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Грандиозный завал на рестарте принес команде Prema дубль в Ф2

Оливер Бирман впервые в карьере выиграл в главной молодежной серии, опередив своего напарника Фредерика Вести за несколько секунд до фактического завершения гонки в Баку

Меган Уайт
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Грандиозный завал на рестарте принес команде Prema дубль в Ф2

Заурядная авария Роя Ниссани за шесть кругов до финиша субботнего заезда Формулы 2 в азербайджанской столице потребовала выезда автомобиля безопасности и рестарта с хода.

Первый поворот не обманул ожиданий болельщиков: там попали в аварии оба лидера, машина Виктора Мартена оказалась подброшена в воздух Джеханом Дарувалой, а в общей сложности сошли пятеро пилотов. 

Ни одно описание не передаст эту картину лучше короткого видео.

Пройдя через этот хаос, заезд возглавил Фредерик Вести, но небольшая ошибка лидера в четвертом повороте позволила выйти вперед его партнеру по Prema Оливеру Бирману. 

Спустя несколько секунд судьи вновь выпустили машину безопасности, после чего борьбу на трассе уже не возобновляли. Такой сюжет принес 17-летнему дебютанту сезона Бирману первую победу в карьере – за шесть предыдущих гонок в Ф2 британец заработал всего три очка.

Подиум дополнил протеже Red Bull Джек Кроуфорд, всего до клетчатого флага доехали 11 машин.  

Обладатель реверсивного поула Рихард Версхор еще на изначальном старте устроил аварию с Зейном Мэлони, а лидер сезона Аюму Иваса выбыл из гонки на 11-м круге из-за поломки DRS.

Несмотря на это, японец сохранил лидерство в таблице в преддверии главной гонки уик-энда, которая пройдет в воскресенье. 

Результаты субботней гонки Ф2 в Баку (21 круг)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 51'27.274  
2 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 51'28.144 0.870
3 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 51'30.364 3.090
4 India Куш Майни Spain Campos Racing 51'33.759 6.485
5 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 51'35.153 7.879
6 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 51'37.679 10.405
7 France Клемент Новалак Italy Trident 51'38.364 11.090
8 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 51'40.876 13.602
9 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 51'42.339 15.065
10 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 51'43.506 16.232
11 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 51'45.414 18.140
12 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 41'52.761 3 Laps
13 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 41'52.939 3 Laps
14 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 41'53.467 3 Laps
15 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 41'53.893 3 Laps
16 Monaco Артур Леклер France DAMS 41'54.411 3 Laps
17 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 41'54.746 3 Laps
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