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Формула 2 / Новости

Формула 2 получит свою версию сериала Drive to Survive

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Формула 2 получит свою версию сериала Drive to Survive
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22 дек. 2019 г., 14:21

Документальный сериал выйдет в январе 2020 году и получит название F2: Chasing The Dream («В погоне за мечтой»).

В начале 2019 года Формула 1 и Netflix выпустили документальный сериал F1: Drive to Survive, посвященный прошлому сезону, который рассказывал, что происходит за кулисами чемпионата. Он был очень тепло принят аудиторией и привлек к просмотру Ф1 новых болельщиков.

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Документальный сериал про Формулу 2 будет иметь похожую структуру, что и сериал про Ф1, и расскажет о главных событиях прошедшего сезона. При этом главный упор будет сделан на трагические события этапа в Бельгии, где погиб Антуан Юбер, а Хуан-Мануэль Корреа получил тяжелые травмы, которые вывели гонщика из строя как минимум на год.

Первый из пяти эпизодов документального сериала выйдет в эфир 2 января 2020 года, но будет транслироваться не на Netflix, а на F1 TV. Больше никаких подробностей, включая длину серий и график их выхода, раскрыто не было. Также неясно, кто занимался производством сериала – сама Формула 1 или другая сторона, – и будет ли он доступен где-то еще.

 

Второй сезон F1: Drive to Survive, посвященный событиям 2019 года, должен выйти в 2020 году – вероятнее всего, это случится до старта сезона Формулы 1 в Мельбурне 12 марта.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Автор Денис Буденков

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Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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