Формула 2 учредила награду в память о погибшем Антуане Юбере
Теперь специальный приз, носящий имя французского пилота, будут вручать лучшему новичку по итогам сезона. Его первым лауреатом стал юниор Renault Гуанью Чжоу.
Антуан Юбер погиб, попав в аварию на этапе Формулы 2 в Спа. В его машину, стоящую поперек траектории после удара о барьер, на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.
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Организаторы молодежной серии приняли решение увековечить память француза, назвав его именем награду лучшему новичку по итогам года. Первым ее обладателем стал китайский гонщик Гуанью Чжоу, который в дебютном сезоне пять раз поднимался на подиум и завоевал поул в Сильверстоуне. Чжоу занял седьмое место по итогам сезона.
На церемонии в Монако он получил награду получил из рук Витора Юбера, младшего брата погибшего гонщика.
Глава Формулы 2 Бруно Мишель рассказал, как родилась идея увековечить память Юбера: «Антуан всегда будет частью нашей семьи. Мы хотели почтить его память и сделать так, чтобы о нем с теплом вспоминали каждый сезон. Мы решили вручать награду, названную в честь Юбера, лучшему новичку сезона – я убежден, Антуан мог бы побороться за это звание в нынешнем году».
Лучший новичок 2019 года Гуанью Чжоу с премией Антуана Юбера
Фото: FIA Formula 2
Дополнительная информация: Джек Беньон
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Гуанью Чжоу , Антуан Юбер
|Автор
|Денис Буденков
Формула 2 учредила награду в память о погибшем Антуане Юбере
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