Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года
Организаторы молодежных серий поддержки Ф1 опубликовали календарь на предстоящий сезон
Участников Формулы 2 ждут в предстоящем чемпионате 14 этапов, у Формулы 3 их будет десять. Главное отличие в сравнении с 2023-м – юниоры не будут выступать в Нидерландах, зато Ф2 впервые в истории приедет в Катар.
При этом гонщики Формулы 3 вновь не приедут в Джидду и завершат свой сезон в Монце в сентябре, тогда как их коллеги из более «старшего» зачета выйдут на старт в Баку, а затем после паузы окончательно расставят точки над i в Катаре и Абу-Даби.
Стоит отметить, что организаторы Ф3 признали успешным возвращение серии в Монако и сохранили этот этап в календаре. Также вслед за позитивным дебютом в 2023-м оба первенства проведут гонки в Мельбурне.
Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2024 год
|Дата
|Трасса / место
|Серии
|29 февраля – 2 марта*
|Сахир, Бахрейн
|Ф2 + Ф3
|7-9 марта*
|Джидда, Саудовская Аравия
|Ф2
|22-24 марта
|Альберт-парк, Мельбурн, Австралия
|Ф2 + Ф3
|17-19 мая
|Имола, Италия
|Ф2 + Ф3
|24-26 мая
|Монте-Карло. Монако
|Ф2 + Ф3
|21-23 июня
|«Каталунья», Барселона, Испания
|Ф2 + Ф3
|28-30 июня
|Шпильберг Австрия
|Ф2 + Ф3
|5-7 июля
|Сильверстоун, Великобритания
|Ф2 + Ф3
|19-21 июля
|«Хунгароринг», Будапешт, Венгрия
|Ф2 + Ф3
|26-28 июля
|«Спа-Франкоршам», Бельгия
|Ф2 + Ф3
|30 августа – 1 сентября
|Монца, Италия
|Ф2 + Ф3
|13-15 сентября
|Баку, Азербайджан
|Ф2
|20 ноября – 1 декабря
|Лосаил Катара
|Ф2
|6-8 декабря
|«Яс-Марина», ОАЭ
|Ф2
*уик-энд в формате «четверг-суббота»
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