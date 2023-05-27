Предыдущая / Протеже Ferrari Бирман добился двойной победы на этапе Ф2 в Баку
Формула 2 / Монте-Карло Отчет о гонке

Иваса победил в Монако и вернулся в лидеры Ф2

Японский протеже Red Bull стал сильнейшим в третий раз в сезоне, уехав от преследователей на шесть с лишним секунд

Меган Уайт
Автор:
Аюму Иваса, DAMS

Аюму Иваса занимал на реверсивной субботней решетке вторую позицию, но стал лидером на шестом круге, когда в момент рестарта из-за поломки сошел обладатель поула Исак Хаджар. После этого никто не смог помешать гонщику DAMS первым добраться до финиша и вернуться на первую строчку общего зачета. 

Подиум дополнили Джехан Дарувала из MP и Джек Кроуфорд из Hitech.

Гонка обошлась без серьезных происшествий, за исключением аварии с участием нескольких машин в «эске» после тоннеля на первом круге. Все началось с контакта Клемента Новалака к Кушем Майни и привело к двух сходам, а еще нескольким пилотам, включая попавшего в аварию на квалификации Артура Леклера, пришлось ремонтировать машины. 

После схода Хаджара, первая шестерка оставалась неизменной до самого финиша.

Результаты субботней гонки Ф2 в Монако (30 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Japan Аюму Иваса France DAMS 46'39.033  
2 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 46'45.711 6.678
3 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 46'47.368 8.335
4 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 46'47.853 8.820
5 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 46'50.011 10.978
6 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 46'53.668 14.635
7 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 46'54.422 15.389
8 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 46'56.402 17.369
9 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 46'57.444 18.411
10 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 46'57.834 18.801
11 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 46'58.336 19.303
12 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 46'59.574 20.541
13 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 47'00.385 21.352
14 India Куш Майни Spain Campos Racing 47'01.428 22.395
15 Monaco Артур Леклер France DAMS 47'01.995 22.962
16 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 47'04.082 25.049
17 France Клемент Новалак Italy Trident 47'17.467 38.434
  United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 7 laps  
  Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 9 laps  
  France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 25 laps  
  Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 30 laps  
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 30 laps  
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Протеже Ferrari Бирман добился двойной победы на этапе Ф2 в Баку
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Формула 2
Монте-Карло

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса

Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса

Формула 1
Гран При Монако

Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса

Галерея: в Венгрии открыли новую трассу «Балатон-парк»

Галерея: в Венгрии открыли новую трассу «Балатон-парк»

Общая информация
Презентация трассы Балатон-парк

Галерея: в Венгрии открыли новую трассу «Балатон-парк» Галерея: в Венгрии открыли новую трассу «Балатон-парк»

Самое важное:

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Гран При Монако: пять быстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: пять быстрых выводов Гран При Монако: пять быстрых выводов

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

F1 Формула 1
Гран При Монако

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

F2 Формула 2
Монте-Карло

Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.