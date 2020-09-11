Формулу 2 и Формулу 3 ждут радикальные изменения в правилах с 2021 года
Начиная с будущего сезона, две молодежные серии больше не будут проводить свои этапы по ходу одного и того же Гран При, но число гонок по ходу уик-энда вырастет
В настоящее время эта концепция проходит стадию обсуждения, но многое указывает, что в итоге она будет принята. Если так, то Гран При Тосканы станет последним уик-эндом, когда Формула 2 и Формула 3 одновременно выступают на одной трассе.
В будущем компанию Ф1 будет составлять только какая-то одна серия, зато ее участники смогут проводить три гонки вместо двух.
Такое решение стало следствием коронавирусной пандемии и вызванного ей экономического спада. Пилотам стало труднее собирать бюджеты, а сезон с меньшим количеством этапов стоит дешевле.
Команды тоже смогут сберечь ресурсы, так как многие из них представлены в обеих категориях. Из 11 нынешних команд Формулы 2 девять выступают и в Ф3, что даст возможность оптимизировать ресурсы.
С 2021 года Формула 2 сократит календарь с нынешних 12 до восьми этапов. Четыре из них пройдут в Европе, еще столько же станут выездными.
Но за счет иного формата уик-энда количество гонок останется прежним – 24.
Участники Ф3 проведут семь этапов – пять в Европе и два выездных в конце чемпионата. В сумме это составит 21 гонку, на одну больше, чем сейчас.
Точное расписание уик-эндов пока находится в проработке, но наиболее вероятен вариант с разделением квалификации пополам по времени. Лучший результат в первой половине сессии будет учитываться при формировании решетки на первую гонку, во второй – на вторую.
Третья гонка будет начинаться с реверсивной решетки, как это сейчас происходит в Ф2 и Ф3 по воскресеньям.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2 , Формула 3
|Автор
|Адам Купер