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Формула 2 / Новость

FIA завершила расследование трагической аварии Юбера

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FIA завершила расследование трагической аварии Юбера
Автор:
, Редактор
1 дек. 2019 г., 07:43

Рекомендации по повышению безопасности гонок будут представлены на следующей неделе.

В среду на заседании Всемирного совета по автоспорту будут публично представлены выводы, сделанные по итогам расследования аварии по ходу гонки Формулы 2 в Спа. Тот инцидент привел к гибели Антуана Юбера, а еще один пилот, Хуан-Мануэль Корреа, две недели провел в искусственной коме.

Полная версия отчета о происшествии будет засекречена. Представители FIA лишь озвучат рекомендации касательно мер, с помощью которых можно предотвратить подобные аварии в будущем. Вероятно, как минимум часть этих рекомендаций будет касаться не только Ф2, но и других гоночных серий.

«К счастью, такие трагедии сейчас случаются гораздо реже, чем это происходило в прошлом, – заявил по этому случаю глава FIA Жан Тодт. – Теперь, когда такое происходит, мы испытываем недоумение, в то время как в прошлом это никого не удивляло. Однако именно к этому стремилась FIA в течении десятилетий».

По ходу Гран При Абу-Даби ситуацию также прокомментировал руководитель Формулы 2 Бруно Мишель.

«Мне жаль, что сейчас я не знаю, что еще мы можем сделать для повышения безопасности автоспорта, – заявил Мишель. – Жаль, что такое случилось в современной истории Формулы 2 и GP2. Мы видели множество ужасных аварий в последние годы, но каждый раз пилот сам выбирался из болида. И мы забыли о том, что смертельные аварии тоже возможны. Так запомним же этот сезон и то, что в нем произошло».

Дополнительная информация: Скотт Митчел и Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 2
Автор Сергей Иванов

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Вторая гонка Старт через
00 Часов
:
59 Минут
:
28 Секунд

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