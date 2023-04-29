Грандиозный завал на рестарте принес команде Prema дубль в Ф2
Оливер Бирман впервые в карьере выиграл в главной молодежной серии, опередив своего напарника Фредерика Вести за несколько секунд до фактического завершения гонки в Баку
Заурядная авария Роя Ниссани за шесть кругов до финиша субботнего заезда Формулы 2 в азербайджанской столице потребовала выезда автомобиля безопасности и рестарта с хода.
Первый поворот не обманул ожиданий болельщиков: там попали в аварии оба лидера, машина Виктора Мартена оказалась подброшена в воздух Джеханом Дарувалой, а в общей сложности сошли пятеро пилотов.
Ни одно описание не передаст эту картину лучше короткого видео.
Пройдя через этот хаос, заезд возглавил Фредерик Вести, но небольшая ошибка лидера в четвертом повороте позволила выйти вперед его партнеру по Prema Оливеру Бирману.
Спустя несколько секунд судьи вновь выпустили машину безопасности, после чего борьбу на трассе уже не возобновляли. Такой сюжет принес 17-летнему дебютанту сезона Бирману первую победу в карьере – за шесть предыдущих гонок в Ф2 британец заработал всего три очка.
Подиум дополнил протеже Red Bull Джек Кроуфорд, всего до клетчатого флага доехали 11 машин.
Обладатель реверсивного поула Рихард Версхор еще на изначальном старте устроил аварию с Зейном Мэлони, а лидер сезона Аюму Иваса выбыл из гонки на 11-м круге из-за поломки DRS.
Несмотря на это, японец сохранил лидерство в таблице в преддверии главной гонки уик-энда, которая пройдет в воскресенье.
Результаты субботней гонки Ф2 в Баку (21 круг)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|51'27.274
|2
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|51'28.144
|0.870
|3
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|51'30.364
|3.090
|4
|Куш Майни
|Campos Racing
|51'33.759
|6.485
|5
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|51'35.153
|7.879
|6
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|51'37.679
|10.405
|7
|Клемент Новалак
|Trident
|51'38.364
|11.090
|8
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|51'40.876
|13.602
|9
|Роман Станек
|Trident
|51'42.339
|15.065
|10
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|51'43.506
|16.232
|11
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|51'45.414
|18.140
|12
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|41'52.761
|3 Laps
|13
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|41'52.939
|3 Laps
|14
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|41'53.467
|3 Laps
|15
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|41'53.893
|3 Laps
|16
|Артур Леклер
|DAMS
|41'54.411
|3 Laps
|17
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|41'54.746
|3 Laps
|Полные результаты
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