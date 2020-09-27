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Формула 2 / Сочи / Отчет о гонке

Гонка Формулы 2 в Сочи закончилась серьезной аварией

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Гонка Формулы 2 в Сочи закончилась серьезной аварией
Автор:
, Редактор

К счастью, в столкновении никто не пострадал

Вторая гонка Формулы 2 в Сочи  была остановлена после столкновения Луки Гьотто и Джека Эйткина в третьем повороте на седьмом круге. Гонщики боролись за четвертую позицию и после контакта друг с другом вылетели в отбойник. После аварии машина Гьотто загорелась. К счастью, оба гонщика смогли выбраться из разбитых болидов.

 

Пилоты отправились в боксы. Спустя некоторое время организаторы объявили о том, что гонка не будет возобновлена. В итоге победитель гонки был определен по результатам предыдущего круга. Им стал Гуаньюй Чжоу, одержавший свою дебютную победу в Формуле 2. Второе место досталось россиянину Никите Мазепину, третьим стал лидер чемпионата Мик Шумахер, прорвавшийся на подиум с восьмого места.

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Мазепин стал лучшим из россиян и единственным, кто заработал очки. На старте он потерял несколько позиций, но вернулся на второе место и готовился атаковать лидера, будучи менее чем в секунде позади Чжоу. Роберт Шварцман стал только десятым, Артем Маркелов – 12-м.

Пилоты получили по половине очков в прерванной гонке. Оба участника аварии также были квалифицированы и заработали в гонке очки.

Позиция Гонщик Команда Время
1 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 10'01.184
2 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 10'02.002
3 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 10'06.000
4 United Kingdom Джек Эйткен Spain Campos Racing 10'07.643
5 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 10'08.854
6 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 10'09.466
7 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 10'10.325
8 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 10'10.953
9 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 10'11.690
10 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 10'12.428
11 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 10'13.172
12 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 10'13.622
13 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 10'14.720
14 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 10'15.237
15 Japan Марино Сато Italy Trident 10'15.795
16 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 10'16.216
17 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 10'16.901
18 Estonia Юри Випс France DAMS 10'18.284
19 Israel Рой Ниссани Italy Trident 10'18.941
20 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 10'39.186
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Сочи
Автор Сергей Иванов

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