Иваса победил в Монако и вернулся в лидеры Ф2

Аюму Иваса занимал на реверсивной субботней решетке вторую позицию, но стал лидером на шестом круге, когда в момент рестарта из-за поломки сошел обладатель поула Исак Хаджар. После этого никто не смог помешать гонщику DAMS первым добраться до финиша и вернуться на первую строчку общего зачета.

Подиум дополнили Джехан Дарувала из MP и Джек Кроуфорд из Hitech.

Гонка обошлась без серьезных происшествий, за исключением аварии с участием нескольких машин в «эске» после тоннеля на первом круге. Все началось с контакта Клемента Новалака к Кушем Майни и привело к двух сходам, а еще нескольким пилотам, включая попавшего в аварию на квалификации Артура Леклера, пришлось ремонтировать машины.

После схода Хаджара, первая шестерка оставалась неизменной до самого финиша.

Результаты субботней гонки Ф2 в Монако (30 кругов)