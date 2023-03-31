Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне
Сессия прошла под проливным дождем и закончилась в пользу японского протеже Red Bull
В сложных условиях на незнакомой трассе Аюму Иваса завоевал очень важный поул, уехав от соперников на шесть с лишним десятых секунды. Пилот DAMS избежал неприятностей, которые помешали многим его соперников, и стал сильнейшим в квалификации впервые в сезоне и в третий раз за карьеру.
Такой результат принес 21-летнему гонщику два бонусных очка и позволил сравняться с лидером общего зачета Ральфом Бошунгом, который остался только 11-м.
Следом за Ивасой в главной гонке этапа места на решетке займут сразу три француза – Тео Пуршер и Виктор Мартен из ART и Исак Хаджар из Hitech.
Реверсивный субботний поул достался Деннису Хаугеру.
Сессия прошла под знаком многочисленных ошибок, происшествий и остановок. Оливер Бирман повредил машину в аварии, хотя и смог в дальнейшем продолжить борьбу, а Джек Кроуфорд остался без переднего антикрыла.
Ранее по ходу дня квалификацию Формулы 3 выиграл лидер сезона Габриэль Бортолето из Trident, россиянин Никита Бедрин не смог выполнить поставленную себе цель и пробиться в число 12 сильнейших – белгородский гонщик показал 20-й результат, улучшив при этом личный рекорд.
Результаты квалификации Формулы 2 в Мельбурне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Аюму Иваса
|DAMS
|13
|1'45.118
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|12
|1'45.732
|0.614
|3
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|12
|1'45.736
|0.618
|4
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|13
|1'46.037
|0.919
|5
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|13
|1'46.045
|0.927
|6
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|12
|1'46.058
|0.940
|7
|Артур Леклер
|DAMS
|13
|1'46.309
|1.191
|8
|Куш Майни
|Campos Racing
|12
|1'46.530
|1.412
|9
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|12
|1'46.687
|1.569
|10
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|12
|1'46.737
|1.619
|11
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|12
|1'46.859
|1.741
|12
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|12
|1'46.896
|1.778
|13
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|12
|1'46.899
|1.781
|14
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|12
|1'47.194
|2.076
|15
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|13
|1'47.266
|2.148
|16
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|13
|1'47.267
|2.149
|17
|Роман Станек
|Trident
|13
|1'47.470
|2.352
|18
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|11
|1'47.533
|2.415
|19
|Клемент Новалак
|Trident
|13
|1'47.578
|2.460
|20
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|12
|1'47.989
|2.871
|21
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|13
|1'48.198
|3.080
|22
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|10
|1'50.122
|5.004
|Полные результаты
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