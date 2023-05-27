Иваса победил в Монако и вернулся в лидеры Ф2
Японский протеже Red Bull стал сильнейшим в третий раз в сезоне, уехав от преследователей на шесть с лишним секунд
Аюму Иваса занимал на реверсивной субботней решетке вторую позицию, но стал лидером на шестом круге, когда в момент рестарта из-за поломки сошел обладатель поула Исак Хаджар. После этого никто не смог помешать гонщику DAMS первым добраться до финиша и вернуться на первую строчку общего зачета.
Подиум дополнили Джехан Дарувала из MP и Джек Кроуфорд из Hitech.
Гонка обошлась без серьезных происшествий, за исключением аварии с участием нескольких машин в «эске» после тоннеля на первом круге. Все началось с контакта Клемента Новалака к Кушем Майни и привело к двух сходам, а еще нескольким пилотам, включая попавшего в аварию на квалификации Артура Леклера, пришлось ремонтировать машины.
После схода Хаджара, первая шестерка оставалась неизменной до самого финиша.
Результаты субботней гонки Ф2 в Монако (30 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Аюму Иваса
|DAMS
|46'39.033
|2
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|46'45.711
|6.678
|3
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|46'47.368
|8.335
|4
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|46'47.853
|8.820
|5
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|46'50.011
|10.978
|6
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|46'53.668
|14.635
|7
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|46'54.422
|15.389
|8
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|46'56.402
|17.369
|9
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|46'57.444
|18.411
|10
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|46'57.834
|18.801
|11
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|46'58.336
|19.303
|12
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|46'59.574
|20.541
|13
|Роман Станек
|Trident
|47'00.385
|21.352
|14
|Куш Майни
|Campos Racing
|47'01.428
|22.395
|15
|Артур Леклер
|DAMS
|47'01.995
|22.962
|16
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|47'04.082
|25.049
|17
|Клемент Новалак
|Trident
|47'17.467
|38.434
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|7 laps
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|9 laps
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|25 laps
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|30 laps
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|30 laps
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