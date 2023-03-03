Гоночный апперитив. Что нужно знать о новом сезоне Ф2 и Ф3
Вместе с пилотами Формулы 1 свой сезон в Бахрейне начнут и участники двух молодежных серий, включая 17-летнего россиянина. Мы собрали главную информацию о гонках поддержки Гран При
Формула 2 и Формула 3 остаются главными гоночными чемпионатами для тех, кто стремится в Формулу 1. Не то, чтобы из них попасть в Большие Призы особенно просто, но перейти туда из какого-то другого чемпионата практически невозможно – не считая особой истории с Ником де Врисом, в последние годы таких прецедентов попросту не было.
Кроме того, что в Ф2 и Ф3 дают самые щедрые баллы Суперлицензии, а проходят эти гонки в рамках уик-эндов Гран При, так что их триумфаторы всегда на виду у ключевых фигур паддока.
Примеры Шарля Леклера, Джорджа Расселла, Мика Шумахера – а особенно совсем свежие истории Оскара Пиастри и Логана Сарджента – побуждают молодых гонщиков выбирать именно эту дорогу, чтобы попытаться покорить Ф1. Тем более, что формат моносерии с одинаковой техникой дает иллюзию равенства возможностей.
Для болельщиков же заезды юниоров – это прежде всего возможность увидеть яркую и бескомпромиссную борьбу юных талантов, своего рода апперитив перед главным событием уик-энда, гонкой Ф1.
Фелипе Другович стал в 2022-м чемпионом Ф2 благодаря сочетанию хорошей скорости и невероятной стабильности – и получил контракт резервного гонщика Aston Martin
Фото: Брин Леннон - Formula 1
Стабильный базис
В 2023 году состав команд в обоих молодежных чемпионатах остался прежним. Правда, у чешской Charouz зимой появились новые хозяева, но пока все ограничилось сменой вывески.
В техническом плане никаких изменений также не произошло. Оба чемпионата продолжили использовать прежние шасси Dallara. В Формуле 2 это модель F2/18 c мотором V8 объемом 4 литра и мощностью 620 л.с. В Формуле 3 на старт выходят машины F3 2019 с 380-сильным двигателем V6 3.4. В обоих случаях моторы строит компания Mechacrome и они не имеют турбонаддува.
Поставщиком топлива в новом году вместо Elf стала саудовская компания Aramco, которая предоставит участникам бензин, 55% которого получено из возобновляемых источников.
Кто за рулем?
В Формуле 2 состав выглядит по-настоящему интригующим. После того, как прошлогодний чемпион Фелипе «Мистер стабильность» Другович в соответствии с правилами покинул чемпионат, недостатка претендентов на звание сильнейшего не наблюдается.
Главными фаворитами выглядят Тео Пуршер и Джек Дуэн. Оба уже достаточно опытны, пользуются поддержкой команд Ф1 (Alfa Romeo и Alpine соответственно) и находятся в той стадии карьеры, когда обязаны проявить себя – невнятный сезон-2023 может вызвать ненужные вопросы и осложнить продолжение карьеры.
Также в Ф2 этом году перешли все участники невероятного прошлогоднего сезона Формулы 3 во главе с чемпионом Виктором Мартеном. В 2023-м его прежние соперники Зейн Мэлони, Олли Бирман, Исак Хаджар и другие наверняка захотят поквитаться с французом.
Невероятно, но сразу шестеро участников нового чемпионата входят в программу Red Bull Junior. Помимо уже названных Мэлони с Хаджаром, это Аюму Иваса, Джек Кроуфорд, Деннис Хаугер и Энцо Фиттипальди.
Аюму Иваса закончил сезон-2022 победой в Абу-Даби. Успехи в новом чемпионате сделают японца главным претендентом на место Юки Цуноды в AlphaTauri
Фото: Red Bull Content Pool
Старожил Ф2 Джехан Дарувала потерял поддержку «Красного быка», но вместе с Хаугером поедет за чемпионскую команду MP. Для индийца это по сути последний шанс проявить себя.
К сожалению, не нашли в себе сил покинуть серию 28-летний Рой Ниссани, за спиной которого уже пять сезонов в этих гонках, и дебютировавший еще в 2017 году Ральф Бошунг.
Состав участников Формулы 2 в 2023 году
|Команда
|No.
|Гонщики
|MP Motorsport
|1
|Деннис Хаугер
|2
|Джехан Дарувала
|Rodin Carlin
|3
|Зейн Мэлони
|4
|Энцо Фиттипальди
|ART Grand Prix
|5
|Тео Пуршер
|6
|Виктор Мартен
|Prema Racing
|7
|Фрелерик Вести
|8
|Оливер Бирман
|Hitech Pulse-Eight
|9
|Джек Кроуфорд
|10
|Исак Хаджар
|DAMS
|11
|Аюму Иваса
|12
|Артур Леклер
|Invicta Virtuosi Racing
|14
|Джек Дуэн
|15
|Амори Кордель
|PHM Racing by Charouz
|16
|Рой Ниссани
|17
|Брэд Бенавидес
|Trident
|20
|Роман Станек
|21
|Клемент Новалак
|Van Amersfoort Racing
|22
|Рихард Версхор
|23
|Хуан-Мануэль Корреа
|Campos Racing
|24
|Куш Майни
|25
|Ральф Бошунг
Из Формулы 3 ушел Александр Смоляр, регулярно побеждавший последние годы, но чемпионат все равно не останется без россиян – 17-летний Никита Бедрин готовится дебютировать в составе Jenzer.
Ранее пилот из Белгорода поднимался на подиум чемпионата Европы по картингу, а два последних года стабильно побеждал в разных сериях Формулы 4.
До перехода в Формуле 3 Никита Бедрин регулярно выигрывал в Ф4, а этой зимой дважды стал силоьнейшим в Формуле Regional
Фото: ACI Sport
Однако Jenzer не входит в число лидеров Ф3 (прошлый сезон швейцарская команда завершила предпоследней), а на тестах Бедрин оставался во второй половине протокола. Так что в дебютном сезоне ждать громких успехов от молодого спортсмена пока рано.
Последить же стоит за южноамериканцами Кайо Коллетом и Франко Колапинто – из 11 прошлогодних победителей только они остались в Ф3, – бывшим протеже Red Bull Джонни Эдгаром и очень быстрым дебютантом Габриэле Мини, чьей карьерой занимается сам Николя Тодт.
Особого внимания заслуживает Никола Цолов – болгарин, которого тренирует сам Фернандо Алонсо.
Также в списке участников можно обнаружить Софию Флерш, получившую зимой поддержку Alpine, продолжателя гоночной династии Себастьяна Монтойю и еще одного гонщика с громкой фамилией Кристиана Мэнселла. Правда, австралиец не имеет никакого отношения к чемпиону Ф1 1992 года Найджелу Мэнселлу.
Состав участников Формулы 3 в 2023 году
|Команда
|No.
|Гонщики
|Prema Racing
|1
|Пауль Арон
|2
|Дино Беганович
|3
|Зак О'Салливан
|Trident
|4
|Леонардо Форнароли
|5
|Габриэль Бортолето
|6
|Оливер Гете
|ART Grand Prix
|7
|Кайлен Фредерик
|8
|Грегуар Соси
|9
|Никола Цолов
|MP Motorsport
|10
|Франко Колапинто
|11
|Мари Бойя
|12
|Джонни Эдгар
|Hitech Pulse-Eight
|14
|Себастьян Монтойя
|15
|Габриэле Мини
|16
|Люк Браунинг
|Van Amersfoort Racing
|17
|Кайо Коллет
|18
|Рафаэль Виллагомес
|19
|Томми Смит
|Rodin Carlin
|20
|Оливер Грей
|21
|Хантер Йини
|22
|Идо Коэн
|Campos Racing
|23
|Пепе Марти
|24
|Кристиан Мэнселл
|25
|Хью Бартер
|Jenzer Motorsport
|26
|Никита Бедрин
|27
|Тейлор Барнард
|28
|Алекс Гарсия
|PHM Racing by Charouz
|29
|София Флерш
|30
|Роберто Фариа
|31
|Петр Вишницкий
По старым правилам
После недавнего эксперимента, когда Ф2 и Ф3 приезжали на Гран При по очереди, с 2022 года организаторы вернули прежнюю систему с параллельным выступлением двух серий на большинстве этапов.
Формат уик-энда остался неизменным для обоих чемпионатов: в пятницу проходят единственная тренировка и квалификация, в субботу – спринтерская гонка с реверсивной решеткой, а в воскресенье – главный и самый щедрый на очки заезд этапа.
Порядок субботнего старта определяется квалификацией, но лидеров (десятку быстрейших в Ф2 и 12 – в Ф3) разворачивают в обратном порядке.
Бонусные очки можно будет заработать за поул (2) и лучшие круги в гонках (по 1). Последние начисляют только в том случае, если гонщик классифицировал в первой десятке.
Участников Формулы 2 ждут 14 этапов – к сожалению, перед финалом в Абу-Даби в календаре, как и год назад, значится долгая пауза. Формула 3 проведет десять уик-эндов и финиширует в сентябре в Монце.
Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2023 год
|Дата
|Трасса / место
|Серии
|3-5 марта
|Сахир
|Ф2 + Ф3
|17-19 марта
|Джидда
|Ф2
|31 марта – 2 апреля
|Мельбурн
|Ф2 + Ф3
|28-30 апреля
|Баку
|Ф2
|19-21 мая
|Имола
|Ф2 + Ф3
|25-28 мая
|Монако
|Ф2 + Ф3
|2-4 июня
|Барселона
|Ф2 + Ф3
|30 июня – 2 июля
|Шпильберг
|Ф2 + Ф3
|7-9 июля
|Сильверстоун
|Ф2 + Ф3
|21-23 июля
|Будапешт
|Ф2 + Ф3
|28-30 июля
|Спа
|Ф2 + Ф3
|25-27 августа
|Зандфорт
|Ф2
|1-3 сентября
|Монца
|Ф2 + Ф3
|24-26 ноября
|«Яс-Марина»
|Ф2
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