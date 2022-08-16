Формула 2 и Формула 3 приедут в Австралию

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Гран При Австралии много лет открывало сезон Формулы 1, но после пандемии коронавируса старт перенесли в Бахрейн. В 2023 году австралийский этап в Мельбурне также не будет первым в чемпионате.

Организаторы Гран При объявили, что в следующем сезоне он состоится 2 апреля против 10 апреля в этом сезоне. Напомним, что всего в следующем году в чемпионате ожидается 24 гонки.

Главной новостью является то, что теперь в Австралии будут проводить и этапы младших серий, Формулы 2 и Формулы 3. Это уже успел поприветствовать местный пилот Даниэль Риккардо, который отметил, что молодым пилотам крайне важно выбираться за пределы Европы, чтобы понять, каково настоящее расписание Формулы 1.

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