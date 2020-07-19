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Формула 2 / Хунгароринг / Отчет о гонке

Гьотто выиграл вторую гонку Формулы 2 в Венгрии за счет стратегии

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Гьотто выиграл вторую гонку Формулы 2 в Венгрии за счет стратегии
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 10:05

Россиянин Роберт Шварцман финишировал четвертым

Лука Гьотто одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Венгрии, проехав всю дистанцию на одном комплекте шин. На финише он опередил Каллума Илотта лишь на 0,4 секунды.

Только два гонщика – Гьотто и Джулиано Алези – решились на тактику вообще без смены резины, что и вывело итальянца в лидеры гонки. При этом на последних кругах Гьотто проигрывал Илотту по 4-5 секунд. Перед началом финального круга Илотт отставал на 4,9 секунды. Он сумел догнать лидера, но для обгона ему не хватило буквально одного поворота.

 

Третьим к финишу приехал Мик Шумахер, для которого этот подиум стал вторым подряд. 

Победитель вчерашней гонки Роберт Шварцман стартовал восьмым, а финишировал четвертым. 

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В середине дистанции Шварцман атаковал Никиту Мазепина и в плотной борьбе, которая растянулась на несколько поворотов, сумел выйти вперед. Судьи расследовали борьбу двух российских гонщиков, но не нашли нарушений в их действиях. Мазепин финишировал пятым позади Шварцмана.

 

Шварцман по-прежнему лидирует в общем зачете пилотов, опережая Илотта на 19 очков. Третьим в чемпионате идет Кристиан Лундгор, который сегодня финишировал 13-м и очков не набрал.

Позиция Гонщик Команда Время Очки
1 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing - 15
2 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 0.400 12
3 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 11.700 10
4 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 13.800 8
5 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 15.100 6
6 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 23.400 4
7 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 23.800 2
8 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 32.200 1
9 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 34.200  
10 France Джулиано Алези Germany HWA AG 39.200  
11 Japan Нобухару Мацушита Netherlands MP Motorsport 42.700  
12 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 44.900  
13 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 46.900  
14 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 51.700  
15 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 52.200  
16 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 55.800  
17 Israel Рой Ниссани Italy Trident 1'04.300  
18 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 1'13.800  
19 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 1'15.600  
20 Japan Марино Сато Italy Trident 1'23.000  
21 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 1 lap  
  United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 5 laps  
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Хунгароринг
Сессия Гонка 2
Автор Сергей Иванов

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