Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Новость

Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится

Поделились
Комментарии
Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится
Автор:
, Редактор
21 апр. 2020 г., 19:30

Российский гонщик Формулы 2 дал интервью, в котором признался в своих страхах и назвал любимый музыкальный жанр

В официальном твиттере Формулы 2 опубликовали видеоролик с короткими вопросами и ответами российского гонщика Никиты Мазепина. Интервью длится немногим более минуты. Представляем перевод этого разговора целиком.

Что ты любишь есть? Мазепин: «Моя любимая кухня – японская, но меня привлекает именно качественная еда высокой японской кухни».

Какую музыку ты слушаешь? Мазепин: «Из музыкальных предпочтений мне нравится EDM, клубная музыка».

Когда ты стал гонщиком? Мазепин: «Гоняться я начал в России, в возрасте пяти лет. Помню, это было очень весело».

Твое самое памятное выступление? Мазепин: «Любимая гонка? Пожалуй, первая гонка уик-энда серии GP3 в Сочи в 2018 году».

Кто твой любимый спортсмен? Мазепин: «В Формуле 1 для меня героем является Льюис Хэмилтон. Просто посмотрите его достижения в спорте и в жизни».

Твоя любимая компьютерная игра? Мазепин: «Я вообще-то не играю в компьютерные игры. Но в этом году у меня в планах погрузиться в кибергонки, участвовать в онлайне».

Чего ты боишься? Мазепин: «Я бы не хотел признаваться в том, чего боюсь, чтобы люди этого со мной не сделали. Но если честно, я боюсь закрытых пространств, что-то вроде клаустрофобии. Однажды я застрял в лифте, и мне это совсем не понравилось».

В чем ты плох? Мазепин: «Я плохо играю в футбол. Я спортсмен, и для меня естественно желание быть одним из лучших во всем. Но вот в футболе не получается».

Что ты выберешь: горячо или холодно? Мазепин: «Предпочитаю быть горячим парнем. Ну, мы же о том, как я выгляжу, не так ли?»

 

Читайте также:

 

Следующая новость
Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников

Предыдущая новость

Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Никита Мазепин
Автор Сергей Иванов

Формула 2 Следующая сессия

Шпильберг

Шпильберг

3 июл. - 5 июл.

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Феттель отверг новый контракт с Ferrari

2
Формула 1

50 самых уродливых машин в истории Формулы 1

3
Формула 1

10 гонок Формулы 1, где судьбу победы решили последние метры

4
Формула 1

Джордан: Только лень помешала Ирвайну стать чемпионом

5
Формула 1

Кто заменит Феттеля в Ferrari? Мы нашли 5 вариантов

Самое важное:

Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится
F2

Горячий парень, плохой футболист. Мазепин рассказал, чего боится

Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников
F1

Марко: На первую гонку Ф1 команды привезут меньше сотрудников

У Шварцмана умер отец
F2

У Шварцмана умер отец

Отец российского гонщика Ferrari попал в больницу из-за коронавируса
F2

Отец российского гонщика Ferrari попал в больницу из-за коронавируса

Гоночный босс Pirelli стал медиком-добровольцем
F1

Гоночный босс Pirelli стал медиком-добровольцем

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.