Формула 2 в 2021 году будет проводить по 3 гонки за этап

В следующем году чемпионат Формулы 2 будет состоять из 8-ми этапов. Это на треть меньше, чем в последние годы – в том числе в этом сезоне, когда даже глобальная пандемия, судя по всему, не помешает серии провести традиционные 12 уик-эндов.

Однако количество проведенных за год гонок не изменится: каждый этап в 2021 году будет состоять из трех заездов. Этапы Формулы 2 и Формулы 3 по-прежнему будут проходить в рамках Гран При Ф1 – и чтобы не делать календарь уик-энда чрезмерно плотным, младшие серии будут разведены по разным этапам и их участники не будут соревноваться на одной трассе в одни выходные (в этом году такое происходило 9 раз).

Описанные выше меры – а также использование нынешних автомобилей еще минимум в течение трех сезонов (до 2023 года включительно) – названы антикризисными мерами, которые помогут сократить расходы команд. Ранее предполагалось, что со следующего сезона серия перейдет на новые автомобили.

Формула 3 (организацией обеих серий занимается одна компания-промоутер) внесет в свой регламент аналогичные изменения. Переход к трем гонкам за уик-энд позволит сократить число этапов до 7-ми (с 9-ти в этом году), а запланированный на 2022 год переход к новым машинам будет отложен.