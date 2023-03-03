Гоночный апперитив. Что нужно знать о новом сезоне Ф2 и Ф3

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Формула 2 и Формула 3 остаются главными гоночными чемпионатами для тех, кто стремится в Формулу 1. Не то, чтобы из них попасть в Большие Призы особенно просто, но перейти туда из какого-то другого чемпионата практически невозможно – не считая особой истории с Ником де Врисом, в последние годы таких прецедентов попросту не было.

Кроме того, что в Ф2 и Ф3 дают самые щедрые баллы Суперлицензии, а проходят эти гонки в рамках уик-эндов Гран При, так что их триумфаторы всегда на виду у ключевых фигур паддока.

Примеры Шарля Леклера, Джорджа Расселла, Мика Шумахера – а особенно совсем свежие истории Оскара Пиастри и Логана Сарджента – побуждают молодых гонщиков выбирать именно эту дорогу, чтобы попытаться покорить Ф1. Тем более, что формат моносерии с одинаковой техникой дает иллюзию равенства возможностей.

Для болельщиков же заезды юниоров – это прежде всего возможность увидеть яркую и бескомпромиссную борьбу юных талантов, своего рода апперитив перед главным событием уик-энда, гонкой Ф1.

Фелипе Другович стал в 2022-м чемпионом Ф2 благодаря сочетанию хорошей скорости и невероятной стабильности – и получил контракт резервного гонщика Aston Martin Фото: Брин Леннон - Formula 1

Стабильный базис

В 2023 году состав команд в обоих молодежных чемпионатах остался прежним. Правда, у чешской Charouz зимой появились новые хозяева, но пока все ограничилось сменой вывески.

В техническом плане никаких изменений также не произошло. Оба чемпионата продолжили использовать прежние шасси Dallara. В Формуле 2 это модель F2/18 c мотором V8 объемом 4 литра и мощностью 620 л.с. В Формуле 3 на старт выходят машины F3 2019 с 380-сильным двигателем V6 3.4. В обоих случаях моторы строит компания Mechacrome и они не имеют турбонаддува.

Поставщиком топлива в новом году вместо Elf стала саудовская компания Aramco, которая предоставит участникам бензин, 55% которого получено из возобновляемых источников.

Кто за рулем?

В Формуле 2 состав выглядит по-настоящему интригующим. После того, как прошлогодний чемпион Фелипе «Мистер стабильность» Другович в соответствии с правилами покинул чемпионат, недостатка претендентов на звание сильнейшего не наблюдается.

Главными фаворитами выглядят Тео Пуршер и Джек Дуэн. Оба уже достаточно опытны, пользуются поддержкой команд Ф1 (Alfa Romeo и Alpine соответственно) и находятся в той стадии карьеры, когда обязаны проявить себя – невнятный сезон-2023 может вызвать ненужные вопросы и осложнить продолжение карьеры.

Также в Ф2 этом году перешли все участники невероятного прошлогоднего сезона Формулы 3 во главе с чемпионом Виктором Мартеном. В 2023-м его прежние соперники Зейн Мэлони, Олли Бирман, Исак Хаджар и другие наверняка захотят поквитаться с французом.

Невероятно, но сразу шестеро участников нового чемпионата входят в программу Red Bull Junior. Помимо уже названных Мэлони с Хаджаром, это Аюму Иваса, Джек Кроуфорд, Деннис Хаугер и Энцо Фиттипальди.

Аюму Иваса закончил сезон-2022 победой в Абу-Даби. Успехи в новом чемпионате сделают японца главным претендентом на место Юки Цуноды в AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Старожил Ф2 Джехан Дарувала потерял поддержку «Красного быка», но вместе с Хаугером поедет за чемпионскую команду MP. Для индийца это по сути последний шанс проявить себя.

К сожалению, не нашли в себе сил покинуть серию 28-летний Рой Ниссани, за спиной которого уже пять сезонов в этих гонках, и дебютировавший еще в 2017 году Ральф Бошунг.

Состав участников Формулы 2 в 2023 году

Команда Гонщики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25

Из Формулы 3 ушел Александр Смоляр, регулярно побеждавший последние годы, но чемпионат все равно не останется без россиян – 17-летний Никита Бедрин готовится дебютировать в составе Jenzer.

Ранее пилот из Белгорода поднимался на подиум чемпионата Европы по картингу, а два последних года стабильно побеждал в разных сериях Формулы 4.

До перехода в Формуле 3 Никита Бедрин регулярно выигрывал в Ф4, а этой зимой дважды стал силоьнейшим в Формуле Regional Фото: ACI Sport

Однако Jenzer не входит в число лидеров Ф3 (прошлый сезон швейцарская команда завершила предпоследней), а на тестах Бедрин оставался во второй половине протокола. Так что в дебютном сезоне ждать громких успехов от молодого спортсмена пока рано.

Последить же стоит за южноамериканцами Кайо Коллетом и Франко Колапинто – из 11 прошлогодних победителей только они остались в Ф3, – бывшим протеже Red Bull Джонни Эдгаром и очень быстрым дебютантом Габриэле Мини, чьей карьерой занимается сам Николя Тодт.

Особого внимания заслуживает Никола Цолов – болгарин, которого тренирует сам Фернандо Алонсо.

Также в списке участников можно обнаружить Софию Флерш, получившую зимой поддержку Alpine, продолжателя гоночной династии Себастьяна Монтойю и еще одного гонщика с громкой фамилией Кристиана Мэнселла. Правда, австралиец не имеет никакого отношения к чемпиону Ф1 1992 года Найджелу Мэнселлу.

Состав участников Формулы 3 в 2023 году

Команда Гонщики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

По старым правилам

После недавнего эксперимента, когда Ф2 и Ф3 приезжали на Гран При по очереди, с 2022 года организаторы вернули прежнюю систему с параллельным выступлением двух серий на большинстве этапов.

Формат уик-энда остался неизменным для обоих чемпионатов: в пятницу проходят единственная тренировка и квалификация, в субботу – спринтерская гонка с реверсивной решеткой, а в воскресенье – главный и самый щедрый на очки заезд этапа.

Порядок субботнего старта определяется квалификацией, но лидеров (десятку быстрейших в Ф2 и 12 – в Ф3) разворачивают в обратном порядке.

Бонусные очки можно будет заработать за поул (2) и лучшие круги в гонках (по 1). Последние начисляют только в том случае, если гонщик классифицировал в первой десятке.

Участников Формулы 2 ждут 14 этапов – к сожалению, перед финалом в Абу-Даби в календаре, как и год назад, значится долгая пауза. Формула 3 проведет десять уик-эндов и финиширует в сентябре в Монце.

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2023 год

Дата Трасса / место Серии 3-5 марта Сахир Ф2 + Ф3 17-19 марта Джидда Ф2 31 марта – 2 апреля Мельбурн Ф2 + Ф3 28-30 апреля Баку Ф2 19-21 мая Имола Ф2 + Ф3 25-28 мая Монако Ф2 + Ф3 2-4 июня Барселона Ф2 + Ф3 30 июня – 2 июля Шпильберг Ф2 + Ф3 7-9 июля Сильверстоун Ф2 + Ф3 21-23 июля Будапешт Ф2 + Ф3 28-30 июля Спа Ф2 + Ф3 25-27 августа Зандфорт Ф2 1-3 сентября Монца Ф2 + Ф3 24-26 ноября «Яс-Марина» Ф2