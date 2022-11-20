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Формула 2 / Абу-Даби Отчет о гонке

Иваса выиграл финальную гонку Ф2, Сарджент оформил Суперлицензию

Японский протеже Red Bull стал сильнейшим в воскресенье на "Яс-Марине", обогнав Фелипе Друговича и Лиама Лоусона

Александр Кабановский
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Иваса выиграл финальную гонку Ф2, Сарджент оформил Суперлицензию
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Аюму Иваса стартовал с поула и контролировал ход гонки от старта до финиша. Он выиграл во второй раз в нынешнем сезоне, показав явный прогресс по ходу чемпионата. 

Однако главный итог гонки все же был в другом. Логан Сарджент, стартовав шестым, завершил дистанцию на пятой позиции. Это обеспечило американцу место в шестерке по итогам всего сезона, а значит и Суперлицензию для выступлений в Формуле 1 за Williams.

Обладатель поула Иваса на старте едва не пропустил своего партнера по DAMS Роя Ниссани, но все же удержался впереди. Японский протеже Red Bull провел ранний пит-стоп и сохранил инициативу, а на второе место после обязательной смены шин вышел чемпион 2022 года Фелипе Другович. 

После того, как остальные тоже заехали на пит-лейн, два пилота вернулись на первые позиции. Другович пробовал прессинговать в концовке, провел несколько по-настоящему острых атак, но все же остался вторым. В самом конце Ивасе помог режим VSC, позволивший ненадолго перевести дух и поберечь шины.

Тройку призеров дополнил триумфатор субботы Лиам Лоусон. 

Джек Дуэн, который сделал ставку на предельно поздний пит-стоп, после возвращения на трассу пятым остался без переднего левого колеса, которое отлетело от машины на высокой скорости. К счастью, соперникам удалось увернуться от скачущего по траектории колеса. 

Деннис Хаугер финишировал четвертым. Он проиграл на трассе дуэль с Тео Пуршером, но тот в самом конце сошел из-за поломки.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS -  
2 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 0.8 0.800
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1.3 1.300
4 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 13.4 13.400
5 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 14.0 14.000
6 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 15.7 15.700
7 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 18.1 18.100
8 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 20.2 20.200
9 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 20.6 20.600
10 Israel Рой Ниссани France DAMS 22.1 22.100
11 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 22.7 22.700
12 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 23.4 23.400
13 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 24.2 24.200
14 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 27.6 27.600
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 28.2 28.200
16 Barbados Зейн Малони Italy Trident 31.7 31.700
17 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 32.4 32.400
18 Colombia Татьяна Кальдерон Czech Republic Charouz Racing System 45.1 45.100
19 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 2 laps  
20 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 4 laps  
  Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 8 laps  
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 33 laps  
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