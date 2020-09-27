Гонка Формулы 2 в Сочи закончилась серьезной аварией

Вторая гонка Формулы 2 в Сочи была остановлена после столкновения Луки Гьотто и Джека Эйткина в третьем повороте на седьмом круге. Гонщики боролись за четвертую позицию и после контакта друг с другом вылетели в отбойник. После аварии машина Гьотто загорелась. К счастью, оба гонщика смогли выбраться из разбитых болидов.

Пилоты отправились в боксы. Спустя некоторое время организаторы объявили о том, что гонка не будет возобновлена. В итоге победитель гонки был определен по результатам предыдущего круга. Им стал Гуаньюй Чжоу, одержавший свою дебютную победу в Формуле 2. Второе место досталось россиянину Никите Мазепину, третьим стал лидер чемпионата Мик Шумахер, прорвавшийся на подиум с восьмого места.

Мазепин стал лучшим из россиян и единственным, кто заработал очки. На старте он потерял несколько позиций, но вернулся на второе место и готовился атаковать лидера, будучи менее чем в секунде позади Чжоу. Роберт Шварцман стал только десятым, Артем Маркелов – 12-м.

Пилоты получили по половине очков в прерванной гонке. Оба участника аварии также были квалифицированы и заработали в гонке очки.