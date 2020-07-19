Гьотто выиграл вторую гонку Формулы 2 в Венгрии за счет стратегии

Лука Гьотто одержал победу во второй гонке Формулы 2 в Венгрии, проехав всю дистанцию на одном комплекте шин. На финише он опередил Каллума Илотта лишь на 0,4 секунды.

Только два гонщика – Гьотто и Джулиано Алези – решились на тактику вообще без смены резины, что и вывело итальянца в лидеры гонки. При этом на последних кругах Гьотто проигрывал Илотту по 4-5 секунд. Перед началом финального круга Илотт отставал на 4,9 секунды. Он сумел догнать лидера, но для обгона ему не хватило буквально одного поворота.

Третьим к финишу приехал Мик Шумахер, для которого этот подиум стал вторым подряд.

Победитель вчерашней гонки Роберт Шварцман стартовал восьмым, а финишировал четвертым.

В середине дистанции Шварцман атаковал Никиту Мазепина и в плотной борьбе, которая растянулась на несколько поворотов, сумел выйти вперед. Судьи расследовали борьбу двух российских гонщиков, но не нашли нарушений в их действиях. Мазепин финишировал пятым позади Шварцмана.

Шварцман по-прежнему лидирует в общем зачете пилотов, опережая Илотта на 19 очков. Третьим в чемпионате идет Кристиан Лундгор, который сегодня финишировал 13-м и очков не набрал.