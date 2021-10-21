Формула 2 и Формула 3: Новая система начисления очков 2022 года

После того, как чемпионаты Формула 2 и Формула 3 объединили форматы проведения гоночных уик-эндов, в FIA объявили и унификацию системы начисления очков на 2022 год. Вместо 65 очков за один уик-энд теперь пилот может заработать максимум 39 очков, причем значение спринтерской гонки с реверсивной стартовой решеткой снижается.

Напомним, что теперь будет две гонки вместо трех: спринтерская и основная.

За победу в квалификации отныне станут давать по 2 очка вместо четырех

За лучший круг в каждой из гонок теперь станут давать по 1 очку вместо двух. Правило, по которому очко за лучший круг получат только пилот, финишировавший в топ-10, сохраняется.

За спринтерскую гонку в 2022 году будут давать максимум не 15, а 10 очков. Собственно, очки положены первым восьми пилотам в порядке 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

За основную гонку сохраняется распределение очков как в Формуле 1, где их зарабатывают десять быстрейших в порядке 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Единственным принципиальным отличием Формулы 2 от Формулы 3 остается то, что в Ф2 в спринтерской гонке пилоты стартуют с реверсом первых десяти мест, а в Ф3 – с реверсом первых 12 мест. Стартовая решетка основной гонки определяется квалификацией.

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