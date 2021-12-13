Формула 2 назвала команду, которая заменит HWA в 2022 году

В сезоне Ф2-2022 команда Van Amersfoort Racing заменит коллектив HWA Racelab, являющийся одним из спортивных подразделений Mercedes. Датчане впервые выйдут на трассу уже в этом году – во время тестов на «Яс-Марине», которые пройдут с 16 по 18 декабря.

Ф2 стала не единственным чемпионатам, где Van Amersfoort Racing собираются выступать в 2022-м: на ближайшие три года нидерландская команда заключила договор с Формулой 3.

«Недавно мы объявили о присоединении к Формуле 3 – и теперь мы очень рады стать частью Формулы 2, – рассказал глава коллектива Роб Ниссинк. – Мы гордимся нашим решением и считаем этот шаг важной ступенью в длинной истории команды. Это будет непростой вызов. И, думаю, ни для кого не секрет, что выезд нашей машины на трассу во время тестов станет особым моментом для нас. Я хочу поблагодарить Бруно Мишеля и HWA Racelab за их поддержку и помощь в осуществлении этого плана».

Van Amersfoort Racing выстроила целую лестницу, по которой их гонщики могут продвинуться от младших формул к более серьезным чемпионатам «открытых колес». В 2021 году они выступали в итальянской Ф4, чемпионате Euroformula Open и региональной формуле. Из-под их крыла вышли такие гонщики как вице-чемпион Ф2 Каллум Илотт, пилот DTM Лукас Ауэр, бывший гонщик Ф1 Кевин Магнуссен, пилот Ferrari Шарль Леклер и чемпион Ф1 Макс Ферстаппен.