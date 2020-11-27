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Формула 2 / Бахрейн / Отчет о квалификации

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним

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Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним
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, Главный редактор

Результаты субботних заездов в Бахрейне могут заметно обострить борьбу и за титул, и за другие места в первой пятерке

Каллум Илотт, выступающий за команду Uni-Viirtuosi, выиграл квалификацию этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне. Эта пятничная победа стала для британского пилота уже пятой в сезоне.

 

Илотт проехал свой лучший круг еще в первой трети сессии – и отрыв от соперников оказался по стандартам Ф2 (где в одной секунде не раз умещались 20 пилотов) неожиданно большим. В момент пересечения финишной линии гонщик опередил ближайшего соперника на полсекунды, а в итоге выиграл у завоевавшего место в первом ряду Фелипе Друговича три десятых.

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Илотт, занимающий в общем зачете 2-е место, стал единственным из лидеров турнира, кто смог по итогам квалификации оказаться в первой пятерке. Лидер серии Мик Шумахер закончил сессию с 10-м результатом –  таким образом, отрыв немца от Илотта в общем зачете сократился с 22-х очков до 18-ти (из-за 4-х бонусных баллов, полученных британцем за победу в квалификации). А занимающий 3-е место Юки Цунода и вовсе оказался последним. 

Через 10 минут после начала квалификации японец, в котором многие видят замену Даниилу Квяту в составе команды AlphaTauri, потерял контроль над автомобилем, наехав на поребрик на выходе из 12-го поворота – а когда пилот вернулся на трассу и попытался доехать до боксов, двигатель на его болиде заглох. Для эвакуации автомобиля судьи прервали сессию красными флагами.

 

В итоговом протоколе Цунода оказался последним – чем может серьезно усложнить себе ситуацию в борьбе как за место в первой тройке по итогам сезона, так и за Суперлицензию, которая необходима для попадания в Формулу 1. В настоящий момент в 7-ми очках от Юки находятся сразу три гонщика.

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Лучшим из трех выступающих в Ф2 россиян стал Никита Мазепин, который показал 7-й результат. Роберт Щварцман, который делит с соотечественником 5-е место в общем зачете, стал только 14-м.

На этапе в Бахрейне за руль автомобиля Формула 2 вернулся Шон Гелаэль, потративший несколько месяцев на лечение травмы позвоночника, полученной по ходу одной из гонок в Барселоне. Также в чемпионате дебютировал Тео Пуршер, в этом сезоне ставший вице-чемпионом Формулы 3. Француз выступает за команду HWA, вторым пилотом которой является Артем Маркелов – и в первой же квалификации опередил своего гораздо более опытного напарника почти на полторы секунды.

Результаты квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi    
2 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 0.391 0.391
3 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 0.568 0.177
4 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 0.573 0.005
5 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 0.586 0.013
6 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 0.595 0.009
7 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 0.660 0.065
8 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 0.712 0.052
9 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 0.780 0.068
10 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 0.804 0.024
11 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 0.837 0.033
12 Israel Рой Ниссани Italy Trident 0.859 0.022
13 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 1.002 0.143
14 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 1.175 0.173
15 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1.369 0.194
16 France Тео Пуршер Germany HWA AG 1.488 0.119
17 Japan Марино Сато Italy Trident 1.691 0.203
18 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 1.712 0.021
19 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1.807 0.095
20 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 1.887 0.080
21 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 2.540 0.653
22 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 15.569 13.029
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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