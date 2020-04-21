Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится
Российский гонщик Формулы 2 дал интервью, в котором признался в своих страхах и назвал любимый музыкальный жанр
В официальном твиттере Формулы 2 опубликовали видеоролик с короткими вопросами и ответами российского гонщика Никиты Мазепина. Интервью длится немногим более минуты. Представляем перевод этого разговора целиком.
Что ты любишь есть? Мазепин: «Моя любимая кухня – японская, но меня привлекает именно качественная еда высокой японской кухни».
Какую музыку ты слушаешь? Мазепин: «Из музыкальных предпочтений мне нравится EDM, клубная музыка».
Когда ты стал гонщиком? Мазепин: «Гоняться я начал в России, в возрасте пяти лет. Помню, это было очень весело».
Твое самое памятное выступление? Мазепин: «Любимая гонка? Пожалуй, первая гонка уик-энда серии GP3 в Сочи в 2018 году».
Кто твой любимый спортсмен? Мазепин: «В Формуле 1 для меня героем является Льюис Хэмилтон. Просто посмотрите его достижения в спорте и в жизни».
Твоя любимая компьютерная игра? Мазепин: «Я вообще-то не играю в компьютерные игры. Но в этом году у меня в планах погрузиться в кибергонки, участвовать в онлайне».
Чего ты боишься? Мазепин: «Я бы не хотел признаваться в том, чего боюсь, чтобы люди этого со мной не сделали. Но если честно, я боюсь закрытых пространств, что-то вроде клаустрофобии. Однажды я застрял в лифте, и мне это совсем не понравилось».
В чем ты плох? Мазепин: «Я плохо играю в футбол. Я спортсмен, и для меня естественно желание быть одним из лучших во всем. Но вот в футболе не получается».
Что ты выберешь: горячо или холодно? Мазепин: «Предпочитаю быть горячим парнем. Ну, мы же о том, как я выгляжу, не так ли?»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Автор
|Сергей Иванов
Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится
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