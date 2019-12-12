Формула 2 учредила награду в память о погибшем Антуане Юбере

Антуан Юбер погиб, попав в аварию на этапе Формулы 2 в Спа. В его машину, стоящую поперек траектории после удара о барьер, на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

Организаторы молодежной серии приняли решение увековечить память француза, назвав его именем награду лучшему новичку по итогам года. Первым ее обладателем стал китайский гонщик Гуанью Чжоу, который в дебютном сезоне пять раз поднимался на подиум и завоевал поул в Сильверстоуне. Чжоу занял седьмое место по итогам сезона.

На церемонии в Монако он получил награду получил из рук Витора Юбера, младшего брата погибшего гонщика.

Глава Формулы 2 Бруно Мишель рассказал, как родилась идея увековечить память Юбера: «Антуан всегда будет частью нашей семьи. Мы хотели почтить его память и сделать так, чтобы о нем с теплом вспоминали каждый сезон. Мы решили вручать награду, названную в честь Юбера, лучшему новичку сезона – я убежден, Антуан мог бы побороться за это звание в нынешнем году».

Лучший новичок 2019 года Гуанью Чжоу с премией Антуана Юбера Фото: FIA Formula 2

Дополнительная информация: Джек Беньон