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Формула 2 / Мельбурн Отчет о квалификации

Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне

Сессия прошла под проливным дождем и закончилась в пользу японского протеже Red Bull

Меган Уайт
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Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне
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В сложных условиях на незнакомой трассе Аюму Иваса завоевал очень важный поул, уехав от соперников на шесть с лишним десятых секунды. Пилот DAMS избежал неприятностей, которые помешали многим его соперников, и стал сильнейшим в квалификации впервые в сезоне и в третий раз за карьеру. 

Такой результат принес 21-летнему гонщику два бонусных очка и позволил сравняться с лидером общего зачета Ральфом Бошунгом, который остался только 11-м. 

Следом за Ивасой в главной гонке этапа места на решетке займут сразу три француза – Тео Пуршер и Виктор Мартен из ART и Исак Хаджар из Hitech.

Реверсивный субботний поул достался Деннису Хаугеру. 

Сессия прошла под знаком многочисленных ошибок, происшествий и остановок. Оливер Бирман повредил машину в аварии, хотя и смог в дальнейшем продолжить борьбу, а Джек Кроуфорд остался без переднего антикрыла.

Ранее по ходу дня квалификацию Формулы 3 выиграл лидер сезона Габриэль Бортолето из Trident, россиянин Никита Бедрин не смог выполнить поставленную себе цель и пробиться в число 12 сильнейших – белгородский гонщик показал 20-й результат, улучшив при этом личный рекорд. 

Результаты квалификации Формулы 2 в Мельбурне

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 13 1'45.118  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 12 1'45.732 0.614
3 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 12 1'45.736 0.618
4 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 13 1'46.037 0.919
5 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 13 1'46.045 0.927
6 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 12 1'46.058 0.940
7 Monaco Артур Леклер France DAMS 13 1'46.309 1.191
8 India Куш Майни Spain Campos Racing 12 1'46.530 1.412
9 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 12 1'46.687 1.569
10 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 12 1'46.737 1.619
11 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 12 1'46.859 1.741
12 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 12 1'46.896 1.778
13 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 12 1'46.899 1.781
14 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 12 1'47.194 2.076
15 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 13 1'47.266 2.148
16 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 13 1'47.267 2.149
17 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 13 1'47.470 2.352
18 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'47.533 2.415
19 France Клемент Новалак Italy Trident 13 1'47.578 2.460
20 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'47.989 2.871
21 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 13 1'48.198 3.080
22 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 10 1'50.122 5.004
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