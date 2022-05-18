Формула 2 добавила в календарь французский этап

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Вскоре после того, как Формула 1 объявила, что не смогла заменить в своем календаре Гран При России, а потому проведет в этом сезоне всего 22 этапа, свой список гонок скорректировали организаторы Ф2.

Эта молодежная серия тоже изначально собиралась приехать на «Сочи Автодром», потому после решения об отмене потеряла один уик-энд. Однако в этом случае найти замену оказалось проще – Формула 2 просто посетит один из Гран При, куда изначально не собиралась.

Выбор пал на французский этап, который состоится в Ле-Кастелле 23-24 июля. Прежде на трассе «Поль Рикар» соревнования Ф2 проходили в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем от них отказались, чтобы снизить нагрузку на местные дороги.

Всего в нынешнем сезоне Ф2 будет 14 этапов или 28 гоночных заездов. Ближайшие гонки серии состоятся уже в эти выходные в Барселоне. Лидером общего зачета туда приедет протеже Sauber Тео Пуршер.