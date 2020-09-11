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Формула 2 / Новость

Формулу 2 и Формулу 3 ждут радикальные изменения в правилах с 2021 года

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Формулу 2 и Формулу 3 ждут радикальные изменения в правилах с 2021 года
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Начиная с будущего сезона, две молодежные серии больше не будут проводить свои этапы по ходу одного и того же Гран При, но число гонок по ходу уик-энда вырастет

В настоящее время эта концепция проходит стадию обсуждения, но многое указывает, что в итоге она будет принята. Если так, то Гран При Тосканы станет последним уик-эндом, когда Формула 2 и Формула 3 одновременно выступают на одной трассе.

В будущем компанию Ф1 будет составлять только какая-то одна серия, зато ее участники смогут проводить три гонки вместо двух.

Такое решение стало следствием коронавирусной пандемии и вызванного ей экономического спада. Пилотам стало труднее собирать бюджеты, а сезон с меньшим количеством этапов стоит дешевле. 

Команды тоже смогут сберечь ресурсы, так как многие из них представлены в обеих категориях. Из 11 нынешних команд Формулы 2 девять выступают и в Ф3, что даст возможность оптимизировать ресурсы. 

С 2021 года Формула 2 сократит календарь с нынешних 12 до восьми этапов. Четыре из них пройдут в Европе, еще столько же станут выездными. 

Но за счет иного формата уик-энда количество гонок останется прежним – 24.

Участники Ф3 проведут семь этапов – пять в Европе и два выездных в конце чемпионата. В сумме это составит 21 гонку, на одну больше, чем сейчас. 

Точное расписание уик-эндов пока находится в проработке, но наиболее вероятен вариант с разделением квалификации пополам по времени. Лучший результат в первой половине сессии будет учитываться при формировании решетки на первую гонку, во второй – на вторую. 

Третья гонка будет начинаться с реверсивной решетки, как это сейчас происходит в Ф2 и Ф3 по воскресеньям. 

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Об этой статье

Серия Формула 2 , Формула 3
Автор Адам Купер

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