Предыдущая / Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона
Формула 2 Новость

Формула 2 променяла Зандфорт на Катар в календаре 2024 года

Организаторы молодежных серий поддержки Ф1 опубликовали календарь на предстоящий сезон

Гайдн Кобб
Автор:
Маркус Армстронг, Hitech Grand Prix

Участников Формулы 2 ждут в предстоящем чемпионате 14 этапов, у Формулы 3 их будет десять. Главное отличие в сравнении с 2023-м – юниоры не будут выступать в Нидерландах, зато Ф2 впервые в истории приедет в Катар. 

При этом гонщики Формулы 3 вновь не приедут в Джидду и завершат свой сезон в Монце в сентябре, тогда как их коллеги из более «старшего» зачета выйдут на старт в Баку, а затем после паузы окончательно расставят точки над i в Катаре и Абу-Даби. 

Стоит отметить, что организаторы Ф3 признали успешным возвращение серии в Монако и сохранили этот этап в календаре. Также вслед за позитивным дебютом в 2023-м оба первенства проведут гонки в Мельбурне. 

Читайте также:

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на 2024 год

Дата Трасса / место Серии
29 февраля – 2 марта* Bahrain Сахир, Бахрейн Ф2 + Ф3
7-9 марта* Saudi Arabia Джидда, Саудовская Аравия Ф2
22-24 марта Australia Альберт-парк, Мельбурн, Австралия Ф2 + Ф3
17-19 мая Italy Имола, Италия Ф2 + Ф3
24-26 мая Monaco Монте-Карло. Монако Ф2 + Ф3
21-23 июня Spain «Каталунья», Барселона, Испания Ф2 + Ф3
28-30 июня Austria Шпильберг Австрия Ф2 + Ф3
5-7 июля United Kingdom Сильверстоун, Великобритания Ф2 + Ф3
19-21 июля Hungary «Хунгароринг», Будапешт, Венгрия Ф2 + Ф3
26-28 июля Belgium «Спа-Франкоршам», Бельгия Ф2 + Ф3
30 августа – 1 сентября Italy Монца, Италия Ф2 + Ф3
13-15 сентября Azerbaijan Баку, Азербайджан Ф2
20 ноября – 1 декабря Qatar Лосаил Катара Ф2
6-8 декабря United Arab Emirates «Яс-Марина», ОАЭ Ф2

*уик-энд в формате «четверг-суббота»

Поделились
Комментарии

Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона
Гайдн Кобб Больше от
Гайдн Кобб
«Болтанка вернулась». Гонка в Спа озадачила Хэмилтона

«Болтанка вернулась». Гонка в Спа озадачила Хэмилтона

Формула 1
Гран При Бельгии

«Болтанка вернулась». Гонка в Спа озадачила Хэмилтона «Болтанка вернулась». Гонка в Спа озадачила Хэмилтона

Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни

Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни

Формула 1
Гран При Австралии

Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни

Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной»

Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной»

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной» Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной»

Самое важное:

«Следим с напряжением». Босс Ф1 прокомментировал тендер FIA для команд

«Следим с напряжением». Босс Ф1 прокомментировал тендер FIA для команд

F1 Формула 1

«Следим с напряжением». Босс Ф1 прокомментировал тендер FIA для команд «Следим с напряжением». Босс Ф1 прокомментировал тендер FIA для команд

Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Великобритании

Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Великобритании MotoGP

Ducati поставила Бедзекки ультиматум, вынуждая уйти из VR46

Ducati поставила Бедзекки ультиматум, вынуждая уйти из VR46

MGP MotoGP

Ducati поставила Бедзекки ультиматум, вынуждая уйти из VR46 Ducati поставила Бедзекки ультиматум, вынуждая уйти из VR46

Слухи: Перес попробовал надавить на Red Bull через своих спонсоров

Слухи: Перес попробовал надавить на Red Bull через своих спонсоров

F1 Формула 1

Слухи: Перес попробовал надавить на Red Bull через своих спонсоров Слухи: Перес попробовал надавить на Red Bull через своих спонсоров

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.