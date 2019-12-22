Формула 2 получит свою версию сериала Drive to Survive

В начале 2019 года Формула 1 и Netflix выпустили документальный сериал F1: Drive to Survive, посвященный прошлому сезону, который рассказывал, что происходит за кулисами чемпионата. Он был очень тепло принят аудиторией и привлек к просмотру Ф1 новых болельщиков.

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Документальный сериал про Формулу 2 будет иметь похожую структуру, что и сериал про Ф1, и расскажет о главных событиях прошедшего сезона. При этом главный упор будет сделан на трагические события этапа в Бельгии, где погиб Антуан Юбер, а Хуан-Мануэль Корреа получил тяжелые травмы, которые вывели гонщика из строя как минимум на год.

Первый из пяти эпизодов документального сериала выйдет в эфир 2 января 2020 года, но будет транслироваться не на Netflix, а на F1 TV. Больше никаких подробностей, включая длину серий и график их выхода, раскрыто не было. Также неясно, кто занимался производством сериала – сама Формула 1 или другая сторона, – и будет ли он доступен где-то еще.

Второй сезон F1: Drive to Survive, посвященный событиям 2019 года, должен выйти в 2020 году – вероятнее всего, это случится до старта сезона Формулы 1 в Мельбурне 12 марта.