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Формула 2 / Новость

Формула 2 учредила награду в память о погибшем Антуане Юбере

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Формула 2 учредила награду в память о погибшем Антуане Юбере
Автор:
12 дек. 2019 г., 10:19

Теперь специальный приз, носящий имя французского пилота, будут вручать лучшему новичку по итогам сезона. Его первым лауреатом стал юниор Renault Гуанью Чжоу.

Антуан Юбер погиб, попав в аварию на этапе Формулы 2 в Спа. В его машину, стоящую поперек траектории после удара о барьер, на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

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Организаторы молодежной серии приняли решение увековечить память француза, назвав его именем награду лучшему новичку по итогам года. Первым ее обладателем стал китайский гонщик Гуанью Чжоу, который в дебютном сезоне пять раз поднимался на подиум и завоевал поул в Сильверстоуне. Чжоу занял седьмое место по итогам сезона.

На церемонии в Монако он получил награду получил из рук Витора Юбера, младшего брата погибшего гонщика. 

Глава Формулы 2 Бруно Мишель рассказал, как родилась идея увековечить память Юбера: «Антуан всегда будет частью нашей семьи. Мы хотели почтить его память и сделать так, чтобы о нем с теплом вспоминали каждый сезон. Мы решили вручать награду, названную в честь Юбера, лучшему новичку сезона – я убежден, Антуан мог бы побороться за это звание в нынешнем году».

Лучший новичок 2019 года Гуанью Чжоу с премией Антуана Юбера

Лучший новичок 2019 года Гуанью Чжоу с премией Антуана Юбера

Фото: FIA Formula 2

Дополнительная информация: Джек Беньон

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Гуанью Чжоу , Антуан Юбер
Автор Денис Буденков

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Абу-Даби

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28 нояб. - 1 дек.

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