Грандиозный завал на рестарте принес команде Prema дубль в Ф2

Заурядная авария Роя Ниссани за шесть кругов до финиша субботнего заезда Формулы 2 в азербайджанской столице потребовала выезда автомобиля безопасности и рестарта с хода.

Первый поворот не обманул ожиданий болельщиков: там попали в аварии оба лидера, машина Виктора Мартена оказалась подброшена в воздух Джеханом Дарувалой, а в общей сложности сошли пятеро пилотов.

Ни одно описание не передаст эту картину лучше короткого видео.

Пройдя через этот хаос, заезд возглавил Фредерик Вести, но небольшая ошибка лидера в четвертом повороте позволила выйти вперед его партнеру по Prema Оливеру Бирману.

Спустя несколько секунд судьи вновь выпустили машину безопасности, после чего борьбу на трассе уже не возобновляли. Такой сюжет принес 17-летнему дебютанту сезона Бирману первую победу в карьере – за шесть предыдущих гонок в Ф2 британец заработал всего три очка.

Подиум дополнил протеже Red Bull Джек Кроуфорд, всего до клетчатого флага доехали 11 машин.

Обладатель реверсивного поула Рихард Версхор еще на изначальном старте устроил аварию с Зейном Мэлони, а лидер сезона Аюму Иваса выбыл из гонки на 11-м круге из-за поломки DRS.

Несмотря на это, японец сохранил лидерство в таблице в преддверии главной гонки уик-энда, которая пройдет в воскресенье.

Результаты субботней гонки Ф2 в Баку (21 круг)