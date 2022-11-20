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Аюму Иваса стартовал с поула и контролировал ход гонки от старта до финиша. Он выиграл во второй раз в нынешнем сезоне, показав явный прогресс по ходу чемпионата.

Однако главный итог гонки все же был в другом. Логан Сарджент, стартовав шестым, завершил дистанцию на пятой позиции. Это обеспечило американцу место в шестерке по итогам всего сезона, а значит и Суперлицензию для выступлений в Формуле 1 за Williams.

Обладатель поула Иваса на старте едва не пропустил своего партнера по DAMS Роя Ниссани, но все же удержался впереди. Японский протеже Red Bull провел ранний пит-стоп и сохранил инициативу, а на второе место после обязательной смены шин вышел чемпион 2022 года Фелипе Другович.

После того, как остальные тоже заехали на пит-лейн, два пилота вернулись на первые позиции. Другович пробовал прессинговать в концовке, провел несколько по-настоящему острых атак, но все же остался вторым. В самом конце Ивасе помог режим VSC, позволивший ненадолго перевести дух и поберечь шины.

Тройку призеров дополнил триумфатор субботы Лиам Лоусон.

Джек Дуэн, который сделал ставку на предельно поздний пит-стоп, после возвращения на трассу пятым остался без переднего левого колеса, которое отлетело от машины на высокой скорости. К счастью, соперникам удалось увернуться от скачущего по траектории колеса.

Деннис Хаугер финишировал четвертым. Он проиграл на трассе дуэль с Тео Пуршером, но тот в самом конце сошел из-за поломки.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Абу-Даби