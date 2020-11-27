Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним
Результаты субботних заездов в Бахрейне могут заметно обострить борьбу и за титул, и за другие места в первой пятерке
Каллум Илотт, выступающий за команду Uni-Viirtuosi, выиграл квалификацию этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне. Эта пятничная победа стала для британского пилота уже пятой в сезоне.
Илотт проехал свой лучший круг еще в первой трети сессии – и отрыв от соперников оказался по стандартам Ф2 (где в одной секунде не раз умещались 20 пилотов) неожиданно большим. В момент пересечения финишной линии гонщик опередил ближайшего соперника на полсекунды, а в итоге выиграл у завоевавшего место в первом ряду Фелипе Друговича три десятых.
Читайте также:
Илотт, занимающий в общем зачете 2-е место, стал единственным из лидеров турнира, кто смог по итогам квалификации оказаться в первой пятерке. Лидер серии Мик Шумахер закончил сессию с 10-м результатом – таким образом, отрыв немца от Илотта в общем зачете сократился с 22-х очков до 18-ти (из-за 4-х бонусных баллов, полученных британцем за победу в квалификации). А занимающий 3-е место Юки Цунода и вовсе оказался последним.
Через 10 минут после начала квалификации японец, в котором многие видят замену Даниилу Квяту в составе команды AlphaTauri, потерял контроль над автомобилем, наехав на поребрик на выходе из 12-го поворота – а когда пилот вернулся на трассу и попытался доехать до боксов, двигатель на его болиде заглох. Для эвакуации автомобиля судьи прервали сессию красными флагами.
В итоговом протоколе Цунода оказался последним – чем может серьезно усложнить себе ситуацию в борьбе как за место в первой тройке по итогам сезона, так и за Суперлицензию, которая необходима для попадания в Формулу 1. В настоящий момент в 7-ми очках от Юки находятся сразу три гонщика.
Читайте также:
Лучшим из трех выступающих в Ф2 россиян стал Никита Мазепин, который показал 7-й результат. Роберт Щварцман, который делит с соотечественником 5-е место в общем зачете, стал только 14-м.
На этапе в Бахрейне за руль автомобиля Формула 2 вернулся Шон Гелаэль, потративший несколько месяцев на лечение травмы позвоночника, полученной по ходу одной из гонок в Барселоне. Также в чемпионате дебютировал Тео Пуршер, в этом сезоне ставший вице-чемпионом Формулы 3. Француз выступает за команду HWA, вторым пилотом которой является Артем Маркелов – и в первой же квалификации опередил своего гораздо более опытного напарника почти на полторы секунды.
Результаты квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|2
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|0.391
|0.391
|3
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|0.568
|0.177
|4
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|0.573
|0.005
|5
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|0.586
|0.013
|6
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|0.595
|0.009
|7
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|0.660
|0.065
|8
|Джехан Дарувала
|Carlin
|0.712
|0.052
|9
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|0.780
|0.068
|10
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|0.804
|0.024
|11
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|0.837
|0.033
|12
|Рой Ниссани
|Trident
|0.859
|0.022
|13
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|1.002
|0.143
|14
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|1.175
|0.173
|15
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1.369
|0.194
|16
|Тео Пуршер
|HWA AG
|1.488
|0.119
|17
|Марино Сато
|Trident
|1.691
|0.203
|18
|Шон Гелаэль
|DAMS
|1.712
|0.021
|19
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1.807
|0.095
|20
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|1.887
|0.080
|21
|Артем Маркелов
|HWA AG
|2.540
|0.653
|22
|Юки Цунода
|Carlin
|15.569
|13.029
|Полные результаты
Предыдущая новость
Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов