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Формула 2 / Джидда Новости

Гонку Ф2 остановили красными флагами из-за серьезной аварии

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, главный редактор

Энцо Фиттипальди после старта не смог избежать столкновения с заглохшей машиной Тео Пуршера

Гонку Ф2 остановили красными флагами из-за серьезной аварии

Воскресная гонка Формулы 2 была на первом же круге остановлена красными флагами из-за аварии. Стоявший на 3-й стартовой позиции Тео Пуршер заглох в момент начала заезда – и находившийся на решетке гораздо ниже Энцо Фиттипальди не смог избежать столкновения с болидом француза.

 

В трансляции после остановки гонки не появилось ни кадров со столкнувшимися машинами, ни записи инцидента – что обычно свидетельствует о серьезности полученных пилотами повреждений.

 

Источники с трассы сообщают, что после столкновения оба пилота были в сознании – в частности, Пуршер сам снял шлем и знаками показал зрителям, что чувствует себя нормально. Однако француза в целях предосторожности увезли с трассы на машине скорой помощи – в то время как внука двукратного чемпиона Ф1, по сообщениям немецкого телеканала Sky Germany, эвакуировали с трассы на медицинском вертолете. При этом, как говорят очевидцы, бразилец также мог двигать руками.

В итоге повторный старт гонки был назначен на 18:45 (т.е. на 1 час 15 минут позже изначально запланированного времени). При этом дистанция заезда была сокращена до 20 минут и одного круга (примерно в три раза меньше исходной), чтобы провести в соответствии с первоначальным графиком гонку Формулы 1. При этом предшествующие ее старту процедуры придется изменить и перенести как минимум частично. К примеру, парад пилотов Формулы 1 был изначально запланирован на 18:50.

Ранее старт воскресной гонки Формулы 2 был отложен более чем на полчаса из-за ремонтных работ на трассе. 

Напомним,  Роберт Шварцман, став 2-м в пятничной квалификации, заработал право начать с соответствующей позиции воскресную гонку. Во время старта россиянин сохранил свою позицию следом за напарником Оскаром Пиастри.

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Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонки в Джидде
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