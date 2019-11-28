FIA пригласила Верня помочь судьям в Ф2. Но не в наказание за проступок в Формуле Е

Двукратный чемпион Формулы Е и экс-пилот Toro Rosso рассказал, что согласился поработать в Абу-Даби по просьбе президента FIA Жана Тодта. Представитель федерации подтвердил Motorsport.com, что Вернь при этом не будет числиться официальным судьей на этапе Формулы 2, а также никак не будет связан с Формулой 1.

Сам Жан-Эрик рассказал, что эта просьба от FIA никак не связана с его наказанием за призывы подстроить выезд машины безопасности на июльском этапе Формулы Е в Нью-Йорке. Француз должен отбыть это наказание в течение шести месяцев – до 14 января 2020 года.

Читайте также: Верня наказали общественными работами за попытку подстроить выезд машины безопасности

Наказание Верня общественными работами – не первый случай в автоспорте. За стычку с Эстебаном Оконом год назад в Бразилии Максу Ферстаппену пришлось отправиться на этап Формулы Е в Марракеш наблюдать за работой судей, а потом принять участие в семинарах в программе FIA International Stewards.

«Я отправлюсь в Абу-Даби в качестве судьи, но я не думаю, что это наказание, – сказал Вернь Motorsport.com. – Просто президент [FIA] попросил меня им помочь, и это хорошая возможность узнать, что происходит по другую сторону, за кулисами.

Так что я с удовольствием этим займусь. Мне больше нечем заняться, и таким образом я узнаю что-то новое о своем спорте».

Когда его попросили уточнить, можно ли считать поездку на Ф2 своего рода подготовкой к штрафу, Вернь ответил: «Скорее всего, но вряд ли это [реальное наказание] будет скучным. Я ожидаю чего-то интересного как для меня, так и для FIA. Не знаю, что это будет. Я должен был поехать на Автоспортивные игры FIA в Италию, но был занят в Остине на Формуле 1.

Мы поищем что-нибудь еще. Но я думаю, что в отношении тех радиосообщение ситуация ясная. Их изучили, и по-моему все поняли, что они ничему не навредили.

Никто не видел, что когда я начал говорить по радио, Андре [Лоттерер] уже стоял у стены со сломанным передним крылом, пытаясь сдвинуться с места. Это было сказано в пылу момента. Вряд ли, конечно, я бы поступил так снова. Но если бы все вышло действительно плохо, наказание могло быть жестче».

Сезон Формулы Е должен возобновиться 18 января в Чили.