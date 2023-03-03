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Гоночный апперитив. Что нужно знать о новом сезоне Ф2 и Ф3

Вместе с пилотами Формулы 1 свой сезон в Бахрейне начнут и участники двух молодежных серий, включая 17-летнего россиянина. Мы собрали главную информацию о гонках поддержки Гран При

Александр Кабановский
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Гоночный апперитив. Что нужно знать о новом сезоне Ф2 и Ф3
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Формула 2 и Формула 3 остаются главными гоночными чемпионатами для тех, кто стремится в Формулу 1. Не то, чтобы из них попасть в Большие Призы особенно просто, но перейти туда из какого-то другого чемпионата практически невозможно – не считая особой истории с Ником де Врисом, в последние годы таких прецедентов попросту не было. 

Кроме того, что в Ф2 и Ф3 дают самые щедрые баллы Суперлицензии, а проходят эти гонки в рамках уик-эндов Гран При, так что их триумфаторы всегда на виду у ключевых фигур паддока. 

Примеры Шарля Леклера, Джорджа Расселла, Мика Шумахера – а особенно совсем свежие истории Оскара Пиастри и Логана Сарджента – побуждают молодых гонщиков выбирать именно эту дорогу, чтобы попытаться покорить Ф1. Тем более, что формат моносерии с одинаковой техникой дает иллюзию равенства возможностей. 

Для болельщиков же заезды юниоров – это прежде всего возможность увидеть яркую и бескомпромиссную борьбу юных талантов, своего рода апперитив перед главным событием уик-энда, гонкой Ф1. 

Фелипе Другович стал в 2022-м чемпионом Ф2 благодаря сочетанию хорошей скорости и невероятной стабильности – и получил контракт резервного гонщика Aston Martin

Фелипе Другович стал в 2022-м чемпионом Ф2 благодаря сочетанию хорошей скорости и невероятной стабильности – и получил контракт резервного гонщика Aston Martin

Фото: Брин Леннон - Formula 1

Стабильный базис

В 2023 году состав команд в обоих молодежных чемпионатах остался прежним. Правда, у чешской Charouz зимой появились новые хозяева, но пока все ограничилось сменой вывески. 

В техническом плане никаких изменений также не произошло. Оба чемпионата продолжили использовать прежние шасси Dallara. В Формуле 2 это модель F2/18 c мотором V8 объемом 4 литра и мощностью 620 л.с. В Формуле 3 на старт выходят машины F3 2019 с 380-сильным двигателем V6 3.4. В обоих случаях моторы строит компания Mechacrome и они не имеют турбонаддува. 

Поставщиком топлива в новом году вместо Elf стала саудовская компания Aramco, которая предоставит участникам бензин, 55% которого получено из возобновляемых источников. 

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Кто за рулем?

В Формуле 2 состав выглядит по-настоящему интригующим. После того, как прошлогодний чемпион Фелипе «Мистер стабильность» Другович в соответствии с правилами покинул чемпионат, недостатка претендентов на звание сильнейшего не наблюдается. 

Главными фаворитами выглядят Тео Пуршер и Джек Дуэн. Оба уже достаточно опытны, пользуются поддержкой команд Ф1 (Alfa Romeo и Alpine соответственно) и находятся в той стадии карьеры, когда обязаны проявить себя – невнятный сезон-2023 может вызвать ненужные вопросы и осложнить продолжение карьеры.  

Также в Ф2 этом году перешли все участники невероятного прошлогоднего сезона Формулы 3 во главе с чемпионом Виктором Мартеном. В 2023-м его прежние соперники Зейн Мэлони, Олли Бирман, Исак Хаджар и другие наверняка захотят поквитаться с французом. 

Невероятно, но сразу шестеро участников нового чемпионата входят в программу Red Bull  Junior. Помимо уже названных Мэлони с Хаджаром, это Аюму Иваса, Джек Кроуфорд, Деннис Хаугер и Энцо Фиттипальди. 

Аюму Иваса закончил сезон-2022 победой в Абу-Даби. Успехи в новом чемпионате сделают японца главным претендентом на место Юки Цуноды в AlphaTauri

Аюму Иваса закончил сезон-2022 победой в Абу-Даби. Успехи в новом чемпионате сделают японца главным претендентом на место Юки Цуноды в AlphaTauri

Фото: Red Bull Content Pool

Старожил Ф2 Джехан Дарувала потерял поддержку «Красного быка», но вместе с Хаугером поедет за чемпионскую команду MP. Для индийца это по сути последний шанс проявить себя. 

К сожалению, не нашли в себе сил покинуть серию 28-летний Рой Ниссани, за спиной которого уже пять сезонов в этих гонках, и дебютировавший еще в 2017 году Ральф Бошунг. 

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Состав участников Формулы 2 в 2023 году

Команда No. Гонщики
Netherlands MP Motorsport 1 Norway Деннис Хаугер
2 India Джехан Дарувала
United Kingdom Rodin Carlin 3 Barbados Зейн Мэлони
4 Brazil Энцо Фиттипальди
France ART Grand Prix 5 France Тео Пуршер
6 France Виктор Мартен
Italy Prema Racing 7 Denmark Фрелерик Вести
8 United Kingdom Оливер Бирман
United Kingdom Hitech Pulse-Eight 9 United States Джек Кроуфорд
10 France Исак Хаджар
France DAMS 11 Japan Аюму Иваса
12 Monaco Артур Леклер
United Kingdom Invicta Virtuosi Racing 14 Australia Джек Дуэн
15 Belgium Амори Кордель
Germany PHM Racing by Charouz 16 Israel Рой Ниссани
17 United States Брэд Бенавидес
Italy Trident 20 Czech Republic Роман Станек
21 France Клемент Новалак
Netherlands Van Amersfoort Racing 22 Netherlands Рихард Версхор
23 United States Хуан-Мануэль Корреа
Spain Campos Racing 24 India Куш Майни
25 Switzerland Ральф Бошунг

Из Формулы 3 ушел Александр Смоляр, регулярно побеждавший последние годы, но чемпионат все равно не останется без россиян – 17-летний Никита Бедрин готовится дебютировать в составе Jenzer.

Ранее пилот из Белгорода поднимался на подиум чемпионата Европы по картингу, а два последних года стабильно побеждал в разных сериях Формулы 4.

До перехода в Формуле 3 Никита Бедрин регулярно выигрывал в Ф4, а этой зимой дважды стал силоьнейшим в Формуле Regional

До перехода в Формуле 3 Никита Бедрин регулярно выигрывал в Ф4, а этой зимой дважды стал силоьнейшим в Формуле Regional

Фото: ACI Sport

Однако Jenzer не входит в число лидеров Ф3 (прошлый сезон швейцарская команда завершила предпоследней), а на тестах Бедрин оставался во второй половине протокола. Так что в дебютном сезоне ждать громких успехов от молодого спортсмена пока рано. 

Последить же стоит за южноамериканцами Кайо Коллетом и Франко Колапинто – из 11 прошлогодних победителей только они остались в Ф3, – бывшим протеже Red Bull Джонни Эдгаром и очень быстрым дебютантом Габриэле Мини, чьей карьерой занимается сам Николя Тодт.

Особого внимания заслуживает Никола Цолов – болгарин, которого тренирует сам Фернандо Алонсо.

Также в списке участников можно обнаружить Софию Флерш, получившую зимой поддержку Alpine, продолжателя гоночной династии Себастьяна Монтойю и еще одного гонщика с громкой фамилией Кристиана Мэнселла. Правда, австралиец не имеет никакого отношения к чемпиону Ф1 1992 года Найджелу Мэнселлу.

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Состав участников Формулы 3 в 2023 году

Команда No. Гонщики
Italy Prema Racing 1 Estonia Пауль Арон
2 Sweden Дино Беганович
3 United Kingdom Зак О'Салливан
Italy Trident 4 Italy Леонардо Форнароли
5 Brazil Габриэль Бортолето
6 Germany Оливер Гете
France ART Grand Prix 7 United States Кайлен Фредерик
8 Switzerland Грегуар Соси
9 Bulgaria Никола Цолов
Netherlands MP Motorsport 10 Argentina Франко Колапинто
11 Spain Мари Бойя
12 United Kingdom Джонни Эдгар
United Kingdom Hitech Pulse-Eight 14 Colombia Себастьян Монтойя
15 Italy Габриэле Мини
16 United Kingdom Люк Браунинг
Netherlands Van Amersfoort Racing 17 Brazil Кайо Коллет
18 Mexico Рафаэль Виллагомес
19 Australia Томми Смит
United Kingdom Rodin Carlin 20 United Kingdom Оливер Грей
21 United States Хантер Йини
22 Israel Идо Коэн
Spain Campos Racing 23 Spain Пепе Марти
24 Australia Кристиан Мэнселл
25 Australia Хью Бартер
Switzerland Jenzer Motorsport 26 Russian Federation Никита Бедрин
27 United Kingdom Тейлор Барнард
28 Mexico Алекс Гарсия
Germany PHM Racing by Charouz 29 Germany София Флерш
30 Brazil Роберто Фариа
31 Poland Петр Вишницкий

По старым правилам

После недавнего эксперимента, когда Ф2 и Ф3 приезжали на Гран При по очереди, с 2022 года организаторы вернули прежнюю систему с параллельным выступлением двух серий на большинстве этапов. 

Формат уик-энда остался неизменным для обоих чемпионатов: в пятницу проходят единственная тренировка и квалификация, в субботу – спринтерская гонка с реверсивной решеткой, а в воскресенье – главный и самый щедрый на очки заезд этапа. 

Порядок субботнего старта определяется квалификацией, но лидеров (десятку быстрейших в Ф2 и 12 – в Ф3) разворачивают в обратном порядке. 

Бонусные очки можно будет заработать за поул (2) и лучшие круги в гонках (по 1). Последние начисляют только в том случае, если гонщик классифицировал в первой десятке.

Участников Формулы 2 ждут 14 этапов – к сожалению, перед финалом в Абу-Даби в календаре, как и год назад, значится долгая пауза. Формула 3 проведет десять уик-эндов и финиширует в сентябре в Монце. 

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2023 год

Дата Трасса / место Серии
3-5 марта Bahrain Сахир Ф2 + Ф3
17-19 марта Saudi Arabia Джидда Ф2
31 марта – 2 апреля Australia Мельбурн Ф2 + Ф3
28-30 апреля Azerbaijan Баку Ф2
19-21 мая Italy Имола Ф2 + Ф3
25-28 мая Monaco Монако Ф2 + Ф3
2-4 июня Spain Барселона Ф2 + Ф3
30 июня – 2 июля Austria Шпильберг Ф2 + Ф3
7-9 июля United Kingdom Сильверстоун Ф2 + Ф3
21-23 июля Hungary Будапешт Ф2 + Ф3
28-30 июля Belgium Спа Ф2 + Ф3
25-27 августа Netherlands Зандфорт Ф2
1-3 сентября Italy Монца Ф2 + Ф3
24-26 ноября United Arab Emirates «Яс-Марина» Ф2
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