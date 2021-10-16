Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет

В длинный список решений, утвержденных по итогам пятничного заседания Всемирного совета FIA, вошли и календари Формулы 2 и Формулы 3. С сезона-2022 обе серии вернутся к традиционному формату после не самых удачных экспериментов в нынешнем году.

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Вслед за Ф1 свой рекордный календарь получила и Формула 2 – в нем 14 этапов и 28 гонок. Сезон стартует в марте в Бахрейне и завершится спустя ровно восемь месяцев в ОАЭ. При этом в сентябре участники чемпионата приедут в Сочи.

У Формулы 3 список гонок получился более коротким: 9 этапов и 18 годок. Сезон финиширует в начале сентября в Монце, так что российского этапа, как в 2021-м, у Ф3 уже не будет .

Стоит отметить, что ни одна из молодежных серий не будет выступать во Франции. Проведение Гран При на трассе «Поль Рикар» вызывает справедливые нарекания из-за постоянных проблем на окрестных дорогах, и отказ от гонок поддержки служит одним из средств чуть упростить ситуацию.

Календарь Формулы 2 на 2022 год

Дата Этап Трасса / место 20 марта Бахрейн Сахир 27 марта Саудовская Аравия Джидда 24 апреля Эмилия-Романья Имола * 22 мая Испания Барселона * 29 мая Монако Монте-Карло 12 июня Азербайджан Баку 3 июля Великобритания Сильверстоун 10 июля Австрия Шпильберг 31 июля Венгрия Будапешт 28 августа Бельгия Спа-Франкоршам 4 сентября Нидерланды Зандфорт 11 сентября Италия Монца 25 сентября Россия Сочи 20 ноября Абу-Даби «Яс-Марина»

Календарь Формулы 3 на 2022 год

Дата Этап Трасса / место 20 марта Бахрейн Сахир 24 апреля Эмилия-Романья Имола * 22 мая Испания Барселона * 3 июля Великобритания Сильверстоун 10 июля Австрия Шпильберг 31 июля Венгрия Будапешт 28 августа Бельгия Спа-Франкоршам 4 сентября Нидерланды Зандфорт 11 сентября Италия Монца

*необходимо заключить контракт