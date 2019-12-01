Гьотто выиграл финальную гонку сезона Ф2, Мазепин и Исаакян столкнулись

Если имя победителя чемпионата Формулы 2 стало известно уже давно – сильнейшим стал Ник де Врис, – то обладатели последующих позиций определились в самой последней гонке сезона в Абу-Даби. За места в тройке сражались три пилота – Николя Латифи, Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто, которых разделяли всего восемь очков в личном зачете.

Латифи стартовал в воскресном спринте вторым и сразу пропустил Гьотто вперед, но вскоре вновь поднялся на вторую позицию, обогнав вслед за итальянцем обладателя реверсивного поула Джулиано Алези. Победитель субботней гонки Сетте Камара занимал на решетке восьмое место, по ходу дистанции он уверенно отыгрывал позицию за позицией в надежде сохранить третье место в зачете.

На предпоследнем круге, когда Гьотто лидировал, а Латифи шел вторым, Сетте Камара успешно атаковал Каллума Илотта и оказался в тройке – в таком порядке пилоты и увидели клетчатый флаг. Лука закончил карьеру в Формуле 2 победой – в следующем году итальянец перейдет в гонки GT.

В итоге Латифи, получивший также два очка за лучший круг, сохранил второе место в зачете. А Сетте Камаре даже прорыв на третье место на помог удержать «бронзу» – Гьотто по итогам сезона опередил бразильца на три очка.

Для россиян концовка сезона обернулась разочарованием. Артем Маркелов второй раз подряд сошел с дистанции, свернув на пит-лейн – он пожаловался на отказ коробки передач, с которым уже сталкивался в Сочи. А Матевос Исаакян остановился на трассе после столкновения с Никитой Мазепиным, который сломал крыло, добрался до боксов и остался там. По ходу гонки Мазепин также привлек внимание судей выездом с трассы с получением преимущества в борьбе с Шоном Гелаэлем, Никите был показан черно-белый флаг.

Результаты второй гонки Ф2 в Абу-Даби