Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

Участников Формулы 2 ждут в предстоящем чемпионате 14 этапов, у Формулы 3 их будет десять. Главное отличие в сравнении с 2023-м – юниоры не будут выступать в Нидерландах, зато Ф2 впервые в истории приедет в Катар.

При этом гонщики Формулы 3 вновь не приедут в Джидду и завершат свой сезон в Монце в сентябре, тогда как их коллеги из более «старшего» зачета выйдут на старт в Баку, а затем после паузы окончательно расставят точки над i в Катаре и Абу-Даби.

Стоит отметить, что организаторы Ф3 признали успешным возвращение серии в Монако и сохранили этот этап в календаре. Также вслед за позитивным дебютом в 2023-м оба первенства проведут гонки в Мельбурне.

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2024 год

Дата Трасса / место Серии 29 февраля – 2 марта* Сахир, Бахрейн Ф2 + Ф3 7-9 марта* Джидда, Саудовская Аравия Ф2 22-24 марта Альберт-парк, Мельбурн, Австралия Ф2 + Ф3 17-19 мая Имола, Италия Ф2 + Ф3 24-26 мая Монте-Карло. Монако Ф2 + Ф3 21-23 июня «Каталунья», Барселона, Испания Ф2 + Ф3 28-30 июня Шпильберг Австрия Ф2 + Ф3 5-7 июля Сильверстоун, Великобритания Ф2 + Ф3 19-21 июля «Хунгароринг», Будапешт, Венгрия Ф2 + Ф3 26-28 июля «Спа-Франкоршам», Бельгия Ф2 + Ф3 30 августа – 1 сентября Монца, Италия Ф2 + Ф3 13-15 сентября Баку, Азербайджан Ф2 20 ноября – 1 декабря Лосаил Катара Ф2 6-8 декабря «Яс-Марина», ОАЭ Ф2

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