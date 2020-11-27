Каллум Илотт, выступающий за команду Uni-Viirtuosi, выиграл квалификацию этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне. Эта пятничная победа стала для британского пилота уже пятой в сезоне.

Илотт проехал свой лучший круг еще в первой трети сессии – и отрыв от соперников оказался по стандартам Ф2 (где в одной секунде не раз умещались 20 пилотов) неожиданно большим. В момент пересечения финишной линии гонщик опередил ближайшего соперника на полсекунды, а в итоге выиграл у завоевавшего место в первом ряду Фелипе Друговича три десятых.

Илотт, занимающий в общем зачете 2-е место, стал единственным из лидеров турнира, кто смог по итогам квалификации оказаться в первой пятерке. Лидер серии Мик Шумахер закончил сессию с 10-м результатом – таким образом, отрыв немца от Илотта в общем зачете сократился с 22-х очков до 18-ти (из-за 4-х бонусных баллов, полученных британцем за победу в квалификации). А занимающий 3-е место Юки Цунода и вовсе оказался последним.

Через 10 минут после начала квалификации японец, в котором многие видят замену Даниилу Квяту в составе команды AlphaTauri, потерял контроль над автомобилем, наехав на поребрик на выходе из 12-го поворота – а когда пилот вернулся на трассу и попытался доехать до боксов, двигатель на его болиде заглох. Для эвакуации автомобиля судьи прервали сессию красными флагами.

В итоговом протоколе Цунода оказался последним – чем может серьезно усложнить себе ситуацию в борьбе как за место в первой тройке по итогам сезона, так и за Суперлицензию, которая необходима для попадания в Формулу 1. В настоящий момент в 7-ми очках от Юки находятся сразу три гонщика.

Лучшим из трех выступающих в Ф2 россиян стал Никита Мазепин, который показал 7-й результат. Роберт Щварцман, который делит с соотечественником 5-е место в общем зачете, стал только 14-м.

На этапе в Бахрейне за руль автомобиля Формула 2 вернулся Шон Гелаэль, потративший несколько месяцев на лечение травмы позвоночника, полученной по ходу одной из гонок в Барселоне. Также в чемпионате дебютировал Тео Пуршер, в этом сезоне ставший вице-чемпионом Формулы 3. Француз выступает за команду HWA, вторым пилотом которой является Артем Маркелов – и в первой же квалификации опередил своего гораздо более опытного напарника почти на полторы секунды.

Результаты квалификации