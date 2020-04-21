Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится

В официальном твиттере Формулы 2 опубликовали видеоролик с короткими вопросами и ответами российского гонщика Никиты Мазепина. Интервью длится немногим более минуты. Представляем перевод этого разговора целиком.

Что ты любишь есть? Мазепин: «Моя любимая кухня – японская, но меня привлекает именно качественная еда высокой японской кухни».

Какую музыку ты слушаешь? Мазепин: «Из музыкальных предпочтений мне нравится EDM, клубная музыка».

Когда ты стал гонщиком? Мазепин: «Гоняться я начал в России, в возрасте пяти лет. Помню, это было очень весело».

Твое самое памятное выступление? Мазепин: «Любимая гонка? Пожалуй, первая гонка уик-энда серии GP3 в Сочи в 2018 году».

Кто твой любимый спортсмен? Мазепин: «В Формуле 1 для меня героем является Льюис Хэмилтон. Просто посмотрите его достижения в спорте и в жизни».

Твоя любимая компьютерная игра? Мазепин: «Я вообще-то не играю в компьютерные игры. Но в этом году у меня в планах погрузиться в кибергонки, участвовать в онлайне».

Чего ты боишься? Мазепин: «Я бы не хотел признаваться в том, чего боюсь, чтобы люди этого со мной не сделали. Но если честно, я боюсь закрытых пространств, что-то вроде клаустрофобии. Однажды я застрял в лифте, и мне это совсем не понравилось».

В чем ты плох? Мазепин: «Я плохо играю в футбол. Я спортсмен, и для меня естественно желание быть одним из лучших во всем. Но вот в футболе не получается».

Что ты выберешь: горячо или холодно? Мазепин: «Предпочитаю быть горячим парнем. Ну, мы же о том, как я выгляжу, не так ли?»