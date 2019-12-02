Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Новость

FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий

Поделились
Комментарии
FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий
Автор:
, редактор
2 дек. 2019 г., 06:51

Федерация хочет взять на контроль попадание пилотов в серии подготовки к Формуле 1.

FIA готовится ввести систему суперлицензий для младших формульных серий. Система действует в Формуле 1 с 2015 года и отчасти считается реакцией федерации на появление в чемпионате 17-летнего Макса Ферстаппена. Правила суперлицензии требуют, чтобы перед попаданием в Ф1 пилот набрал необходимое количество баллов за выступления в других чемпионатах, провел не менее двух сезонов в младших сериях и достиг 18-летнего возраста.

Вопрос о правилах, по которым пилоты будут попадать в младшие серии, возник на этапе Формулы 2 в Абу-Даби, где Махавир Рагунатан во второй раз за год набрал 12 штрафных баллов, приводящих к дисквалификации. Со времен появления системы штрафных очков, Рагунатан стал первым, кому удалось достичь отметки в 12 баллов. Из-за этого он уже пропустил этап в Австрии прошедшим летом, а в Абу-Даби вновь заработал бы дисквалификацию, не будь этот этап последним. По правилам, на следующий год отстранение не переносится. 

«Я считаю, что систему суперлицензий нам надо применить и к младшим сериям, начиная с Формулы 4, – сказал президент FIA Жан Тодт. – Нам надо с этим разобраться. Сейчас мы рассматриваем такой вариант на будущее. Сейчас идет внутреннее обсуждение, в последнее время тема не поднималась, но она на рассмотрении».

Отметим, что не все в паддоке встретили эту идею благожелательно. Представители команд пояснили, что иногда вынуждены брать не лучшим образом готовых пилотов из-за финансовой помощи, которую готовы оказать их спонсоры.

Дополнительная информация: Джек Беньон/Скотт Митчелл

Читайте также:

Следующая новость
Итоговый зачет Формулы 2 в сезоне-2019

Предыдущая новость

Итоговый зачет Формулы 2 в сезоне-2019
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Автор Иван Матушкин

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

Самое читаемое

1
Формула 1

Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

2
Формула 1

Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса

3
Формула 1

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года

4
Формула 1

Бинотто объяснил, когда Ferrari проиграла сезон-2019

55мин
5
Формула 1

Гонка в Абу-Даби прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!

Самое важное:

FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий
F2

FIA обдумывает введение суперлицензий для младших серий

Итоговый зачет Формулы 2 в сезоне-2019
F2

Итоговый зачет Формулы 2 в сезоне-2019

Гьотто выиграл финальную гонку сезона Ф2, Мазепин и Исаакян столкнулись
F2

Гьотто выиграл финальную гонку сезона Ф2, Мазепин и Исаакян столкнулись

FIA завершила расследование трагической аварии Юбера
F2

FIA завершила расследование трагической аварии Юбера

Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша
F2

Сетте Камара выиграл субботнюю гонку Ф2 благодаря обгону за три круга до финиша

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.