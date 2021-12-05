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Формула 2 / Джидда Новость

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Автор:
, Ответственный редактор

В официальном сообщении сказано, что Тео Пуршер и Энцо Фиттипальди в сознании и находятся в больнице

FIA сообщила о состоянии здоровья пилотов Ф2 после аварии

Воскресная гонка Формулы 2 в Саудовской Аравии началась с серьезной аварии. Тео Пуршер, занимавший третье место на решетке, не смог начать движение – и в его машину врезался Энцо Фиттипальди. Бразилец стартовал с 18-й позиции, потому успел набрать большую скорость. 

Гонку сразу же остановили, а пилотов на вертолете отправили в больницу. 

Спустя час FIA выпустила короткое официальное заявление. Там сказано: «Гонщики были немедленно осмотрены медиками. Они были в сознании, однако из машин их извлекали специальные спасательные команды. Обоих на вертолете отправили а военный госпиталь короля Фарада в Джидде».

По свидетельству зрителей с трибун, оба гонщика перед погрузкой в медицинские машины подавали руками знаки, что с ними не произошло ничего серьезного. 

В то же время, по информации телеканала Sky Sports, у Фиттипальди есть подозрения на возможные травмы ног. 

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