Иваса выиграл финальную гонку Ф2, Сарджент оформил Суперлицензию
Японский протеже Red Bull стал сильнейшим в воскресенье на "Яс-Марине", обогнав Фелипе Друговича и Лиама Лоусона
Аюму Иваса стартовал с поула и контролировал ход гонки от старта до финиша. Он выиграл во второй раз в нынешнем сезоне, показав явный прогресс по ходу чемпионата.
Однако главный итог гонки все же был в другом. Логан Сарджент, стартовав шестым, завершил дистанцию на пятой позиции. Это обеспечило американцу место в шестерке по итогам всего сезона, а значит и Суперлицензию для выступлений в Формуле 1 за Williams.
Обладатель поула Иваса на старте едва не пропустил своего партнера по DAMS Роя Ниссани, но все же удержался впереди. Японский протеже Red Bull провел ранний пит-стоп и сохранил инициативу, а на второе место после обязательной смены шин вышел чемпион 2022 года Фелипе Другович.
После того, как остальные тоже заехали на пит-лейн, два пилота вернулись на первые позиции. Другович пробовал прессинговать в концовке, провел несколько по-настоящему острых атак, но все же остался вторым. В самом конце Ивасе помог режим VSC, позволивший ненадолго перевести дух и поберечь шины.
Тройку призеров дополнил триумфатор субботы Лиам Лоусон.
Джек Дуэн, который сделал ставку на предельно поздний пит-стоп, после возвращения на трассу пятым остался без переднего левого колеса, которое отлетело от машины на высокой скорости. К счастью, соперникам удалось увернуться от скачущего по траектории колеса.
Деннис Хаугер финишировал четвертым. Он проиграл на трассе дуэль с Тео Пуршером, но тот в самом конце сошел из-за поломки.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Аюму Иваса
|DAMS
|-
|2
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|0.8
|0.800
|3
|Лайам Лоусон
|Carlin
|1.3
|1.300
|4
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|13.4
|13.400
|5
|Логан Сарджент
|Carlin
|14.0
|14.000
|6
|Амори Кордил
|Van Amersfoort Racing
|15.7
|15.700
|7
|Рихард Версхор
|Trident
|18.1
|18.100
|8
|Юри Випс
|Hitech Racing
|20.2
|20.200
|9
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|20.6
|20.600
|10
|Рой Ниссани
|DAMS
|22.1
|22.100
|11
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|22.7
|22.700
|12
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|23.4
|23.400
|13
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|24.2
|24.200
|14
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|27.6
|27.600
|15
|Марино Сато
|UNI-Virtuosi
|28.2
|28.200
|16
|Зейн Малони
|Trident
|31.7
|31.700
|17
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|32.4
|32.400
|18
|Татьяна Кальдерон
|Charouz Racing System
|45.1
|45.100
|19
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|2 laps
|20
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|4 laps
|Джек Дуэн
|UNI-Virtuosi
|8 laps
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|33 laps
|Полные результаты
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