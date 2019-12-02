FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий

FIA готовится ввести систему суперлицензий для младших формульных серий. Система действует в Формуле 1 с 2015 года и отчасти считается реакцией федерации на появление в чемпионате 17-летнего Макса Ферстаппена. Правила суперлицензии требуют, чтобы перед попаданием в Ф1 пилот набрал необходимое количество баллов за выступления в других чемпионатах, провел не менее двух сезонов в младших сериях и достиг 18-летнего возраста.

Вопрос о правилах, по которым пилоты будут попадать в младшие серии, возник на этапе Формулы 2 в Абу-Даби, где Махавир Рагунатан во второй раз за год набрал 12 штрафных баллов, приводящих к дисквалификации. Со времен появления системы штрафных очков, Рагунатан стал первым, кому удалось достичь отметки в 12 баллов. Из-за этого он уже пропустил этап в Австрии прошедшим летом, а в Абу-Даби вновь заработал бы дисквалификацию, не будь этот этап последним. По правилам, на следующий год отстранение не переносится.

«Я считаю, что систему суперлицензий нам надо применить и к младшим сериям, начиная с Формулы 4, – сказал президент FIA Жан Тодт. – Нам надо с этим разобраться. Сейчас мы рассматриваем такой вариант на будущее. Сейчас идет внутреннее обсуждение, в последнее время тема не поднималась, но она на рассмотрении».

Отметим, что не все в паддоке встретили эту идею благожелательно. Представители команд пояснили, что иногда вынуждены брать не лучшим образом готовых пилотов из-за финансовой помощи, которую готовы оказать их спонсоры.

Дополнительная информация: Джек Беньон/Скотт Митчелл