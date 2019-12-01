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Формула 2 / Абу-Даби / Отчет о гонке

Гьотто выиграл финальную гонку сезона Ф2, Мазепин и Исаакян столкнулись

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Гьотто выиграл финальную гонку сезона Ф2, Мазепин и Исаакян столкнулись
Автор:
1 дек. 2019 г., 10:36

Завершающий карьеру в Формуле 2 итальянец закончил последнюю гонку на вершине подиума и завоевал третье место в чемпионате. Будущий пилот Williams Николя Латифи стал вице-чемпионом, а все трое россиян сошли с дистанции.

Если имя победителя чемпионата Формулы 2 стало известно уже давно – сильнейшим стал Ник де Врис, – то обладатели последующих позиций определились в самой последней гонке сезона в Абу-Даби. За места в тройке сражались три пилота – Николя Латифи, Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто, которых разделяли всего восемь очков в личном зачете.

Латифи стартовал в воскресном спринте вторым и сразу пропустил Гьотто вперед, но вскоре вновь поднялся на вторую позицию, обогнав вслед за итальянцем обладателя реверсивного поула Джулиано Алези. Победитель субботней гонки Сетте Камара занимал на решетке восьмое место, по ходу дистанции он уверенно отыгрывал позицию за позицией в надежде сохранить третье место в зачете.

На предпоследнем круге, когда Гьотто лидировал, а Латифи шел вторым, Сетте Камара успешно атаковал Каллума Илотта и оказался в тройке – в таком порядке пилоты и увидели клетчатый флаг. Лука закончил карьеру в Формуле 2 победой – в следующем году итальянец перейдет в гонки GT.

В итоге Латифи, получивший также два очка за лучший круг, сохранил второе место в зачете. А Сетте Камаре даже прорыв на третье место на помог удержать «бронзу» – Гьотто по итогам сезона опередил бразильца на три очка.

Для россиян концовка сезона обернулась разочарованием. Артем Маркелов второй раз подряд сошел с дистанции, свернув на пит-лейн – он пожаловался на отказ коробки передач, с которым уже сталкивался в Сочи. А Матевос Исаакян остановился на трассе после столкновения с Никитой Мазепиным, который сломал крыло, добрался до боксов и остался там. По ходу гонки Мазепин также привлек внимание судей выездом с трассы с получением преимущества в борьбе с Шоном Гелаэлем, Никите был показан черно-белый флаг.

Итоговый зачет Формулы 2 в сезоне-2019 года

Результаты второй гонки Ф2 в Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Сход
1 Italy Лука Гьотто United Kingdom UNI-Virtuosi 44'22.552    
2 Canada Николя Латифи France DAMS 44'29.826 7.274  
3 Brazil Сержиу Сетте Камара France DAMS 44'32.787 10.235  
4 United Kingdom Каллум Илотт Czech Republic Charouz Racing System 44'38.658 16.106  
5 France Джулиано Алези Italy Trident 44'39.825 17.273  
6 Switzerland Луи Делетраз United Kingdom Carlin 44'42.003 19.451  
7 Japan Нобухару Мацушита United Kingdom Carlin 44'50.782 28.230  
8 China Гуанью Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 44'51.664 29.112  
9 United Kingdom Джордан Кинг Netherlands MP Motorsport 44'54.084 31.532  
10 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 44'54.627 32.075  
11 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 44'56.130 33.578  
12 Denmark Кристиан Лундгор Italy Trident 44'59.570 37.018  
13 Netherlands Ник де Врис France ART Grand Prix 45'02.988 40.436  
14 Colombia Татьяна Кальдерон United Kingdom Arden International 45'05.701 43.149  
15 India Махавир Рагунатан Netherlands MP Motorsport 45'15.145 52.593  
16 Japan Марино Сато Spain Campos Racing 45'22.271 59.719  
17 Russian Federation Никита Мазепин France ART Grand Prix 39'10.298 3 Laps Сход
  Russian Federation Матевос Исаакян Czech Republic Charouz Racing System 36'24.170 4 Laps Сход
  Indonesia Шон Гелаэль Italy Prema Powerteam 31'48.191 6 Laps Сход
  Russian Federation Артем Маркелов United Kingdom Arden International 19'53.777 12 Laps Сход
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Абу-Даби
Сессия Вторая гонка
Пилоты Артем Маркелов , Лука Гьотто , Матевос Исаакян , Никита Мазепин
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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