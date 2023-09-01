Формула 2 показала машину нового поколения. У нее очень странное заднее крыло
Шасси Dallara, которое будет использоваться с 2024 по 2026 годы, оказалось весьма похожим на нынешнее – за исключением одной детали
Организаторы Ф2 представили новинку в четверг вечером в Монце. Она соответствует новым требованиям по безопасности, которые вступят в силу с нового сезона, и по-прежнему будет оснащаться турбомотором 3.4 V6 от Mecachrome.
Машина уже прошла обкатку в июле на итальянской трассе Варано, а к ее окончательной доводке привлекут нескольких пилотов, включая действующего чемпиона серии Фелипе Другович.
Фотограф: Formula Motorsport Ltd
Фотограф: Formula Motorsport Ltd
Фотограф: Formula Motorsport Ltd
Первое шасси каждая из команд чемпионата получит в декабре 2023 года, вторую – уже в начале 2024-го.
Стоит отметить, что исторически в Формуле 2 нет рулевых усилителей, и эта практика продолжится и в следующем цикле правил.
Нынешние машины серии из-за коронавирусной пандемии использовались на протяжении шести сезонов, но теперь организаторы серии намерены вернуться к прежнему трехлетнему графику обновления техники.
Заднее антикрыло машины Формулы 2 2024 года
Фото: Джонатан Нобл
Важная деталь
Единственным элементом, который сразу отличает представленное шасси от тех, что используются в Формуле 2 сейчас, является заднее крыло. Его верхняя плоскость, задняя кромка которого имеет выраженную дугообразную форму, привлекло внимание многих, включая представителей команд Ф1.
В такой геометрии многие увидели будущее направление, которое в FIA выбрали для Больших Призов по отношению к DRS.
Глава Ф2 Бруно Мишель объяснил: «Таким решением мы делали шаг в сторону Формулы 1. Главным отличием стала крупная подвижная плоскость. Она явно скажется на подходе к настройкам машины и повысит эффективность DRS».
Понятно, что такое крыло обеспечит большую прибавку в скорости, если открыть верхнюю плоскость. Сейчас Ф1 готовится разрешить активную аэродинамику, она должна появиться в регламенте 2026 года. Цель идеи в том, чтобы помочь новым силовым установкам, снижая лобовое сопротивление машин на прямых и добавляя его в поворотах.
И повышение эффективности DRS кажется одним из наиболее простых инструментов достижения этой цели. Кроме того, это позволит избавиться от «поездов DRS»? которые сейчас вредят зрелищности гонок.
Машина Формулы 2 2024 года
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
«Формула 2 не раз становилась полигоном, позволяющим проверять идеи для Ф1, – напомнил Мишель. – И мы продолжаем эту практику.
Можно вспомнить 18-дюймовые шины, которые помогли Pirelli в разработке. Сейчас мы занимаемся "зеленым" топливом. Думаю, еще многие идеи можно опробовать в Ф2, чтобы позднее использовать в Формуле 1».
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