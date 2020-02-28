Гонщик Формулы 2 пропустит тесты из-за коронавируса

Коронавирус COVID-19 сорвал участие в тестах Формулы 2 пилота Академии Renault Кристиана Лундгора. 18-летний спортсмен помещен на карантин на острове Тенерифе и не может покинуть отель по распоряжению местных властей.

В гостинице, где живет гонщик, выявлены несколько случаев заражения коронавирусом среди туристической группы из Италии. Врачи уже проверили состояние Лундгора и не выявили у него никаких симптомов коронавируса, говорится в совместном заявлении Renault и команды ART, в составе которой Кристиан должен был провести тесты Формулы 2.

«Несмотря на это власти издали указ о том, что все постояльцы отеля обязаны оставаться на карантине в течение ближайших двух недель в качестве защитной меры от распространения вируса», – сказано в официальном заявлении команд Ф1 и Ф2.

Кристиан Лундгор отправился на Тенерифе на тренировочный сбор вместе с другими представителями Академии Renault. После тренировок датчанин рассчитывал вылететь в Бахрейн. Там на автодроме «Сахир» пройдут предсезонные тесты молодежной Формулы 2, в которой спортсмен намерен провести дебютный сезон.

Первый этап-2020 также пройдет в Бахрейне: гоночный уикенд запланирован на 21-22 марта. К этому времени двухнедельный карантин Лундгора завершится, и если Кристиан не заразится, то сможет выступить в гонках.

Приезжающие на тесты Формулы 2 в Бахрейн команды столкнулись с длительными проверками на въезде в страну. К примеру, членов итальянской команды Prema много часов не впускали в страну после прилета, но в итоге все-таки разрешили пройти пограничный контроль. На момент написания заметки в Бахрейне находятся всего три сотрудника Prema. Остальные работники этого коллектива должны прибыть вечером в пятницу, 28 февраля.

Из-за вспышки коронавируса уже перенесли Гран При Китая Формулы 1 и этап Формулы Е на китайском острове Санья.