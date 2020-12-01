Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1

Когда год назад Никита Мазепин дебютировал в Формуле 2, он был для многих загадкой. За его спиной было три сезона в младших сериях, но лишь один – удачный.

Прошлой зимой Мазепин казался рента-драйвером, который выступает лишь благодаря деньгам отца: результаты Никиты в 2019-м были ужасными.

Теперь Мазепин – один из лидеров Ф2 и новичок Haas. А мы вспоминаем самые яркие истории, связанные с ним.

Сын миллиардера

От этого никуда не уйдешь – говоря о Никите Мазепине, мы не можем не вспомнить о его отце. Дмитрий Мазепин – владелец 19,99% акций компании «Уралкалий», председатель совета директоров компании «Уралхим». Состояние по данным Forbes на 2018 год – 1,3 млрд долларов. И капитал отца играет большую роль в гоночной карьере сына.

Все знают, насколько автоспорте важна спонсорская поддержка – если у тебя ее нет, то либо надейся попасть в программу развития одной из команд Ф1 (а до этого момента все равно вкладывай свои), либо завязывай с гонками. Перед Мазепином таких проблем не стоит.

Подиум: обладатель второго места Никита Мазепин, ART Grand Prix Фото: GP3 Series Media Service

Подрался в паддоке

Кроме солидного наследства, Мазепин известен и своим бойцовским характером. Причем в прямом смысле слова.

Три года назад на этапе европейской Формулы 3 в Венгрии россиянин по ходу тренировки вдруг набросился с кулаками на британца Каллума Илотта. Кстати, сейчас они конкурируют уже в Формуле-2 и Илотт пока впереди.

Причиной той драки стал всего лишь испорченный быстрый круг. Пара ударов по лицу соперника стоили Мазепину пропущенной гонки и подпорченной репутации. Сам Никита после признал, что поступил по-детски. Неудивительно – на тот момент ему едва исполнилось 17. Но хорошо, что в Haas больше не будет Кевина Магнуссена – с ним можно было бы дойти и до еще одной драки.

Никита Мазепин и Каллум Илотт, ART Grand Prix Фото: GP3 Series Media Service

Выиграл одну гонку за четыре года

В конце 2014 года Мазепин переходил в формульные чемпионаты в статусе восходящей звезды: накануне он стал вице-чемпионом мира по картингу среди взрослых. Никита тогда выступал в одной команде с Миком Шумахером, но превосходил его в скорости освоения гоночных навыков – сын легендарного Михаэля тогда тоже стал вторым, но среди юниоров.

Первой формульной серией для Мазепина стала азиатская зимняя MRF Challenge, где уже во второй гонке он приехал на подиум. Дальше Никита пошел по стандартному пути: выступая в юношеских сериях Renault и Toyota, менял один класс на другой – но нигде не добивался громких успехов. Двигаясь вверх по лестнице младших формул, пилот за 3,5 года одержал лишь одну победу!

Она пришлась на британскую Формулу 4, где Мазепин провел всего один этап. Его как раз пропускала главная (и единственная на тот момент) звезда серии – Ландо Норрис, нынешний герой McLaren. В остальном же – ни два года в европейской Формуле 3, ни Формула Renault 2.0, ни Еврокубок Renault, ни даже новозеландская Toyota Racing Series ни приносили Мазепину успеха.

Прорыв произошел только в 2018 году: четыре победы и титул вице-чемпиона GP3 в дебютном сезоне – весьма неплохое достижение. Особенно учитывая, что проиграл Мазепин лишь Антуану Юберу, суперталанту, которого звездной карьеры лишила прошлогодняя трагическая авария.

Никита Мазепин, ART Grand Prix Фото: FIA Formula 2

Провалил первый сезон в Ф2

Прошлый сезон Мазепина в Ф2 получился таким, что мы почти списали его из претендентов на переход в Формулу 1. За целый год Никита лишь пять раз заехал в очки, ни разу не поднялся выше восьмого места и закончил сезон 18-м. Такой провал в карьере Мазепина был еще лишь однажды – когда он дебютировал в Формуле 3.

Сам Никита рассказывал нам, что прошлогодние проблемы были вызваны настройками машины: команда никак не могла подобрать их под его стиль пилотажа. Тем не менее, провал в стартовых сезонах в двух разных сериях намекает, что больших успехов в 2021-м от Мазепина ждать не стоит.

Никита Мазепин, Mercedes AMG F1 W10 Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Режим Мазепина

Никита еще не дебютировал в Ф-1, но уже успел обзавестись характеристикой от главного злослова чемпионата – Хельмута Марко. Австриец был недоволен, когда Мазепин был быстрее пилотов Red Bull на предсезонных тестах в 2019 году.

Никита тогда пилотировал Mercedes и завершил день с лучшим временем. Марко в ответ принялся рассуждать о чрезвычайной силе немецкого болида, на котором быстрейшим становится даже «посредственный гонщик».

А позже, в мае, сверхмощный режим работы мотора, который в Mercedes принято называть «режимом вечеринки» Хельмут назвал «режимом Мазепина».

Возможно, закончил карьеру Переса

После того, как Racing Point подписала контракт с Себастьяном Феттелем, Серхио Переса называли кандидатом на место в Haas. По слухам, стороны вели переговоры. Однако, позже место оказалось забронировано Мазепиным.

Переса это вынудило сначала переключиться на Williams, а потом и вовсе остаться с единственной надеждой на Red Bull. Так что если в 2021-м мы не увидим Чеко в пелотоне, в этом будет и вклад Никиты.