Гонка Формулы 2 в Сочи закончилась серьезной аварией
К счастью, в столкновении никто не пострадал
Вторая гонка Формулы 2 в Сочи была остановлена после столкновения Луки Гьотто и Джека Эйткина в третьем повороте на седьмом круге. Гонщики боролись за четвертую позицию и после контакта друг с другом вылетели в отбойник. После аварии машина Гьотто загорелась. К счастью, оба гонщика смогли выбраться из разбитых болидов.
Пилоты отправились в боксы. Спустя некоторое время организаторы объявили о том, что гонка не будет возобновлена. В итоге победитель гонки был определен по результатам предыдущего круга. Им стал Гуаньюй Чжоу, одержавший свою дебютную победу в Формуле 2. Второе место досталось россиянину Никите Мазепину, третьим стал лидер чемпионата Мик Шумахер, прорвавшийся на подиум с восьмого места.
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Мазепин стал лучшим из россиян и единственным, кто заработал очки. На старте он потерял несколько позиций, но вернулся на второе место и готовился атаковать лидера, будучи менее чем в секунде позади Чжоу. Роберт Шварцман стал только десятым, Артем Маркелов – 12-м.
Пилоты получили по половине очков в прерванной гонке. Оба участника аварии также были квалифицированы и заработали в гонке очки.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|1
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|10'01.184
|2
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|10'02.002
|3
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|10'06.000
|4
|Джек Эйткен
|Campos Racing
|10'07.643
|5
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|10'08.854
|6
|Юки Цунода
|Carlin
|10'09.466
|7
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|10'10.325
|8
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|10'10.953
|9
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|10'11.690
|10
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|10'12.428
|11
|Джехан Дарувала
|Carlin
|10'13.172
|12
|Артем Маркелов
|HWA AG
|10'13.622
|13
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|10'14.720
|14
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|10'15.237
|15
|Марино Сато
|Trident
|10'15.795
|16
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|10'16.216
|17
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|10'16.901
|18
|Юри Випс
|DAMS
|10'18.284
|19
|Рой Ниссани
|Trident
|10'18.941
|20
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|10'39.186
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Сочи
|Автор
|Сергей Иванов