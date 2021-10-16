Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет
Организаторы молодежных серий вслед за Ф1 представили свои календари
В длинный список решений, утвержденных по итогам пятничного заседания Всемирного совета FIA, вошли и календари Формулы 2 и Формулы 3. С сезона-2022 обе серии вернутся к традиционному формату после не самых удачных экспериментов в нынешнем году.
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Вслед за Ф1 свой рекордный календарь получила и Формула 2 – в нем 14 этапов и 28 гонок. Сезон стартует в марте в Бахрейне и завершится спустя ровно восемь месяцев в ОАЭ. При этом в сентябре участники чемпионата приедут в Сочи.
У Формулы 3 список гонок получился более коротким: 9 этапов и 18 годок. Сезон финиширует в начале сентября в Монце, так что российского этапа, как в 2021-м, у Ф3 уже не будет .
Стоит отметить, что ни одна из молодежных серий не будет выступать во Франции. Проведение Гран При на трассе «Поль Рикар» вызывает справедливые нарекания из-за постоянных проблем на окрестных дорогах, и отказ от гонок поддержки служит одним из средств чуть упростить ситуацию.
Календарь Формулы 2 на 2022 год
|Дата
|Этап
|Трасса / место
|20 марта
|Бахрейн
|Сахир
|27 марта
|Саудовская Аравия
|Джидда
|24 апреля
|Эмилия-Романья
|Имола *
|22 мая
|Испания
|Барселона *
|29 мая
|Монако
|Монте-Карло
|12 июня
|Азербайджан
|Баку
|3 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|10 июля
|Австрия
|Шпильберг
|31 июля
|Венгрия
|Будапешт
|28 августа
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|4 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|11 сентября
|Италия
|Монца
|25 сентября
|Россия
|Сочи
|20 ноября
|Абу-Даби
|«Яс-Марина»
Календарь Формулы 3 на 2022 год
|Дата
|Этап
|Трасса / место
|20 марта
|Бахрейн
|Сахир
|24 апреля
|Эмилия-Романья
|Имола *
|22 мая
|Испания
|Барселона *
|3 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|10 июля
|Австрия
|Шпильберг
|31 июля
|Венгрия
|Будапешт
|28 августа
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|4 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|11 сентября
|Италия
|Монца
*необходимо заключить контракт