|8.358
|14
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|42'34.641
|13.127
|15
|Клемент Новалак
|Trident
|42'35.257
|13.743
|16
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|42'35.292
|13.778
|17
|Роман Станек
|Trident
|42'35.774
|14.260
|18
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|42'42.014
|20.500
|19
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|42'56.932
|35.418
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|14 laps
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|14 laps
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|19 laps
|Полные результаты
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