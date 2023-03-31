Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне

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В сложных условиях на незнакомой трассе Аюму Иваса завоевал очень важный поул, уехав от соперников на шесть с лишним десятых секунды. Пилот DAMS избежал неприятностей, которые помешали многим его соперников, и стал сильнейшим в квалификации впервые в сезоне и в третий раз за карьеру.

Такой результат принес 21-летнему гонщику два бонусных очка и позволил сравняться с лидером общего зачета Ральфом Бошунгом, который остался только 11-м.

Следом за Ивасой в главной гонке этапа места на решетке займут сразу три француза – Тео Пуршер и Виктор Мартен из ART и Исак Хаджар из Hitech.

Реверсивный субботний поул достался Деннису Хаугеру.

Сессия прошла под знаком многочисленных ошибок, происшествий и остановок. Оливер Бирман повредил машину в аварии, хотя и смог в дальнейшем продолжить борьбу, а Джек Кроуфорд остался без переднего антикрыла.

Ранее по ходу дня квалификацию Формулы 3 выиграл лидер сезона Габриэль Бортолето из Trident, россиянин Никита Бедрин не смог выполнить поставленную себе цель и пробиться в число 12 сильнейших – белгородский гонщик показал 20-й результат, улучшив при этом личный рекорд.

Результаты квалификации Формулы 2 в Мельбурне