Гьотто выиграл вторую гонку Формулы 2 в Венгрии за счет стратегии
Россиянин Роберт Шварцман финишировал четвертым
Лука Гьотто одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Венгрии, проехав всю дистанцию на одном комплекте шин. На финише он опередил Каллума Илотта лишь на 0,4 секунды.
Только два гонщика – Гьотто и Джулиано Алези – решились на тактику вообще без смены резины, что и вывело итальянца в лидеры гонки. При этом на последних кругах Гьотто проигрывал Илотту по 4-5 секунд. Перед началом финального круга Илотт отставал на 4,9 секунды. Он сумел догнать лидера, но для обгона ему не хватило буквально одного поворота.
Третьим к финишу приехал Мик Шумахер, для которого этот подиум стал вторым подряд.
Победитель вчерашней гонки Роберт Шварцман стартовал восьмым, а финишировал четвертым.
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В середине дистанции Шварцман атаковал Никиту Мазепина и в плотной борьбе, которая растянулась на несколько поворотов, сумел выйти вперед. Судьи расследовали борьбу двух российских гонщиков, но не нашли нарушений в их действиях. Мазепин финишировал пятым позади Шварцмана.
Шварцман по-прежнему лидирует в общем зачете пилотов, опережая Илотта на 19 очков. Третьим в чемпионате идет Кристиан Лундгор, который сегодня финишировал 13-м и очков не набрал.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Очки
|1
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|-
|15
|2
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|0.400
|12
|3
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|11.700
|10
|4
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|13.800
|8
|5
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|15.100
|6
|6
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|23.400
|4
|7
|Джехан Дарувала
|Carlin
|23.800
|2
|8
|Гуанью Чжоу
|UNI-Virtuosi
|32.200
|1
|9
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|34.200
|10
|Джулиано Алези
|HWA AG
|39.200
|11
|Нобухару Мацушита
|MP Motorsport
|42.700
|12
|Шон Гелаэль
|DAMS
|44.900
|13
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|46.900
|14
|Артем Маркелов
|HWA AG
|51.700
|15
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|52.200
|16
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|55.800
|17
|Рой Ниссани
|Trident
|1'04.300
|18
|Юки Цунода
|Carlin
|1'13.800
|19
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|1'15.600
|20
|Марино Сато
|Trident
|1'23.000
|21
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|1 lap
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|5 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Хунгароринг
|Сессия
|Гонка 2
|Автор
|Сергей Иванов