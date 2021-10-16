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Формула 2 Новости

Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет

Автор:
Соавтор:
Меган Уайт

Организаторы молодежных серий вслед за Ф1 представили свои календари

Формула 2 в 2022 году приедет в Сочи, а Формула 3 – нет

В длинный список решений, утвержденных по итогам пятничного заседания Всемирного совета FIA, вошли и календари Формулы 2 и Формулы 3. С сезона-2022 обе серии вернутся к традиционному формату после не самых удачных экспериментов в нынешнем году. 

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Вслед за Ф1 свой рекордный календарь получила и Формула 2 – в нем 14 этапов и 28 гонок. Сезон стартует в марте в Бахрейне и завершится спустя ровно восемь месяцев в ОАЭ. При этом в сентябре участники чемпионата приедут в Сочи.

У Формулы 3 список гонок получился более коротким: 9 этапов и 18 годок. Сезон финиширует в начале сентября в Монце, так что российского этапа, как в 2021-м, у Ф3 уже не будет .

Стоит отметить, что ни одна из молодежных серий не будет выступать во Франции. Проведение Гран При на трассе «Поль Рикар» вызывает справедливые нарекания из-за постоянных проблем на окрестных дорогах, и отказ от гонок поддержки служит одним из средств чуть упростить ситуацию.

Календарь Формулы 2 на 2022 год

Дата Этап Трасса / место
20 марта БахрейнBahrain Сахир
27 марта Саудовская Аравия Saudi Arabia Джидда
24 апреля Эмилия-Романья Italy Имола *
22 мая Испания Spain Барселона *
29 мая Монако Monaco Монте-Карло
12 июня Азербайджан Azerbaijan Баку
3 июля Великобритания United Kingdom Сильверстоун
10 июля Австрия Austria Шпильберг
31 июля Венгрия Hungary Будапешт
28 августа Бельгия Belgium Спа-Франкоршам
4 сентября Нидерланды Netherlands Зандфорт
11 сентября Италия Italy Монца
25 сентября Россия Russian Federation Сочи
20 ноября Абу-Даби United Arab Emirates «Яс-Марина»

Календарь Формулы 3 на 2022 год

Дата Этап Трасса / место
20 марта БахрейнBahrain Сахир
24 апреля Эмилия-Романья Italy Имола *
22 мая Испания Spain Барселона *
3 июля Великобритания United Kingdom Сильверстоун
10 июля Австрия Austria Шпильберг
31 июля Венгрия Hungary Будапешт
28 августа Бельгия Belgium Спа-Франкоршам
4 сентября Нидерланды Netherlands Зандфорт
11 сентября Италия Italy Монца

*необходимо заключить контракт

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